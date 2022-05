Viva Suecia: "Tenemos un plan para actuar en Suecia"

Jesús Aguayo (Madrid, 2981), conocido como Jess Fabric, bajista de la banda Murciana Viva Suecia, reflexiona acerca de cómo ha sido el fin de la pandemia y como afrontan su nuevo disco. Esta noche serán los últimos en actuar en el escenario principal del Spring Festival.

Lleváis un tiempo anunciando que tendréis nuevo disco próximamente, pero por el momento prácticamente no ha habido mucho adelanto. ¿Cuál va a ser el hilo conductor de este nuevo trabajo que habéis desarrollado?

Si del disco te refieres, pensamos que no tiene por que haber un hilo conductor. Nosotros nos hemos permitido el lujo de hacer algo que hasta el momento no habíamos podido hacer, que es grabar un disco con toda la libertad del mundo. Simplemente hemos hecho las canciones que nos apetecía hacer. No hemos querido contar una historia global. Evidentemente tiene un hilo conductor porque somos nosotros viviendo una etapa, pero no tiene porqué haberlo. Somos una banda que le da mucha importancia a las canciones. No queremos crear un libro con el disco entero.

"Se va a notar que realmente somos como nosotros, haciendo lo que nos da absolutamente la gana"

Entonces en este disco ¿Qué va a ser lo que más va a destacar de las canciones respecto a otros discos o a otros temas que habéis ido sacando a lo largo de los años?

Lo principal es lo libres que nos hemos sentido a la hora de hacerlo. Es la primera vez que nos sentimos tan libres. No tenemos ningún prejuicio, ni de estilo, ni de absolutamente nada que tenga que ver con lo artístico. Estamos trabajando con con un equipo de gente, tanto por nuestra oficina de música público como nuestro sello que nos han ofrecido eso que es que realmente todo artista ansía, que es que se empieza totalmente libre y que nadie te diga absolutamente nada de lo que hagas con todo el respeto del mundo. Eso es lo que va a traer el disco, que se va a notar que realmente somos como nosotros, haciendo lo que nos da absolutamente la gana, sin ninguna presión, sin pensar si tiene que sonar en un sitio u otro, sin pensar a quién le va a gustar.

Entonces, el haber comenzado junto al equipo de The Music Republic, ¿ha influido en esta libertad de la que habláis?

No es que nos haya beneficiado, es que hemos encontrado un grupo de gente que le gusta, que aman la música y le gusta la banda. No ve esto simplemente como una industria o un negocio. Que al final sí que lo es, porque es importante que sea sostenible. Pero lo artístico está por delante de todo esto, al igual que la gente que nos rodea. Aman a la banda tanto como nosotros, y lo más importante, son melómanos que les encanta la música.

"Durante la pandemia la gente veía el vídeo de tu concierto, de cómo eran antes, con la gente apretada, con miles de personas todos juntos, sin mascarilla y parecía ciencia ficción"

Entonces, para vosotros ¿qué significa la música?

Es muy difícil decir que la música es un estilo de vida. A nosotros nos ha pillado todo esto ya bastante metidos y hemos tenido que cambiar nuestro estilo de vida por completo porque teníamos una vida muy distinta. Comenzar con un horario establecido en la oficina a dedicarse a esto es otra cosa muy diferente. Y sí es cierto que además es lo que nos da de comer, entonces tienes que tener determinado cuidado, ya no solamente por nosotros, sino que cada decisión que tomas no solamente te estás jugando el futuro de mucha gente que está detrás, que también vive de esto. Pero yo creo que se trata de encontrar el equilibrio y saber diferenciar muy bien ambas cosas.

Y bueno, cambiando un poco de tercio, ¿cómo ha sido el salir de la pandemia y volver a la normalidad que tanto se ansiaba?

