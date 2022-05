El centro cultural Las Cigarreras de Alicante acoge este jueves a las 21 horas un concierto de MFC Chicken es una banda británica de garaje y rock & roll liderada por el carismático Spencer Evoy. Con su característica voz y su saxofón, inspirado tanto por los sonidos del rock’n’roll del Pacific Northest (The Sonics, The Wailers) como por el clásico rhythm & blues and rock & roll de los años 50 (Little Richard, The Champs, King Curtis), la banda ha conseguido crearse una reputación, a base de derrochar estilo y hacer bailar al público de toda Europa.

Formados en 2010 sobre una sucia tienda de pollo frito, MFC Chicken tocan canciones de rock and roll crudo, impulsadas por el saxo, que tratan sobre comida rápida y corazones rotos. Desde aquellos primeros días, este potente grupo de rock and roll ha lanzado 4 LP y un puñado de singles en Dirty Water Records (Reino Unido) y FOLC Records (España). El grupo, con Spencer Evoy (Saxo/ Voz principal), Ravi Low-Beer (batería), Zig Criscuolo (Bajo/voces) y Dan Dan Criscuolo (Guitarra/Voces), han incendiado el Reino Unido y Europa en cientos de conciertos con el sonido de "la música que escuchaban los Sonics y The Wailers", y se han consolidado como los mejores embajadores del sonido del Pacific Northwest rhythm and blues en la tierra. 2020 supuso el décimo aniversario de la banda y el lanzamiento de su último álbum, Fast Food and Broken Hearts, con 14 nuevas piezas de rock and roll, frat-rock y rhythm and blues. Los puntos álgidos incluyen títulos como KFC Called The Cops On Me, Breakfast‘ Taters y Fuck You, Me. La organización del concierto advierte: "Si te encanta bailar pero odias la música contemporánea ... si estás desesperado por escuchar el rock'n'roll llevado de vuelta a sus raíces ... si tienes hambre del plato más grasiento en el menú de baile de rhythm and blues, entonces definitivamente estás listo para el sonido indescriptible e imparable de MFC Chicken: ¡el mejor de la tierra!"