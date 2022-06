Desde el 1 de julio al 23 de julio, vuelve el Festival de Jazz al ADDA (FIJAZZ 2022) con un recorrido por el Latin Jazz, Flamenco, Clásica y World Music. Este verano se darán cita en el Auditorio de la Diputación de Alicante artistas nacionales con un extenso recorrido internacional, Chano Domínguez, Jorge Pardo, Daniel Casares, Carles Benavent, Martirio, Rafael de Utrera, Antonio Serrano.. ¡y muchos más!

El festival incluye, además, un comienzo de fiesta, PROMS 2022, con ADDA·SIMFÒNICA, dirigida por su director titular, el maestro Josep Vicent, quienes nos trasladarán a las mejores bandas sonoras de la historia del reconocido compositor John Williams, celebrando su 90 aniversario.

Un verano muy especial que transcurrirá en las noches de los jueves, viernes y sábados del mes de julio de 2022 en el ADDA.

Viernes 1 y sábado 2 de julio de 2022 / 21:00h 25€ A / 20€ ByC

PROMS “John Williams 90”

ADDA·SIMFÒNICA

Josep Vicent, director titular

ADDA·SIMFÒNICA, junto a su director titular, Josep Vicent, abren el FIJAZZ con las populares músicas del compositor John Williams en dos sesiones seguidas, 1 y 2 de julio.

John Towner Williams es un compositor, director de orquesta y pianista. Con más de sesenta años de carrera, ha compuesto la banda sonora de películas tan conocidas como Star Wars, E.T., Indiana Jones, La Lista de Schindler y Harry Potter, Superman, Jurassic Park, entre otras, colaborando asiduamente con el director de cine Steven Spielberg.

Williams ha ganado 24 Premios Grammy, 4 Globos de Oro y 5 Premios Óscar, a los que ha sido nominado 51 veces; la persona más nominada después de Walt Disney.

Jueves 7 de julio de 2022 / 21:00h / 20€

25 años de “Coplas de Madrugá”

MARTIRO & CHANO DOMINGUEZ

Martirio: voz

Chano Domínguez: piano

Horacio Fumero: contrabajo

Guillermo McGIll: batería

En este año 2.022, se cumplen 25 años de la edición del disco “Coplas de madrugá”, el primer disco en la historia, de copla-jazz con Martirio y el trío de Chano Domínguez (Javier Colina y Guillermo McGill ) que tuvo su 2a parte en “Acoplados”, segundo disco de copla-jazz con el trío de Chano Domínguez y el acompañamiento de la Big Band de Bob Sands y La Orquesta de Radio Televisión Española dirigida por Adrian Leaper.

En la primavera de 1996, en el Pto de Santa María (Cádiz), estos dos artistas se unieron en casa de Chano, para darle forma al proyecto que tenían en mente de unir musicalmente la copla y el jazz, géneros de los que son amantes y deudores, y que han acompañado sus vidas. Así después de muchos días de trabajo y concentración, de ilusión e intuición, de hallazgos y dudas, llegaron a esa feliz unión del jazz y la copla en “Coplas de madrugá”, (1997).

Por otro lado nuestros protagonistas tenían la necesidad de darle la vuelta a un clásico, que como todos los que se precian en serlo, tiene varias caras, varias versiones y maneras de interpretarlo. Así, abrían un abanico con otra lectura más cercana al jazz en cuanto a la interpretación musical y vocal de estas canciones, que cogían otros mimbres en este ámbito y también dotando al jazz de unas historias impagables en lírica, melodías, poesía y dramaturgia de los excelentes autores de estas joyas de la música española.

Viernes 8 de julio de 2022 / 21:00h / 20€

“Supertrío”

DANIEL CASARES & JORGE PARDO feat CUCA ROSETA

Fusión de flamenco, jazz y sonidos lusos.

El flautista y saxofonista Jorge Pardo, a la sazón Premio Nacional de las Músicas Actuales y Mejor Músico Europeo por la Academia Francesa de Jazz, y el concertista de guitarra Daniel Casares, que cuenta con el Premio Nacional de Guitarra (Hospitalet de Llobregat) y el Premio Nacional de Guitarra “Bordón Minero”, entre otros reconocimientos, mostrarán su arte y duende en una fluida fusión de flamenco y jazz a base de vientos y cuerdas.

Los asistentes serán testigos y cómplices ideales de una fusión entre dos titanes artísticos con una visión heterodoxa y universal del flamenco, como género abierto a la experimentación y fusión con otros estilos, sin perder la esencia y el sentimiento del mismo. Buena prueba de ello es la figura del madrileño Jorge Pardo, más que un maestro, un alquimista del sonido. Flautista y saxofonista es una institución musical capaz de envolver al jazz en el flamenco y viceversa. Transita en una frontera que abre nuevos caminos rompiendo guiones preestablecidos. Lo hizo cuando grabó con Camarón La Leyenda del Tiempo, un trabajó icónico que vinculó para siempre la flauta y el saxo al flamenco más arriesgado.

