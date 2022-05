Vehículo de recreo en ‘The full monty’

The full monty

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

** ½

Dirección: David Ottone y Silvia Villaú

Producción: Tomás Padilla y Álvaro Mouriz

El exitoso musical está basado en la galardonada película británica de 1997 con el mismo nombre, The full monty, y constituye una nueva puesta en escena que se estrenó en octubre de 2021. Un grupo de desempleados pretende organizar un estriptis para obtener dinero rápido. Uno de los trabajadores de la cerrada fábrica puede perder el derecho de ver a su hijo si no abona el importe de manutención familiar a su mujer. Y ello tras espiar a sus esposas en una noche de chicas con un estríper masculino (Rey Rojas). Celosos, sin trabajo e impotentes, toman esa atrevida decisión que les provoca prejuicios y temores. ¿Lo consiguen? Los espectadores asisten al proceso de preparación y selección y a las incidencias. Deben aguardar para salir de dudas. El libreto de Terrence McNally hace su camino con cierto componente social, y las atractivas canciones, con música y letras de David Yazbek, y las coreografías de Silvia Villaú, que también es la encargada de la dirección actoral, cumplen su vital función. Ella y David Ottone (de la compañía de teatro gestual Yllana) son los directores escénicos de un montaje dinámico en general, optimista y de más de dos horas de duración, que se representa en el Principal de Alicante hasta el próximo domingo. La serie de escenas tiene claridad narrativa y quiere ofrecer diversión, sabor picante y emociones. No acudió mucho público el pasado jueves, pero se dejó llevar con alegría, y a eso colaboran los intérpretes Sam Gómez y Falco Cabo con protagonismo mayor, además de José Navar, Gustavo Rodríguez, Carlos Salgado, Piñaki Gómez, Marta Malon, Noelia Pardo o Marta Arteta, entre otros miembros que conforman un espectáculo para los aficionados al género especialmente. Una producción de Tomás Padilla y Álvaro Mouriz, con dirección musical de César Belda. Y números musicales con temas rítmicos de diversa especie y melódicos. Algunas caricaturescas imágenes, un polivalente diseño escenográfico e intensos juegos de luces de T. Padilla.