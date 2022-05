Becas y premios para la danza de Samuel Olariaga

Se siente más identificado con la danza contemporánea, pero dice que no sería el mismo bailarín si no hubiese tenido formación clásica "porque me ha aportado mucho".

De hecho, ese bailarín que es hoy Samuel Olariaga Moya, es alumno de sexto curso del Conservatorio Profesional de Danza José Espadero de Alicante en la modalidad de clásico, aunque acaba de conseguir una serie de becas en el Concurso de Danza Ciudad de Castellón y el Premio a la Interpretación Fundación Dávalos-Fletcher, dotado este último con 4.000 euros, por sus interpretaciones en contemporáneo. Las becas son de estancia en la IT Dansa Jove Companyia y en la compañía Cien Fuegos; beca en la especialidad de Interpretación y Coreografía para clásico y contemporáneo en el Conservatorio Superior de Danza de María Ávila; beca para el Proyecto GoOD 2023 y estancia en el Ballet de Heildelberg. Arte en mayúsculas En cuanto al Premio de la Fundación Dávalos-Fletcher es "importante" para el bailarín porque a la semifinal llegaron 24 candidatos de los que solo 4 pasaron a la final. "Me presenté con tres coreografías, dos mías y una de Asun Noales, y en la final, bailé una de las mías". Por eso es "un regalo y me siento muy afortunado", asegura este joven artista que como referentes menciona a Asun Noales, Mamen García y Carmela García "que son las profesoras que me han acompañado estos meses" y también Ángel Juárez, "por ayudarme a crecer como intérprete y como bailarín". Esa dualidad clásico-contemporáneo es la que imprime la fuerza a este artista de 19 años nacido en Xàbia que despegó muy joven para bailarse el mundo después de descubrir que lo suyo era la danza cuando vio a su prima bailar. "Me apuntaron a muchas cosas y nada me gustaba, hasta que fui a una gala de ballet de mi prima, y me apunté". Danza urbana, clásico y contemporáneo Empezó en Dénia con danza urbana y ganó varios premios. Madera había porque los mismos jurados de estos concursos le animaron a empezar con danza "más académica". Entre los 13 y los 16 compaginó clásico y contemporáneo con Liuva Horta. Tampoco le fue mal porque consiguió diferentes becas para estudiar en el Tzahala School of Dance en Tel Aviv y en el Ballet Jeune Européen en París. A su vuelta entró en el Centre de Dansa de Catalunya de Joan Boix y Roser Muñoz, pero una lesión paró su camino. "Me lesioné, volví a casa para recuperarme y decidí acceder a cuarto de clásico en el Conservatorio Profesional de Danza de Alicante". Eso fue en enero de 2020. A Samuel Olariaga todo le parecía poco. Así que después de la cuarentena entró en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. "Por otra lesión tuve que dejarlo y al recuperarme volví al conservatorio de Alicante a seguir mis estudios de quinto de danza clásica". Al empezar sexto, en noviembre de 2021, se presentó a una audición para la Jove Companyia Gerard Collins de danza contemporánea, dirigida por Mamen García en Valéncia. "Entré como cover y acabaron dándome la oportunidad de ser partícipe de todas las piezas de la compañía". En diciembre volvió a presentarse a otra audición. En esta ocasión para el Proyecto GoOD dirigido por Asun Noales en Elche. "Desde enero hasta ahora he estado combinando sexto de clásico por las mañanas en el Conservatorio de Alicante, el Proyecto GoOD por las tardes y la Gerard Collins los fines de semana". Además, en abril pasó las pruebas para el Valencia Dancing Forward dirigido por Joan Crespo, donde también le han fichado como bailarín del elenco. Esta aventura comenzará el próximo mes de julio.