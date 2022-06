El experto en motivación y liderazgo Fernando Botella, CEO de Think&Action, presenta el jueves, a las 18.30 horas, en Glub Center TerretUp de Alicante, su libro Salta contigo ¿y si eliges ser valiente?, a través de un acto teatralizado con música en directo del guitarrista, compositor y productor Ovidio López y actuación del actor Jesús Puche.

El libro aborda lo que debemos saber y hacer para ser más valientes en nuestras vidas, para desafiarnos y cambiar, para no olvidarnos de nosotros mismos, perseguir y conseguir nuestros sueños. Con prólogo de la presentadora Anne Igartiburu y epílogo del mago Jorge Blass, Salta contigo es un libro "que nos remueve por dentro, que nos hace cuestionarnos la realidad con un lenguaje sencillo, cargado de útiles reflexiones y herramientas para cambiar nuestras vidas".

Desde niños, la mayoría de las personas viven condicionadas por lo que otros deciden para ellas. También por aspiraciones materiales, muchas de ellas innecesarias. Este coctel vital se adereza con unas pizcas de exceso de urgencia y de responsabilidad, muchas veces sin sentido, y alrededor de un mundo artificial que, lejos de conducirnos hacia nuestro bienestar, nos guía por caminos de insatisfacción.

Fernando Botella propone en su libro una alternativa para superar las barreras que no nos dejan ser la versión que queremos ser, sin límites, sin condicionamientos.

“Fernando nos ofrece en este libro una valiosa lección de valentía, que nos animará a transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos”, resume Jorge Blass.

En su libro habla de la importancia de ser auténticos, de no tener miedo a mostrarnos genuinos. “No juguemos a ser quienes no somos”, señala el autor. “El coste es muy elevado. La honestidad y sinceridad con uno mismo son el principal componente para avanzar en el camino de nuestros objetivos personales y profesionales”.

El amor también tiene su sitio. El amor y el miedo son dos actitudes vitales, explica. “El miedo nos ayuda a sobrevivir. El amor a prosperar, a crecer”. Botella afirma que “la mayoría de lo que en tu vida consigas depende de ti, de tus elecciones, de dónde pones tu foco, de tu energía, del uso de los recurso, de tu voluntad”. Para eso qué mejor que atreverse, hacer en cada momento lo que se debe como en la disciplina japonesa Kamiwaza, que se aprende en los colegios. Y para aprender y crecer, lo mejor es el optimalismo, es decir saber aceptar aquello en lo que no podemos crecer porque hemos alcanzado el límite y poner foco en todo lo que sí podemos cambiar.

En Salta contigo, Fernando Botella explica las cuatro consciencias y apuesta por enfocarse en el presente y no temer la incertidumbre, con perseverancia, resiliencia, ambición, compromiso y alegría. Asimismo, dedica un capítulo a la asertividad, a las claves PRP (Permiso, reconstrucción y propuesta) para levantarte en cada caída y continuar adelante, al poder de la risa y a desmitificar y vaciar de contenido algunas frases hechas como “Si quieres, puedes”. En su opinión esa frase es una gran mentira que ha hecho mucho daño a los que la han creído. Para él, hay tres grandes mentiras. La primera: “Todo en tu vida depende de ti y de la actitud con la que la afrontes. Lo que nos mueve es nuestro ánimo”. La segunda: “Las cosas son así. Acepta. Son como son. No las podrás cambiar”. La tercera mentira: “No cambies tus hábitos, cambia la percepción que tienes de tu vida y todo cambiará”.

Fernando Botella enumera las 7 grandes verdades sobre la felicidad: Expresar gratitud, cultivar el optimalismo, evitar la rumiación mental, practicar la generosidad, cuidar las relaciones sociales, ocuparte de tu cuerpo y saborear lo sencillo. Para hacer que sucedan cosas, es fundamental tener una mentalidad go o más coloquialmente, como dice, “mover el culo” o ponerte en acción asumiendo estos 15 principios básicos para ser valiente: nuestros actos tienen consecuencias, acepta la realidad, cambia o elimina aquello que puedas cambiar y no te convenga, vive equilibradamente, busca la paz y la armonía, la voluntad es el poder más poderoso, sueña, dale alas al pensamiento creativo, suda la camiseta, evita la palabra imposible, que no se te olviden las emociones, se agradecido, practica la esperanza, sé generoso y vive consciente.

Sobre el autor

Fernando Botella es experto en formación y desarrollo de ejecutivos y directivos, conferenciante y profesor colaborador de prestigiosas universidades y escuelas de negocio como la Universidad Central de Florida, la Universidad de Harvard, ESADE, ICADE… Es CEO de Think & Action, empresa que fundó en 2007 y que, con método propio, se dedica a la transformación de las personas.

Al autor de este libro le fascinan las personas y todo lo que guarda relación con la vida y con el cerebro. Por eso estudió Biología y se especializó en Fisiología Animal y Sistema Nervioso Central. Ha escrito varios libros, entre ellos: La fuerza de la ilusión, Atrévete, El Factor H, Bienvenidos a la revolución 4.0 y Cómo entrenar la mente.