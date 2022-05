Arte, música y vermut, en el taller de Perceval Graells

Vermut Art es una exposición colectiva de seis artistas que se inaugura el próximo jueves en Alicante. La singularidad es que ninguno de los participantes sabe qué expondrán sus compañeros y que la exhibición solo durará unas horas durante dos días, pero quien quiera ir está invitado a un vermut y seguro que lo recuerda.

La artista Perceval Graells es una de las artífices de esta acción, que se desarrollará los próximos 26 y 27 de mayo en el espacio de arte y taller donde trabaja, y en la que también participan el cineasta Adán Aliaga, Beatriz Freire, Aurora Domínguez, M.A.M. Romero y Pilar Sala.

Perceval Graells abrió su estudio en la antigua galería Casar de Alicante (calle Teniente Durán, 3) en 2018 y, aprovechando el espacio de 140 metros cuadrados y sus cristaleras luminosas, siempre pensó en realizar pequeñas exposiciones e invitar a otros artistas con quienes intercambiar experiencias. No en vano, su primera exposición la hizo en la antigua galería y, una vez instalada, llegó a realizar una muestra que enlazaba sus pinturas y las esculturas de Hans Some, pero luego se marchó de residencia artística a Alemania y después llegó la pandemia.

Tras escuchar hace unas semanas un debate sobre arte en Alicante, Perceval Graells, Aliaga y Freire coincidieron en que "en vez de darle vueltas otra vez a qué es arte, debíamos ver cómo cambiar las cosas y fue Adán quien planteó hacer algo en mi estudio, que era grande", recuerda la pintora, y poco después decidieron invitar a otros artistas alicantinos de distintas disciplinas "para tocar otros palos y que hubiera un poco de todo".

En Vermut Art, M.A.M. Romero mostrará sus esculturas; Aliaga llevará fotografías; Aurora Domínguez, vídeo; Beatriz Freire, arte textil y vídeo; Pilar Sala, obra en papel y Perceval Graells, pintura en papel y cosida. Además, no faltará la música: Vera Green actuará en acústico acompañada del guitarrista Manolo Medina el día de la inauguración.

Todos los participantes deberán exhibir obra reciente y ya se han distribuido el espacio, pero ninguno sabe qué expondrá el resto, ni hay una temática común para que la actividad tenga un componente de sorpresa y de espontaneidad, con la finalidad de establecer nuevos lugares y acciones en la ciudad donde se generen otros discursos y sinergias en torno al arte, en un diálogo entre la obra y los artistas que también incluya a los asistentes.

La exposición tiene carácter efímero, ya que solo estará abierta al público el 26 de mayo, de 19 a 21.30 horas, con la actuación de Vera Green, y el día 27, de 13 a 15 horas, y con invitación a vermú en ambos casos.

"La idea es ver qué pasa. Al principio iba a ser solo de un día, porque esto no es una galería, yo trabajo aquí y a veces no estoy, pero con esto queremos ver si se mueve algo o no en Alicante, que parece que necesita un poco de movimiento. Hacen falta cosas un poco más underground, menos institucionales, y que no tenga todo que ver con el ayuntamiento", apunta Perceval Graells, que considera que con esta iniciativa se pueden generar otras actuaciones similares. "Quizá esto da pie a que otros artistas propongan algo también, que se conozcan entre sí y se creen sinergias", apostilla.

La muestra se despliega sin un recorrido lineal programado y tampoco se sabe si a este ejercicio expositivo le seguirán otras ediciones de Vermut Art. Primero hay que ir y ver qué pasa, pero sus promotores no descartan repetir la experiencia en otras ocasiones.