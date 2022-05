Gas natural: ¿Realmente es sostenible?

El transporte marítimo internacional supone en la actualidad el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera a nivel global, una proporción similar a la que arroja la aviación. La ONU ha alertado de que, si no se toman medidas, para 2050 ese porcentaje habrá escalado hasta el 17%.

Con esta advertencia sobre la mesa, así como con las exigencias (no vinculantes) de Europa para que la industria naval recorte un 40% las emisiones de CO2 de todos los barcos en 2030 (en comparación con los niveles de 2018), el sector se encuentra en un período de reconfiguración de su actividad, empezando por algo tan básico como el combustible que la mueve.

Y en esa carrera por sustituir el combustible tradicional de los barcos, el gas natural licuado (GNL), es decir, gas natural en estado líquido, está ganando terreno a pasos agigantados en los últimos años.

Aunque no deja de ser un combustible fósil, al gas natural licuado se le atribuyen beneficios como un recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno o las partículas finas.

Ante la proliferación del GNL como alternativa «verde» en los buques, la organización europea Transport & Environment, especializada en la sostenibilidad del transporte, decidió investigar su impacto real en la atmósfera. Su conclusión es clara: el gas natural licuado no solo no es la solución al cambio climático, sino que, además, contribuye a acelerarlo. ¿La clave? El metano.

T&E asegura que, aunque los barcos eco que son propulsados con GNL no producen smog (nube tóxica oscura), son responsables de una grave emisión «invisible a simple vista» de metano no quemado, que se filtra y acaba en la atmósfera, contribuyendo a agravar el calentamiento del planeta.

La organización empleó una cámara infrarroja con un filtro especial para detectar gases de hidrocarburo en el puerto de Róterdam (Holanda), el más grande de Europa. Con este equipo estudió los escapes de metano de los barcos de gases de efecto invernadero más conocidos. Las embarcaciones evidenciaron que se estaban liberando «intensas» emisiones de hidrocarburos no quemados, pérdidas que se producen en los motores de los barcos.

Por ello, Transport & Environment señala que casi el 80% del gas licuado que se quema en los motores de los barcos genera más problemas ambientales que los motores tradicionales que utilizan fuel oil.

El 90% es metano

En el GNL, el 90% de su composición suele ser metano, un agente nocivo para la salud del planeta, según subrayan T&E, y que tiene un poder de calentamiento climático 80 veces superior al del dióxido de carbono en un período de 20 años.

«Europa oculta un oscuro secreto en el mar. Al promover las embarcaciones de GNL, los dirigentes europeos nos conducen irrevocablemente a un futuro con una alta dependencia de este combustible fósil. Por muy verdes que los pinten, la mayor parte de los barcos propulsados por GNL disponibles hoy en día en el mercado son mucho más perjudiciales para el clima que las embarcaciones de combustibles fósiles a las que se supone que deben sustituir», denuncia la responsable del departamento de Transporte Marítimo de esta organización, Delphine Gozillon.

Transport & Environment critica que la proliferación del GNL responde a presiones del sector del gas fósil para consolidarlo como una solución «ecológica» minimizando el alcance real de las emisiones de metano.

La entidad asegura que para 2025 dos tercios de las nuevas embarcaciones que salgan a flote funcionarán con GNL, lo que supondrá que una quinta parte del combustible empleado en el sector marítimo europeo en 2030, perpetuando así el uso de combustibles fósiles hasta 2040.

«Nos encontramos en plena crisis climática; no podemos permitirnos emitir más metano a la atmósfera», añade Gozillon.

Baleària es una de las navieras que usa este combustible. Incorporó el GNL a su flota en 2019 con dos ferries de nueva construcción, el Hypatia de Alejandría y el Marie Curie. A estos buques se sumó el primer fast ferry, el Eleanor Roosevelt, el primero del mundo equipado con motores duales a gas, además de remotorizar seis barcos para adaptarlos a este combustible. En total, una inversión de 380 millones de euros.

La compañía defiende que el gas es «más respetuoso con el medio ambiente», porque permite reducir un 85% las emisiones de óxido de nitrógeno (Nox) y un 100% de azufre y partículas, además de un 30% de dióxido de carbono (CO2). «Mejora la calidad del aire, tiene efectos directos en la salud de las personas y repercute en la reducción del efecto invernadero», señalan desde Baleària.

Asimismo, destacan que el GNL es inodoro, incoloro y no tóxico, por lo que «disminuye los residuos oleosos y las instalaciones de máquinas están más limpias, y también son más seguras».

No obstante, la naviera considera el gas natural licuado como un combustible de «transición», como parte de su estrategia para llegar a las emisiones 0 en 2050. «Hay que tener en cuenta que el transporte marítimo, igual que el aéreo, no es fácilmente descarbonizable, porque no existe tecnología madura actualmente. Hay planes para desarrollar elementos de transporte con bajas emisiones en el medio-largo plazo», añaden.

Pero la escalada de precios del combustible también afecta al uso del GNL por parte de las compañías marítimas. Desde Baleària explican que, pese a que en 2021 la firma aumentó un 36% el uso de este combustible, el aumento de los precios lo ha limitado únicamente para la realización de maniobras y estancias portuarias.

«Se trata de una medida temporal adoptada por responsabilidad y para preservar la viabilidad de la compañía ante la escalada del precio de este combustible. Creemos que es una situación coyuntural y que el precio volverá a normalizarse y a estar por debajo del fuel oil», explica un portavoz.