Bueno, yo creo que puede ser que salir de la pandemia quizás sea ya lo de menos para todo lo que ha sido. ¿Sabes que pasa? Que no ha habido un punto en estamos de pandemia y ahora no, porque eso hubiese sido una locura y si nos hubiese destrozado. Yo creo que ha sido todo muy paulatino, pero bueno, nosotros no hemos parado desde el primer año de la gira que hicimos en verano de 2020, cuando tuvimos que adaptarnos por completo a la situación con la gente sentada y respetando normas de seguridad. Fue una gira muy emotiva. Durante la pandemia la gente veía el vídeo de tu concierto, de cómo eran antes, con la gente apretada, con miles de personas todos juntos, sin mascarilla y parecía ciencia ficción. Entonces ahora parece que estamos viviendo eso, parece que estamos volviendo a algo que no ha pasado. En cualquier caso, es muy ilusionante, muy emotivo y. Y hostias, lo que necesitamos.

"No hemos salido mejores"

Entonces de la pandemia, ¿no hemos aprendido nada?

Nosotros hemos aprendido muchas cosas, pero lo realmente importante no la hemos aprendido, no nos ha hecho mejores. Como todos los que pensamos que aquellos primeros días, cuando salíamos a aplaudir, cuando llamábamos, cuando no hacíamos videollamada, echábamos muchísimo de menos a la gente que queríamos, que parecía que íbamos a salir mejores. Eso no ha pasado, no hemos salido mejores. Y bueno, todo lo que está pasando en el mundo lo está demostrando. Pero sí que hemos aprendido muchas cosas, pero como digo, cada uno imagino que por su experiencia habrá aprendido la suya. Nosotros hemos aprendido a hacer las cosas con un poquito de calma y a tomarnos las cosas de otra manera que no sabes lo que puede llegar mañana.

Entonces, ahora que supuestamente ha acabado la pandemia. ¿Tenéis pensado actuar en Suecia?

Pues nos encantaría estar en Suecia, la verdad, pero a ver cómo lo hacemos. Tenemos que inventar algo. Te voy a tener que decir algo, tenemos un plan para actuar en Suecia, lo que pasa es que hay que llevarlo a cabo. Es un poco complejo, pero muy guay. Nos encantaría. Lo que pasa es que él también tenía un poco el capricho. No lo sé. No sé qué público vamos a tener nosotros en Suecia, seguramente pues público español que que ande por ahí. No sé si en Suecia se va a entender lo que hacemos.

Y además, recordad que ya siempre queda bien Eurovisión ¿Viva Suecia también lo haría?

¿Viva Suecia? Bueno, no sabemos. No lo hemos planteado, la verdad. Si puede pasar cualquier cosa, pero ya te digo, hasta el momento no ha pasado ni nos lo hemos planteado. Eso, igual que en su momento nos planteamos que no íbamos a concursar en casi nada que implicara sentirte juzgado. Porque esto, la música, la manera de hablar, es para disfrutarla. Si no te gusta pues dejala pasar sin más.

"No podemos salvar el mundo con cosas que no sabemos hacer. No tenemos ni puta idea de medicina ni de economía. Podemos hacer canciones."

Y ya para ir cerrando. ¿Qué pasará cuando el mundo apriete?

Bueno, ayer desvelamos que cuando el mundo apriete, nosotros lo que realmente queremos es que ojalá nuestras canciones sirvan a alguien para sentirse un poco liberado de todo. No podemos salvar el mundo con cosas que no sabemos hacer. No tenemos ni puta idea de medicina ni de economía. Podemos hacer canciones. Y lo que realmente nos hace sentir bien es cuando te llega un mensaje y alguien te dice "Gracias por salvarme esta semana que he tenido una semana muy jodida y vuestras canciones me han hecho que me sienta bastante bien". Eso es todo lo que nosotros podemos hacer.

¿De dónde ha surgido esta colaboración con Leiva?

Pues mira, de la manera más natural y más humana que pueda haber. Nosotros estábamos componiendo en una casa perdida en la sierra y un día nos levantamos, desayunamos y sonó algo de pereza. Cuando nos pusimos los instrumentos, esta canción salió del tirón. Escribimos la letra y al volver la dejamos grabada. Luego, con la calma, cuando nos paramos a escucharla, dijimos “Hostia, esto no suena a pereza”. Y dijimos que molaría hacer la colaboración con Leiva. Y bueno, todo lo demás es trabajo. No imaginábamos que un artista muy grande al que admiramos, le mandásemos un tema y le gustara. Y mira, acabó produciéndola y cantándola con nosotros.