Después de vivir cuatro años en Estados Unidos regresó a Alicante al inicio de la pandemia. María Balibrea, doctora en Bellas Artes, encontró un mundo muy distinto al que dejó. Pero con ella trajo las obras que expuso en Nueva York o en Washington.

Un total de 24 de esas piezas, sobre todo acuarelas y algunos óleos, se verán ahora en una exposición que se inaugura este jueves en el Centro Municipal de las Artes de la ciudad, a las 19.30 horas, además de un cuadro de grandes dimensiones, Distopía (2,60x2.60), que pintó durante el confinamiento y que quería "que se viera por primera vez aquí".

Desde el columpio es el título de esta muestra, que se podrá ver hasta el 1 de julio, caracterizada por un mundo colorista pero también marginal que refleja en sus cuadros. "Llevo pintando desde los 8 años y he conseguido un lenguaje propio". La pintura de Malibrea, que concibe como una investigación, se ha catalogado como surrealismo mágico, aunque "creo que no se encuadra mucho en esa definición, pese a que me interesa mucho la realidad; para mí es más realidad desordenada".

La obra representa "seres híbridos y deformes, locos, suelos que se resquebrajan, duendes y brujas, recipientes que nos envuelven paras protegernos y ocultarnos al mismo tiempo; todo ello conforma mi universo", afirma.

El título de la exposición responde a una de las obras que se exhiben. "El columpio es un objeto que se mueve, desde el que podemos mirar la realidad a la vez que nos movemos con él. Esa sensación de inestabilidad y de vivir pendiente a todas horas de lo efímero es quizás una de las cualidades más patentes de mis obras", destaca la artista.

"La pintura que presento no cuenta una sola historia, sino un conjunto de historias interrelacionadas, sin un principio, sin un fin, donde la representación del mundo marginal, debido a mis experiencias personales y convicciones, adquiere un primer plano", asegura la artista. "En realidad, lo envuelve todo, sin pedir permiso. Todo aquello que habitualmente está oculto se hace visible, adquiriendo el valor que a mí me parece".

El acto de inauguración contará con la colaboración del pianista Lorenzo Miralles.