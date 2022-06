La pianista alicantina Raquel del Val ofrece el próximo lunes, a las 19 horas, un concierto comentado de piano en la Sede Ciudad de Alicante de la UA (Ramón y Cajal, 4) de entrada libre, limitada al aforo. Entre el programa que ofrecerá se incluye un estreno -Rapsodia Vasco Navarra, de Joaquín Larregla- y dos obras de temática alicantina -Encants de la Terreta, de Luis Vázquez del Fresno, y Fogueres de San Chuan, de Rafael R. Albert-.

El resto del programa estará compuesto de las piezas Gibraltar, de Joaquín Turina; La Puerta del Sol (Toledo), de Joaquín Turina; Fantasía Catalana, de Vicente Costa Nogueras; Abril Andaluz, de Federico Moreno-Torroba Larregla, Jota de Hispania, de Pedro Blanco; Granada, de Ernesto Lecuona; El Faro de Cádiz, de Joaquín Turina, y Viva Navarra (Jota de Concierto), de Joaquín Larregla.

Natural de Alicante y afincada en León, la trayectoria de Raquel del Val comienza a forjarse cuando obtiene el Título de Profesor de Piano de Grado Medio a los 13 años de edad, y a los 14 es becada por la Doral Chennings School de Nueva York. Alterna sus estudios de Derecho con los de Grado Superior de Piano bajo la dirección del Catedrático, del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Guillermo González. Posteriormente obtiene el Título Superior de Música de Cámara, en el Conservatorio Superior de Oviedo, con Matrícula de Honor.

Considerada una de las mejores especialistas en música española, aúna la investigación musicológica, -es Máster en Investigación Musical y Doctorando en Musicología-, una depurada técnica pianística y un certero criterio musical, reestrenando obras en las que las referencias de sus últimas interpretaciones públicas se remontan a finales del siglo XIX y al primer tercio del XX, lo que supone un aliciente añadido, y anima a compositores actuales a escribir para ella obras de inspiración española.

El éxito de su disco Paisajes de España, así como sus artículos en diversas publicaciones musicales, no pasan desapercibidos para especialistas internacionales en la materia, siendo invitada a impartir una Master Class sobre música española en la Manhattan School of Music de Nueva York y un recital de piano español en el festival Iberian and Latin Music de Londres. Son habituales sus intervenciones en directo en RNE Radio Clásica..