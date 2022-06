El doblete de Manzanares y Morante de la Puebla, el regreso de Alejandro Talavante a las plazas de la Comunidad Valenciana, el 25 aniversario del benidormí Andy Cartagena en los ruedos, las presentaciones en el coso alicantino de Pablo Aguado y Tomás Rufo, y el cartel diseñado por Luis Francisco Esplá constituyen los principales atractivos de la Feria Taurina de Hogueras que vuelve este año a la normalidad y lo hace con la presencia de las grandes figuras del toreo actual. A esto se une el festejo del 7 de agosto que volverá a traer a Alicante a José Tomás, diestro que siempre levanta expectación allá donde va y éxito asegurado para el coso alicantino.

Los carteles se presentaron el pasado mes de mayo por parte del alcalde de Alicante, Luis Barcala; la concejal de la Plaza de Toros, Mari Carmen de España, y el empresario del coso alicantino, Nacho Lloret, en un Salón Azul repleto de representantes del mundo taurino que han arropado el regreso al completo de esta feria que "pone en su sitio a la tauromaquia y también a la ciudad de Alicante", porque "la feria es unas oportunidad para que a través de los toros el nombre de Alicante suene por todo el mundo", tal como ha asegurado Nacho Lloret, empresario de la plaza junto a David Caballero, durante el acto que se ha abierto con la intervención de Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN.

Cartel de la Feria de Hogueras

Este ciclo, que comenzará el 19 de junio con un festejo de rejones y finalizará el domingo 26 con una novillada con picadores, servirá para cerrar los actos de homenaje a Manzanares por el 50 aniversario de su alternativa y se hará con las dos tardes que su hijo hará el paseíllo. Será los días 23, junto a El Fandi y Roca Rey, y el 24, tarde central de la Feria, con Morante de la Puebla y Pablo Aguado.

Morante repetirá el 25 compartiendo terna con Alejandro Talavante y Tomás Rufo, mientras que la corrida de apertura será la de rejones, con Andy Cartagena, Lea Vicens y Hermoso de Mendoza. El día 26 será en de lal novillada picada, con los novilleros Borja Ximelis, Santiago Esplá y Borja Escudero que debuta.

"Es una programación completa que abarca desde los festejos de promoción a la presencia de un figura mundial e indiscutible como es José Tomás", ha destacado Lloret remarcando que fue el torero madrileño el que "nos ha elegido con su varita porque Alicante es una de sus ciudades favoritas para torear".

Precisamente sobre la contratación del diestro ha apuntado que "el reto es implicar a toda la ciudad como promotora del evento y dimensionarlo a la altura de la movilización de aficionados de todo el mundo que genera, y crear un impacto económico semejante".

Nacho Lloret ha destacado por qué José Tomás puede ofrecer este festejo en Alicante. "Normalmente las plazas públicas tienen una limitación; el mejor empresario suele ser el que paga más a la propiedad y cobra menos por las entradas. Demagógicamente eso está bien, pero creo que va en contra de la calidad del espectáculo".

En este sentido, el pliego de condiciones de Alicante contiene una cláusula "que permite soñar, que permite que este año podamos tener un festejo extraordinario con José Tomás".

Carteles Domingo 19 de junio. Toros de Fermín Bohórquez. Andy Cartagena, Lea Vicens, Guillermo Hermoso de Mendoza Lunes 20 de junio. Clase Práctica. Novillos de Aida Jovani. Cid de María (Escuela Taurina de Guadalajara), Daniel Encinas (Alicante), Roberto Martín (Zaragoza), Alejandro Troya (Alicante), Joaquín García (Alicante), Javier Cuartero (Alicante) Martes 21 de junio. Clase Práctica. Novillos de El Parralejo. Ángel Delgado (Úbeda), Nek Romero (Valencia), Angelín (Alicante), Javier Poley (Huesca), Kevin Alcolado (Alicante), Miguel Losana (Toledo) Miércoles 22 de junio. Toros de Fuente Ymbro. Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera, Ginés Marín Jueves 23 de junio. Toros de Victoriano del Río-Toros de Cortés. El Fandi, José Mari Manzanares, Roca Rey Viernes 24 de junio. Toros de Álvaro Núñez. Morante de la Puebla, Jose Mari Manzanares, Pablo Aguado Sábado 25 de junio. Toros de Juan Pedro Domecq. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Tomás Rufo Domingo 26 de junio. Novillos de Zacarías Moreno. Borja Ximelis, Santiago Esplá, Borja Escudero (debut con picadores) Domingo 7 de agosto. Cuatro toros de distintas ganaderías. José Tomás. Corrida Extraordinaria (Fuera de abono). Todos los festejos de la Feria de Hogueras comenzarán a las 19 horas. El de agosto, a las 19.30 horas. La entrada a las clases prácticas será gratuita. Las entradas para presenciar el festejo extraordinario del 7 de agosto se pondrán a la venta online el 28 de mayo, a partir de las 12 horas. La renovación y venta de abonos para la Feria de Hogueras será a partir del 30 de mayo y la venta de entrada sueltas, desde el 13 de junio. Los abonados de 2019 tendrán entrada reservada para el 7 de agosto.