El malagueño Daniel Casares es uno de los guitarristas flamencos con mayor proyección internacional del momento. Virtuosismo técnico y dominio del compás con una formación clásica que no rehuye de los horizontes más revolucionarios como Paco de Lucía y Camarón de La Isla.

Su capacidad para encontrar lazos de unión con otros estilos le han permitido colaborar con artistas internacionales de la envergadura de Cecilia Bartoli, Loreena McKennitt, Toquinho, Dulce Pontes, Alejandro Sanz y Chucho Valdés. Su conexión con guitarristas brasileños y sus compromisos profesionales en lugares como el Royal Albert Hall y del Barbican Centre de Londres, o el legendario Carnegie Hall de Nueva York dan muestras de la accesibilidad de su arte llegando al mayor número posible de personas.

Como hito especial en este concierto, Cuca Roseta, la voz de una nueva generación del fado que abre el género a nuevos territorios, se unirá, como artistas invitada, a estos referentes de la música actual para compartir e intercambiar en el escenario una muestra de temas propios que viajarán entre tierras lusas y españolas, mediterráneas y atlánticas, flamencas, jazzeras y fadistas.

Es la ocasión para poder disfrutar de la maestría de tres personalidades con tanta repercusión nacional e internacional en una oportunidad única para vivirlo una vez en la vida.

Sábado 9 de julio de 2022 / 21:00h / 20€

“Raíces”

JOSU DE SOLAUN

Un concierto de piano totalmente improvisado, de improvisación libre pero con influencias del jazz, la música clásica, la música tradicional y las músicas del mundo, aunque sin ser un concierto de un género definido. En la línea de los grandes improvisadores de conciertos improvisados, como Keith Jarrett, Fred Hersch, George Winston, Dave Brubeck, Lennie Tristano, Jackie Board, Paul Bley, Abdullah Ibrahim, y pianistas de vanguardia e improvisadores libres, entre otros, pero sin ajustarse al estilo y género de ninguno de ellos. El concierto está en la línea del trabajo discográfico PANDEMICITY de Josu De Solaun, lanzado al mercado en el 2021 por IBS CLASSICAL, un concierto totalmente improvisado en en el Auditorio de León.

Josu De Solaun, aclamado por la prensa internacional por su "sentido poético del sonido, audaz visión artística y brillantes habilidades virtuosas, enteramente al servicio de la obras que interpreta" (Nikolaus Frey, Fuldaer Zeitung).

La temporada 2020-2021 contó con su concierto-debut de improvisación libre al piano, panDEMiCity, en el Auditorio Ciudad de León, grabado en vivo para su lanzamiento en julio de 202, así como actuaciones como solista con orquestas en España, República Checa y Rumanía. En 2021, obtuvo el premio ICMA por su grabación de Sonatas para violín y piano francesas con la violinista Franziska Pietsch ("Fantasque"). Su último álbum en solitario de obras de Brahms y Schumann para el sello IBS "Digressions" ha cosechado excelentes críticas. Este verano grabará tanto los Conciertos para piano y orquesta de Franz Liszt, como su Totentanz, con la Filarmónica Nacional de Moravia, en la República Checa.

Ganador del 1er, Premio del XIII Concurso George Enescu, del XV José Iturbi y del 1er. Concurso de la Unión Europea. Ha sido invitado a actuar en distinguidas salas de conciertos de todo el mundo: Rumanía, La Fenice, Mariinsky Washington, Carnegie Hall y Metropolitan Opera de Nueva York, Londres, París, Leipzig, Taipei, Ciudad de México, Praga, Roma, y todas las principales ciudades de España. Miembro de Concursos internacionales tan prestigiosos como el “Enescu y Genève”

Jueves 14 de julio de 2022 / 21:00h / 20€

“Brazilian Jazz Project”

XIMO TEBAR & GLADSTON GALLIZA

Ximo Tebar (Valencia, Spain). Guitarrista, profesor, compositor y productor, es «Marca España», una sabrosa fusión influenciada por los clásicos, el arte del virtuosismo metódico y la atrevida innovación jazzística. Hace más de tres décadas, el guitarrista, compositor y productor de jazz Ximo Tebar comenzó a promover sus propios proyectos fusionando el jazz con la música mediterránea. El resultado de su extraordinario trabajo de investigación sobre la fusión de la música mediterránea con el jazz lo ha llevado a ser distinguido como creador del «Son Mediterráneo», un sonido jazz con sabor y fragancia flamenco-mediterránea; «Jazz con sabor a mar». Ximo es un gran conocedor de la tradición jazzística y su forma de tocar la guitarra ha sido respaldada públicamente por destacados maestros de jazz como Benny Golson y George Benson. Nunca dejó de tocar con los gigantes del jazz (Johnny Griffin, Benny Golson, Lou Donaldson, Joey DeFrancesco, el Dr. Lonnie Smith, Joe Lovano, Arturo O’Farrill, Tom Harrel, Dave Schnitter, Idris Muhammad …).

