Soraya Arnelas: "No soy tan ambiciosa como antes, ahora disfruto la vida de forma más relajada"

Soraya Arnelas (Valencia de Alcántara, 1982) atiende a Diario de Ibiza unas horas antes de su actuación en la Gala Diversity Celebration, en la Ibiza Pride 2022. Está feliz de regresar a una isla de la que guarda muy buenos recuerdos y de actuar en una fiesta que reivindica los derechos de la comunidad LGTBIQ+, de la que siempre ha sido una abanderada. Promete volver, la próxima vez en viaje de placer con su pareja y para disfrutar de los "planes de día" que se perdió las temporadas en las que puso voz a las noches de fiesta ibicenca.

¿Hace cuánto tiempo que no visitaba la isla?

Creo que la última vez fue en la época en la que trabajaba en la fiesta Café Olé (en Space). Eso fue hace algo más de seis años.

Me imagino que le vendrán a la cabeza muchos recuerdos de aquellos veranos en los que actuó en la discoteca Amnesia y en Space...

Estoy teniendo muchos flashazos bonitos porque, aunque ahora prefiero el plan de día, sí que es verdad que la noche de Ibiza es espectacular. Las mejores fiestas electrónicas que yo he vivido han sido aquí. Además, Ibiza me recuerda los inicios con mi pareja. Fue el primer destino que elegimos para irnos de vacaciones cuando empezamos la relación. A la isla también he venido por eventos puntuales, como la Pasarela Adlib o a algunos conciertos de dj importantes. Aquí hice grandes amigos en los casi siete años que estuve trabajando en las temporadas de verano, cuando me dedicaba un poco más a la música electrónica.

¿Qué significa para usted estar en la Ibiza Pride?

Teniendo en cuenta los años que he actuado en la isla en otro circuito como es el de las discotecas, me hace mucha ilusión que se hayan acordado de mí en este caso para ofrecer un concierto en la Ibiza Pride. No hay que olvidar que desde que empecé en la música hace 17 años una gran parte de mi público es LGTBI.

Este concierto coincide con la promoción de su nuevo ‘single’, ‘Te quiero a ti’...

Es verdad que estoy en época de promoción, pero quiero dejar claro que aquí no vengo con esa intención. El Orgullo es mucho más que una fiesta, tiene un carácter reivindicativo, y aquí estamos principalmente por eso y porque mi público siente que soy defensora de los derechos LGTBI. También voy a estar en otras fiestas del Orgullo en la península, como la de Bilbao o Sevilla.

Últimamente no para.

Sí. Afortunadamente este año parece que se están moviendo las cosas para todos y es de agradecer después de un par de años bastante parados.

«Siempre defendí que Chanel era la candidata adecuada para ir a Eurovisión, su actuación fue fantástica»

¿Cómo le ha cambiado la vida la pandemia?

A mí la pandemia me ha venido muy bien sobre todo para acercarme a mi hija Manuela. Me había quedado con la espinita de que al mes y medio de nacer ella me tuve que ir de gira y ahora siento que he recuperado ese tiempo perdido porque durante el confinamiento he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos con ella. Desgraciadamente, debido al coronavirus, mucha gente se ha quedado en el camino y muchas familias se han visto tocadas, pero en mi caso, afortunadamente, no hemos perdido a nadie, hemos pasado el covid, pero estamos sanos, y he vuelto a estar más cerca que nunca de mi hija, así que yo miro la pandemia desde el punto de vista positivo, a pesar de todo lo que hemos tenido que pasar.

Supongo que siguió la gala de Eurovisión de este año. ¿Qué le pareció la actuación de Chanel y la tercera posición que consiguió para España?

Su actuación me pareció fantástica. Siempre he sido defensora de Chanel. Antes de que saliera ganadora yo siembre dije que esta chica debería ir al festival, porque así es como entiendo yo Eurovisión, con música viva, alegre, con puestas en escena completas y con una artista como ella. La verdad es que me alegré mucho cuando la eligieron para representar a España. Cuando se hacen bien las cosas ahí tienes el resultado, terceros, es algo histórico.

La puesta en escena de Chanel seguro que le gustó más que la que le tocó a usted defender cuando representó a España en Eurovisión en 2009...

Bueno, es que las cosas han cambiado con los años. A la vista está que cuando todos remamos en la misma dirección salen las cosas. Aquel año yo no estaba contenta con mi puesta en escena. Me tocó una coreografía en la que me pasaba todo el rato dando vueltas en el escenario, saltando y haciendo equilibrismos. Es verdad que era muy completa y muy difícil, pero nada comercial, que es lo que espera la gente cuando va a Eurovisión. La de Chanel es una coreografía espectacular, lo mío era correr por correr en el escenario, entonces yo nunca estuve contenta. Hice lo que me mandaron, lo que entraba en mi contrato, pero la propuesta no me definía absolutamente nada.

«La escena electrónica la voy dejando de lado, ahora me tiran más las salas y la banda»

¿Qué queda de aquella chica que se dio a conocer en 2005 en ‘Operación Triunfo’?

Queda todo. Sí que es verdad que este año cumplo 40 y que con la experiencia he ido puliendo pensamientos y gustos. Hay cosas que no volvería a repetir o que haría de otra manera, pero sigo siendo una mujer muy trabajadora, que tiene muy claro su proyecto, que sabe que es lo que quiere en la vida, que es muy respetuosa con la profesión y que es muy de familia. Lo único que quizás ha cambiado es que no soy tan ambiciosa. Antes veía todo como con metas, ahora me dedico a vivir el día a día. Me gusta disfrutar de la vida desde un punto de vista mucho más relajado.

¿La volveremos a ver poniendo banda sonora a las noches ibicencas?

Ahora me cuesta cantar tan tarde por las noches. La escena electrónica cada vez la voy dejando un poco más de lado. Mi evolución me tira más a los teatros, a las salas, a la banda...Digamos que voy evolucionado y voy adaptándome también a mi edad y a mi energía. Ahora mi proyecto personal de vida, siendo madre de dos niñas, hace que la noche me guste algo menos y que, a veces, me sienta más cansada, por eso prefiero muchísimo más los planes de día.