Alrededor de 650 cortometrajes de toda España ha recibido el Festival de Cine de L'Abdet, una cifra muy superior a los habitantes de esta pedanía de Confrides, donde viven cerca de medio centenar de personas, en pleno Valle de Guadalest. Esta pequeña localidad de la Marina Baixa, que no tiene posibilidad de ver cine en pantalla grande durante el año, celebra el próximo fin de semana la segunda edición de un certamen de cortometrajes impulsado el pasado año para motivar a los vecinos ante la ausencia de fiestas patronales y, de paso, activar el turismo en la zona y aportar su grano de arena al sector audiovisual.

El festival se celebra este año sin restricciones de aforo por la pandemia los días 17 y 18 de junio, por lo que la proyección de los trabajos cinematográficos en la plaza de San Vicente Ferrer se amplia a 350 personas, cien más que en la primera edición. Además, la población confía en quitarse la espinita de su estreno, ya que la lluvia frustró la segunda jornada de proyecciones, aunque los premios a las tres mejores producciones se entregaron igualmente.

"Desde la pandemia, a la gente le gusta venir a los pueblos y estar al aire libre. Pensamos que el festival de cortometrajes es una manera diferente y pintoresca de pasar un fin de semana por aquí y el año pasado tuvo mucha repercusión. Para ser un pueblo tan pequeño, vino gente de toda la provincia y algunos desde entonces vienen muchos fines de semana", explica el alcalde de Confrides/L'Abdet, Rubén Picó, que mantiene su apuesta por el festival con la nueva edición "porque la gente responde".

Los 650 cortometrajes recibidos este año de distintos puntos del país también han superado en cantidad a los de 2021, que registró algo más de 500 películas en este formato, y entre ellos se encuentran historias de todos los géneros contadas en menos de veinte minutos de metraje. De ellos, el jurado ha seleccionado una docena de trabajos que pugnarán por uno de los tres premios (de 1.200€, 800€ y 500€), que se proyectarán al aire libre en la plaza, a partir de las 22 horas, seguidas de dos largometrajes para todos los públicos.

El viernes será el turno de los cortos Fantasía, In English, please, Espinacas, Babel, Cristiano, La última proyección, Imbécil y El productor, además de la película Pequeña Miss Sunshine; el sábado se proyectan 25 caballos, El paraguas, Cemento y acero, M.O.M., Este no es mi hijo, Es el momento, Magia negra y Antes de la erupción, junto al largometraje Luna de avellaneda.

Las entradas, de precio simbólico de 1 euro, no se pueden comprar online, solo in situ, y la recaudación se destina a la Comisión de Fiestas de L'Abdet, que este año sí prevé celebrar las fiestas patronales el tercer fin de semana de agosto. El jurado vuelve a estar formado por la actriz María Minaya, el actor Ferran Gadea, popular por su papel en la serie L’Alqueria blanca, y el actor, guionista y compositor Paco Enlaluna, a quienes se une también la actriz Lola Moltó.

Rubén Picó destaca que la celebración del festival tuvo repercusión el pasado año en el turismo de la zona, capaz de albergar a muchos de los espectadores en las casas rurales y hostales cercanos, ya que, como recuerda el alcalde, "somos cinco pueblos cercanos en un radio de 9 kilómetros: Confrides/L'Abdet, Guadalest, Benifato, Beniardà y Benimantell".