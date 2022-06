El Primavera Sound descorcha la temporada de festivales más excitante

Una actuación de Nick Cave & the Bad Seeds siempre es un acontecimiento de nivel 11 en una escala de 10. El góspel según Cave va del apocalipsis al consuelo, y en ambos extremos le viste su banda con coronas de espinas y mantos sin parangón.

El concierto que Nick Cave & the Bad Seeds ofrecerán en el Primavera Sound el próximo sábado apunta a acontecimiento de nivel 12 en una escala de 10. En primer lugar porque el hijo de Cave, Jethro, murió a principios del pasado mayo, es el segundo hijo que pierde, y aunque la relación entre ambos no fuera estrecha es un factor emocional que seguramente le haya afectado y sin duda ha afectado a su parroquia. En segundo lugar porque Nick Cave & the Bad Seeds llevan sin actuar juntos desde 2018, con la salvedad de un único concierto en 2020, en Ámsterdam. No solo eso: el de Barcelona será el segundo pase de la gira actual de la formación.

Puerta abierta, pues, a lo desconocido, sin ‘setlists’ ni vídeos ni críticas circulando de móvil en móvil entre los aficionados, y con la incógnita de cómo estará la maquinaria tras el largo paréntesis pandémico. Veremos algo realmente nuevo tras años y años en los que quien quería podía saber con bastante exactitud qué pasaría en el escenario, al menos en la liga muy profesional del gran espectáculo.

Tónica novata

Antònia Font, Beck y Pavement estrenan gira en el Primavera Sound, The National lleva tres fechas de ‘tour’ tras estar en el dique seco desde 2019, The Strokes aterrizan con solo dos bolos en Estados Unidos, para Gorillaz es su segundo pase si bien algo hicieron en 2021, Lorde llega a la cita barcelonesa con siete representaciones de su nuevo ‘show’ … Y aunque Tame Impala rompe la tónica novata de los cabezas de cartel con la veintena de actuaciones ya ofrecidas, lo cierto es que tras dos años de ausencia a causa del coronavirus el Primavera Sound tiene aires de imprevisible y por tanto excitante resurrección del gran tinglado de la música en directo.

Difícilmente vamos a ver conciertos funcionariales Joan Pons - Director de Comunicación del Primavera Sound

"Difícilmente vamos a ver conciertos funcionariales", dice Joan Pons, director de Comunicación del Primavera Sound. Y sustenta la buena noticia en dos argumentos. Uno: "La pandemia ha permitido a los grupos, al menos a los del circuito internacional, hacer un 'reset' y reflexionar sobre lo que estaban haciendo". Y dos: "Lo que nos llega por parte de los músicos es que se mueren de ganas por reencontrarse con el ritual del directo de masas, hasta el punto de que nos llueven peticiones de artistas que quieren asistir al festival como público antes y después de su actuación".

Como "casi de colonias" describe Pons el estado de ánimo de las bandas, mezcla de "nerviosismo" porque quizá técnicamente no estén al 100% e "ilusión" por revivir la comunión del espectáculo en vivo.

Rubén Blades quería cinco horas

También Jordi Herreruela, director del Cruïlla (del 6 al 9 de julio, en el Parc del Fòrum), cita que sí tuvo una edición (más bien difícil) en 2021, detecta una fuerte "carga emocional" en los artistas. Rubén Blades, que ofrecerá en la muestra su único pase europeo, pidió actuar cinco horas, ya que cruzaba el Atlántico con un equipo de 40 personas tras todo lo pasado. Imposible, pero tendrá unas excepcionales dos horas y cuarto.

Hay mucha implicación por parte de los músicos, que han redescubierto con el parón que su oficio no es solo un trabajo sino sobre todo emociones Jordi Herreruela - Director de Cruïlla

"Hay mucha implicación por parte de los músicos, que han redescubierto con el parón que su oficio no es solo un trabajo sino sobre todo emociones", dice Herreruela. Consciente de que estamos en territorio cercano a la cursilería, no duda sin embargo en sentenciar que se ha recuperado una "magia" antaño a menudo aplastada por la rutina.

Desde el punto de vista del público, Herreruela vaticina una edición no tanto de atención a los artistas como de puro disfrute de lo que ofrezcan. "Tiene pinta de que será una eufórica celebración colectiva, y por eso hemos enfocado la programación al baile". Porque, si bien ha sido posible asistir a conciertos durante la pandemia, aunque fuera a trompicones, poder bailar de manera desmelenada es una novedad todavía no quemada.

Paz

En el Sónar (del 16 de junio al 18 de junio, en Fira Montjuïc y Fira Gran Via) tienen bastante claro el clima que esperan, no en balde estrenaron exitosa edición lisboeta el pasado abril. Allí, como espectador, estuvo Enric Palau, codirector del festival. Y lo que detectó en el público asistente, internacional como el de la nave nodriza, fue "una sensación de paz". ¿Perdón? "Sí, paz. En el sentido de vuelta a casa, de 'hostia, qué buena onda, por fin volvemos a estar donde queremos estar'".

Preveo paz. En el sentido de vuelta a casa, de 'hostia, qué buena onda, por fin volvemos a estar donde queremos estar' Enric Palau - Codirector del Sónar

La pandemia ha sido incluso positiva, opina Palau, para los espectáculos especialmente creados para el Sónar, un sello de la casa: ha significado tiempo para Niño de Elche, Ylia y Banda la Valenciana, que presentarán el 'show' 'Concert de música festera'; Maria Arnal i Marcel Bagés, que ofrecerán 'Hiperutopia' junto a 36 voces del Cor de Noies de l'Orfeó Català, y Samantha Hudson, que brindará el 'show' 'Liquidación total por cierre', entre otros espectáculos hechos para el Sónar.