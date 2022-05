Pablo Puyol y Miguel Ángel Muñoz se reencuentran en la comedia neorrural "En otro lugar"

Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol eran compañeros en la serie Un paso adelante y veinte años después se reencuentran profesionalmente con el mismo director, Jesús del Cerro, para interpretar a tío y sobrino en la película En otro lugar, sexto y último largometraje a concurso en la sección oficial del Festival de Cine de Alicante, que se proyecta este viernes a las 19.30 horas en los cines Kinépolis de Alicante.

Pedro (Miguel Ángel Muñoz) es un joven arquitecto en paro al que, estando con su tío Luis (Pablo Puyol), médico también desempleado, le sorprende una noticia: su abuelo ha fallecido dejándole en herencia dos vacas y una burra en un pueblo del norte de España. Deciden ir al pueblo a vender los animales, pero ese viaje cambiará sus vidas.

Con guion de José Luis Feito, la historia tiene su origen "en un fin de semana que pasé con unos amigos en una casa rural, cuando todas las mañanas nos despertaba una burra rebuznando en vez de un gallo, empecé a escribir y se lo pasé a Jesús", avanza el guionista de esta "comedia romántica con una visión neorrural ambientada en Cantabria", como la describe su director. "Además del viaje a este espacio, que actúa como un personaje, Pablo y Miguel Ángel también hacen un viaje interior para descubrir qué quieren ser en la vida y por qué", comenta Jesús del Cerro, cuyo objetivo con este largometraje es "que la gente cuando vaya salga un pelín más feliz de lo que era".

Para actores y director este ha sido un reencuentro "profesional, porque los tres somos amigos -cuenta Pablo Puyol- y hemos mantenido el contacto. Ha sido chulo porque trabajando nos entendemos muy bien y no necesitamos prácticamente ni hablarnos, Jesús lo tuvo fácil para dirigirnos y nosotros para entenderle. El resto de compañeros decían que jugábamos con ventaja porque nosotros solo necesitábamos mirarnos", al tiempo que añade que "vernos currando veinte años después viendo cómo hemos cambiado y ponerlo en conjunto también ha sido bonito".

Muñoz, a su vez, destaca "el regalo" de trabajar "con amigos, con gente a la que quieres y admiras" y agradece "la valentía de Atresmedia, el guion de José Luis y que a Jesús se le ocurriera que estuviéramos los tres juntos". Si además un rodaje normal "es como un gran hermano, para nosotros tres que fuimos familia durante tres años, volver a encontrarnos ha sido más especial" en la pandemia.

Para el director, lo importante en esta reunión es "el cambio de roles" respecto a Un paso adelante. Aquí, Muñoz "es el apocado, el tímido, al que le da miedo el mundo y todo le afecta, y Pablo es el disfrutón, el que tiene ganas de salir. Quería probar profesionalmente algo diferente después de veinte años"

El de Alicante es su primer festival y coincide con su estreno en cines de toda España. Los preestrenos en Madrid y Santander han mostrado que "la gente aplaude, ríe y algunos lloran porque la película emociona y transmite unos valores", apunta la productora Pilar Ruiz. "La película te lleva por muchos lugares y te permite pensar que igual puedo yo coger las riendas de mi vida y cambiar también, salir de esta vorágine que vivimos y pararse a pensar si eres feliz de verdad", añade Pablo Puyol, que ha vivido en el mundo rural y no descarta volver.

Puyol no participará en el próximo proyecto de serie UPA Next -"porque no me han llamado", afirma entre risas- pero sí lo hará Muñoz, quien tras el éxito de 100 días con la Tata, que a partir de junio se podrá ver en Netflix, se plantea volver a dirigir otra película "también muy personal, con paso firme pero despacito" con la productora Paciencia Films.