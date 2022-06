The National, la épica de la derrota

Uno de los aspectos diferenciales de The National ha sido siempre el contraste entre la taciturna voz barítono de Matt Berninger, líder con más aspecto de escritor bohemio que estrella del rock, como arrastrado al escenario desde una conferencia, y ese entorno instrumental rico, grande, con tendencia a la mejor épica. Pero en su actuación de medianoche como cabezas de cartel del Primavera Sound, ese contraste se hizo un poco zanja insalvable: no sabemos si por cierta falta de energía, si por "estar colocado" (eso dijo en cierto momento) o si porque la edad quita capacidad para alcanzar ciertas notas, Berninger tuvo algunos problemas para dar con la mejor versión de sí mismo e igualar al resto de la banda en expresividad.

Al grupo le habría ido bien, quizás, contar con las múltiples voces invitadas de 'I am easy to find' (2019), un (todavía) último disco del que apenas recuperaron material: tan solo la pianística 'Light years'. Mucha mayor presencia tuvo el repertorio de 'Trouble will find me' (2013), completado por los clásicos (felizmente) inevitables de 'Boxer' (2007) y su disco de consagración popular 'High violet' (2010), incluyendo 'Mistaken for strangers', 'Fake empire', 'Mr. November' (en la que Berninger olvidó, según confesión propia, sus más característicos gestos con las manos) o la oda de nostalgia y remordimiento 'Bloodbuzz Ohio', marcada a fuego por el persistente pulso pospunk de la batería de Bryan Devendorf. Canciones que convierten la derrota en victoria y la tristeza en estado de gracia.