Fito: "Tener un sonido propio es lo que buscan todos"

Siete años ha tardado Fito en publicar nuevo disco con Fitipaldis y tras dos años sin pisar escenarios se ha embarcado en la gira de Cada vez cadáver, que le trae el viernes a Área 12 de Alicante con unos teloneros de lujo: Morgan.

Siete años entre discos es mucho, ¿por qué tanto tiempo?

Si fuera una condena sería la hostia. No sé, siempre me toma mucho tiempo escribir un álbum nuevo. Se puede achacar a muchas cosas, a la falta de talento, y también a que cada vez soy mas consciente de que tengo que parar, si no no podría tener la vida con mis hijos, mi mujer, la familia. Yo de eso me doy cuenta después, pero el parar es parte fundamental, si uno quiere escribir y mostrarse musicalmente como es, tienes que parar, porque si no se podría enlazar una canción con otra, sin dejar espacio, la segunda del último disco podría ser la primera del de hace siete años. En mi caso me gusta darlo todo cuando estoy componiendo, grabando, y ahora estoy de gira, y el resto pues ya no está lo primero de la lista. No puedo hacer las mismas cosas cuando estoy en casa y cuando no.

¿Falta de talento?

Yo no soy el tío con más talento del mundo de la música, yo me conformo con que puedo grabar discos, hacer giras, estoy lleno de amigos en el rock. No puedo estar mas que agradecido por todo lo que me ha dado la música. A veces hablo con Leiva y digo, joder, no paras de grabar, componer, actuar, gente que no para de componer para ellos o para otros y todo lo hacen bien. Yo ese talento no lo tengo, necesito muchísimo tiempo y dedicación exclusiva.

Me toma mucho tiempo escribir un álbum nuevo, pero a veces tengo que parar, si no no podría tener la vida en familia

La autoría en tus canciones es fácilmente reconocible, incluso antes de sonar la voz, ¿eso te condiciona, buscas ser fiel a tu propio estilo, no te has planteado ir por otros derroteros?

Eso es así y tiene doble lectura. Hay artistas que su reto, como David Bowie, es ser un camaleón, cambiar todo el rato, su plan es hacer siempre algo diferente a lo anterior. No es mi caso, ni el de la mayoría de las bandas de rock, pero lo veo bien. Para mí ese es el mayor éxito que puedes tener musicalmente. Cuando empiezas necesitas a alguien que haya abierto el camino, siempre necesitas referencias, Hendrix, Clapton, Barón, Leño, Asfalto, Topo... todo lo que es el blues y el soul, todo eso es necesario, y tu vas de la mano, pero nadie quiere seguir así, yo no quiero ser otro que yo, y hay un momento que eso lo consigues por lo que sea, y aunque algunos lo vean como, ‘joder siempre suena igual, siempre hace lo mismo’, claro, pues como JJ Cale. No quiero dejar de ser yo, mi plan no consiste en meter teclados... A veces he pensado hacer un disco y no cantarlo yo y entonces todo el mundo pensaría que he cambiado muchísimo, simplemente cambiar la voz, y ya es otro mundo. Cada vez que viene gente a colaboraciones y canta una canción tuya es otra. Pero a la pregunta, tener un sonido propio es lo que busca casi todo el mundo que se dedica al arte en general.

¿Qué tiene que ver Quique González con este disco, es el culpable de tu regreso?

Yo estaba como dudando, esos momentos que te planteas cosas en tu vocación, si merece la pena y todo eso, y me llegó un disco de Quique, lo puse y me dio un latigazo, y me dije qué idiota eres, cómo has podido dudar de que no hay nada en el mundo comparable a escribir una canción. Le escribí una carta y esa carta consiguió ponerme a escribir. Hasta ese momento llevaba sin escribir, ni intentarlo, muchísimo tiempo. Se lo sigo agradeciendo y él lo sabe, lo puse en la canción.

Hay otro cantautor, no muy rockero, Jorge Dexler, del que has hecho una versión en este disco. Parece que lo admiras mucho.

¿Jorge? es, puff.., madre mía, musicalmente está en otra galaxia, creo que es de las personas más fascinantes, está por encima de la media, ve la música de una forma muy increíble, como letrista es brutal. Jorge es una gran referencia, cada vez que hace un trabajo deslumbra.

¿Y además de esos artistas con un pie en el rock, ¿quiénes son tus admirables en el rock nacional??

Imagínate, los de toda la vida: Leño, Cucharada, incluso la Orquesta Mondragón, los Barón, Bloque.. ahora mismo hay muchísimas buenas bandas que suenan increíbles, pero hay dos que siempre me dejan con la boca abierta, Los Zigarros y Txarrena, con el Drogas. Y qué te voy a decir de Morgan, que los he secuestrado para que vengan conmigo. Creo que es la banda que más alegrías va a dar en este país, hay demasiado talento ahí dentro como para que se quede en una simple explosión, eso va a ser la creación del universo.

Me emociona mucho que hagan versiones de mis temas. Hay hasta una de romería andaluza de "Soldadito marinero"

¿Con tantos éxitos es complicado hacer un set list para un concierto?

Sí, pero eso nos sucede a todos, no ya por éxitos, sino porque vas acumulando muchos discos. En este caso no ha sido muy difícil porque todos los Fitipaldis teníamos claro que queríamos tocar el disco nuevo, ocho canciones. Al final qué ha pasado, pues que tocamos dos horas y media.

¿Cuántas versiones conoces de Soldadito marinero?

Una vez estaba con Iñaki López y su mujer Andrea Ropero y se pusieron a ver versiones y había muchas más de las que conocía, de todo, hasta de romería andaluza. A mí eso me emociona mucho, me parece increíble. Que alguien haga una versión tuya es una gran alegría.