Pau Durà aborda con humor la paternidad en la película "Toscana"

El alcoyano Pau Durà presenta esta tarde en los cines Kinépolis su segundo largometraje como director, Toscana, tras su debut en 2018 con Formentera Lady. La cinta, con guion suyo rodada en València y con participación de TV3 y À Punt, es una de las seis seleccionadas en la sección oficial del Festival de Cine de Alicante y tras su exhibición en el Festival de Málaga, el de Alicante es el primer certamen en el que compite, justo antes de su estreno en cines este viernes.

En Toscana brinda una comedia divertida y serena -"recogida", dice el director- alrededor de la paternidad, un tema que ya abordó en su anterior película de forma distinta con José Sacristán como padre ausente y abuelo repentino. El título da nombre al restaurante italiano donde un crítico gastronómico, interpretado por él, queda secuestrado cuando se dispone a llevar sin mucho convencimiento un bote lleno de esperma a la clínica donde le espera su mujer para hacer una fecundación in vitro.

"A mí la paternidad me trastocó, es un paso importante en la vida de uno. De ahí nació también Formentera Lady, y aquí está más representado con ese bote de esperma que no llega a su destino por los obstáculos externos y también internos, que no le dejan llegar a su destino, que hay momentos en los que está a gusto y no se quiere ir del restaurante", expone Durà antes de la presentación de la película, cuyo guion escribió hace una década a propósito de dos momentos claves: la crisis de 2009 y las dudas sobre su intención de ser padre.

"Lo que me llevó a escribir ya no era lo mismo, porque ahí estaba en la crisis de los 40 y y estoy llegando a la de los 50, pero tenía muchas ganas de escribir comedia y de hacerla como actor, porque era y soy yo, que no acabo las frases, como le sucede al personaje", añade Durà, acompañado al festival por la actriz valenciana Vanessa Cano, que interpreta a su mujer en la cinta protagonizada por Edu Soto, Francesc Orella y Malena Alterio, en la que también trabajan los alcoyanos Toni Misó y Xavi Mira o el alicantino Fele Pastor.

"El rodaje fue en una época complicada por la pandemia y las pruebas de antígenos, pero las sesiones se hicieron en un clima maravilloso. Con Pau es muy fácil trabajar porque sabe perfectamente lo que quiere, tenía un casting tan bien dibujado de personajes que no había que hacer casi nada", destaca la actriz, cuyo personaje describe como "un regalo" donde "a través de cuatro golpes ves la personalidad y la historia en la primera lectura".

A juicio del director alcoyano, lo difícil en esta película era hallar el equilibrio entre la comedia "con fondo de drama íntimo, emocional y humano, y la comedia un poco disparatada. Ese equilibrio creo que está conseguido en esta comedia recogida, en cuanto al espacio y el tono. Lapelícula no es una sucesión de gags, sino una historia que hemos intentado narrar bien de principio a fin, de unos personajes con sus problemas que tratan de solucionarlos. La comedia requiere mucho ensayo, que parece que no, pero la trabajamos mucho y lo rodamos todo cronológicamente", expone.