La temporada taurina de Alicante del presente año destaca por su cartel de lujo. La feria taurina de Hogueras, que de por sí ya representa una gran atractivo, vuelve este año a la normalidad y lo hace con la presencia de las grandes figuras del toreo actual. A esto se une el festejo del 7 de agosto que volverá a traer a Alicante a José Tomás, cuya corrida es un éxito asegurado para el coso alicantino. Toda una serie de acontecimientos que prevé que deje en la ciudad «un impacto económico de más de 10 millones de euros», tal como asegura Nacho Lloret, empresario de la plaza de toros. Ya solo para la feria de Hogueras se estima una venta en taquilla entre el millón y medio y dos millones de euros. Además, el número de abonados este año está por encima de los 3.000, « un dato importantísimo, y prueba de la salud que tiene la plaza y la feria en sí misma», afirma Lloret.

La repercusión que este año adquiere la feria taurina en Alicante viene dada por un cartel de renombre, puesto que son cuatro figuras de la dinastía alicantina las que coinciden este año en el coso alicantino. Un hecho que denota «el arraigo que sigue teniendo la tauromaquia en alicante», comenta el empresario.

Este ciclo, que comenzará el 19 de junio con un festejo de rejones y finalizará el domingo 26 con una novillada con picadores, servirá para cerrar los actos de homenaje a Manzanares por el 50 aniversario de su alternativa y se hará con las dos tardes que su hijo hará el paseíllo. Será los días 23, junto a El Fandi y Roca Rey, y el 24, tarde central de la Feria, con Morante de la Puebla y Pablo Aguado.

Morante repetirá el 25 compartiendo terna con Alejandro Talavante y Tomás Rufo, mientras que la corrida de apertura será la de rejones, con Andy Cartagena, Lea Vicens y Hermoso de Mendoza. El día 26 será el de la novillada picada, con los novilleros Borja Ximelis, Santiago Esplá y Borja Escudero que debuta.

Para Lloret, «existe una tradición taurina en la ciudad y eso es debido a que mantiene la esencia con ese toque alicantino, hace que se viva de manera especial. Esta saga de toreros son portadores de la imagen de la ciudad, sobre todo el caso de Manzanares que pasea el nombre de Alicante por todo el mundo, así como toda la familia Esplá».

Alicante, en el foco de todas las miradas

Lo que es una evidencia es que «Alicante este año está en boca de todo el mundo» y eso es debido a que el mencionado cartel, diseñado por Luis Francisco Esplá, se ha anunciado junto a la corrida de José Tomás del 7 de agosto, «algo que si juntamos al impacto de la propia feria taurina de Hogueras, seguro que nos situamos por encima de los 10 millones de euros».

El torero, que se retiró de los ruedos en 2002 y reapareció en 2007, se enfrentará como único espada a 4 toros de distintas ganaderías en el coso alicantino.

Precisamente hoy salen a la venta las entradas para la corrida del próximo 7 de agosto, únicamente de forma online, excepto para los abonados de 2019 que tendrán su entrada guardada cuando vayan a renovar su abono a partir del 30 de este mes. Por otro lado, las entradas sueltas de la feria de Hogueras se podrán adquirir a partir del 13 de junio. La compra y gestión de las entradas se puede realizar en la página web torosalicante.com.

Lloret se siente confiado con que la corrida de José Tomás sea todo un éxito. «Se van a acabar las localidades en cuestión de minutos u horas, como si de un concierto de una estrella mundial se tratara». Asegura que «se llegará al aforo completo de la plaza, que se sitúa en 11.500 personas».

La temporada taurina de este año no es ninguna anécdota, sino que va a ser uno de los hitos más importantes que habrá en la ciudad, atrayendo a personas de todas partes, no solo de España, si no de Europa».

«Es un todo que suma, el nombre de Alicante, de una forma u otra, se va a revalorizar porque tanto la feria como la corrida de José Tomás ha levantado mucha expectación», afirma Lloret, que recuerda las palabras del alcalde, Luis Barcala, al definir a esta temporada taurina como «histórica».

No hay Hogueras sin feria

«Las Hogueras no serían lo mismo sin la feria taurina y la feria taurina no tendría razón de ser si no estuvieran las Hogueras», asegura el empresario del coso alicantino. «Confiemos en que esa expectación que han levantado las Hogueras este año esté unida a la expectación que ha levantado la feria».

Este año hay un gran cartel para el sábado 25 de junio, día en el que el público disfrutará de «toreros muy en boga» algo que «va a desplazar a mucha gente de las provincias limítrofes, así como de Madrid y de otras partes de España, lo que supondrá todo un verdadero impacto económico».

Cabe destacar que la plaza de toros de Alicante cuenta con abonados de toda la provincia, así como de Murcia, Albacete, Valencia, Madrid o Andalucía. Además, posee una gran cantidad de aficionados que se desplazan de Cataluña. «El hecho de que allí ahora mismo no haya toros no quita que los aficionados se sigan desplazando a Alicante para disfrutar del espectáculo taurino», matiza Lloret.