Histórica

La Feria fue calificada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, como "histórica" después de dos años "durísimos". "Recuperar la Feria tenía que estar a la altura de esas expectativas en un mes de junio que nos va a desbordar" y también con José Tomás "porque sabemos que habrá un lleno absoluto en todo y en todas partes".

Ha destacado también la Escuela Taurina de Alicante, dirigida por Francisco José Palazón, "esos chicos y chica que quieren abrirse camino y demuestra que Alicante es taurina, eso es un hecho innegable".

También ha tenido palabras de agradecimiento por el "profesional y económico" esfuerzo realizado por la empresa porque "ofrecer una semana entera de toros, tal y como está la situación supone un derroche de horas y horas de trabajo".

En este sentido, el primer edil espera "que los alicantinos nos sintamos orgullosos de esta feria, que cerremos filas para hacer frente a lo que se nos viene encima y estemos a la altura de las expectativas. Vamos a disfrutarlo porque lo merecemos y porque lo necesitamos".

Y avisó: "No me pidan entradas... llevo dos días torturado. No tengo entradas, no me las pidan".

Cartel de Esplá

El torero alicantino Luis Francisco Esplá firma el cartel de la Feria de este año que ha sido "la guinda del pastel", ha apuntado Lloret. "Queríamos dar cabida a otro de los grandes toreros de nuestra tierra y tambén artista, que ha hecho una obra llena de simbolismos y significados, llena de optimismo y llena de luz que a ser la imagen de la temporada".

"Este cartel va a dar mucho que hablar", según Barcala. "Torero en estado puro con la fusión del alicantinismo, que no es un cartel habitual de ninguna feria taurina".

Una plaza de responsabilidad

En su intervención, Toni Cabot recordó una frase pronunciada por Manzanares padre en 1993, cuando llevó por primera vez reses de su ganadería a Alicante, en el que se refirió al coso alicantino como "una plaza de responsabilidad".

"Ese es el calificativo al que yo me agarro para ensalzar la gestion de dos empresarios jóvenes y decididos David Caballero y Nacho Llorente, para traer una feria más extraordinaria que nunca". En su opinión, "la mejor feria vista en la terreta, rematando la faena con una corrida en agosto con José Tomás y las mejores ganaderías".

El periodista defendió "una gestión responsable que nos coloca en el mapa taurino que adorna con una estrella más la categoría de la ciudad y que ofrece la posibilidad de generar más riqueza en nuestro entorno. Responsable es pensar en el aficionado, pero también en la ciudad que se va a ver beneficiada por la llegada de visitantes".

Unides Podem-EUPV, en contra

Con menos satisfacción recibía el grupo municipal Unides Podem-EUPV la programación de este Feria de Hogueras. "Nos oponemos a éste y a cualquier otro cartel que se hubiese presentado. Es inconcebible que en pleno siglo XXI se siga llamando cultura a torturar y martirizar a un animal hasta la muerte, que se haga espectáculo del extremo sufrimiento de un animal. La construcción de una ciudad más justa, igualitaria y moderna requiere el cese de la celebración de festejo taurinos y del maltrato y muerte de los toros".

En este sentido proponen "una gestión de la Plaza de Toros de carácter municipal y público como primer paso para dejar de verter sangre de animales inocentes en su arena, y así implementar eventos culturales y sociales que la conviertan en una plaza de todos y todas”.