El gran organista de jazz Lou Bennett lo presentó en Francia como un «nuevo talento de guitarra», George Benson definió su estilo como «una nueva voz de la guitarra», Benny Golson dijo sobre él «es asombroso», y las revistas de jazz más prestigiosas del mundo lo destacan como: «Le jazzman espagnol … un improvisateur de aute volée» [Revista Jazz]; «Sonido de sorpresa» [All About Jazz New York]; «El guitarrista de jazz español Ximo Tebar, es todo mágico, sofisticado y sorprendente» [Revista JazzTimes]. Su extensa discografía (19 álbumes como líder), los numerosos premios que ha recibido (4 veces consecutivas premio nacional del Ministerio de Cultura 1989-90. Dos premios «Dexter Gordon’s Award» por RTVE «Jazz Entre Amigos» 1991. IAJE New York Education Academy JAZZ AWARD 2007, etc.), las excelentes críticas que ha recibido, y especialmente la modernidad y el eclecticismo de su música lo han llevado a ocupar un lugar especial en el mundo del jazz contemporáneo.

Sábado 16 de julio de 2022 / 21:00h / 20€

“Flamenco lo serás tú”

Tino Di Geraldo, percusión

Alex Acuña, percusión

Javier Gutierrez Massó “Caramelo de Cuba”, piano

Yelsi Heredia, bajo eléctrico, contrabajo y voz

Manuel Machado, trompeta

Perico Sambeat, saxos

Tomasito, voz y baile

Percusión latina

Compuesto por un conjunto de rapsodias que integran el jazz, lo latino, el flamenco, la música magrebí, la copla, etc…

Composiciones propias y versiones (None Inch Nails, Paco de Lucía, los Van Van) con arreglos y orquestación pensadas para el directo, por lo que la puesta en escena es fiel a lo grabado, con una orquesta que cuenta con algunos de los músicos que han colaborado en el registro sonoro y que hace que los espectadores tengan, desde el principio al final del concierto, deseos de bailar.

En 1981 comienza su carrera en Madrid acompañando a Luis Eduardo Aute, Pablo Guerreo o Suso Saiz. José Luis de Carlos fue uno de los primeros productores en contar con él de forma habitual con el que grabó discos para Lola Flores, Manzanita, Rocío Jurado… Luego vinieron Camarón, Paco de Lucía, Vicente Amigo, José Mercé…etc. Aunque nunca dejó de colaborar tanto en directo como en grabaciones de pop, rock, jazz, worldmusic.

Jueves 21 de julio de 2022 / 21:00h / 20€

“El legado de Paco de Lucía”

ANTONIO SERRANO, CARLES BENAVENT, ANTONIO SÁNCHEZ, JOSÉ M. RUIZ MOTOS "BANDOLERO", RAFAEL DE UTRERA

Fusión flamenca recordando a Paco de Lucía.

Antonio Serrano, el referente actual en la armónica cromática, tras una larga trayectoria a caballo entre el jazz, el flamenco y la música clásica trae esta noche al ADDA a algunos de los amigos hechos por el camino. Carles Benavent, introductor del bajo eléctrico en el flamenco, Rafael de Utrera, el cantaor de referencia de su generación, Antonio Sánchez, compañero de atril en las últimas giras de Paco de Lucía y Jose Manuel Ruiz Motos "Bandolero", percusionista imprescindible del flamenco de la última década, interpretarán junto a Antonio, repertorio original de cada uno de ellos además de las piezas más emblemáticas del maestro de la guitarra (P. de Lucía).

Sábado 23 de julio de 2022 / 21:00h / 20€

“Rumbo a Cuba, la música de Chico & Rita”

SEDAJAZZ BIG BAND. 30 Aniversario

Con más de 100 fotogramas de la película de Javier Mariscal y Fernando Trueba “Chico & Rita”.

Perico Sambeat_Saxo Alto.

Alexey León_Saxo Alto.

Jesús Santandreu_Saxo Tenor.

Vicente Macián_Saxo Tenor.

David Pastor_Trompeta

Voro García_Trompeta

Pepe Zaragoza_Trompeta

Raúl García_Trompeta

Paco Soler _Trombón

Vicent Pérez _Trombón

Kako Rubio_Trombón

Vicent Lloret _Trombón bajo

Kontxi Lorente_Piano

Miquel Casany_Guitarra

Julio Fuster_Contrabajo

Felip Santandreu_Bateria

Carlos Llidó_Congas

Arahi Martínez_Voz

Fco Angel Blanco “Latino”_Saxo Barítono, Flauta y Dirección

La Big Band es el buque insignia del colectivo de músicos de Sedajazz y una de las más veteranas y prestigiosas formaciones del país. Cuenta con una plantilla titular de músicos de reconocido prestigio internacional. Sedajazz celebra tres décadas de creación musical independiente manteniendo el dinamismo y la fuerza del primer día.

Desde su fundación en 1991 la Sedajazz Big Band ha realizado más de 800 actuaciones en auditorios y festivales internacionales, cuenta con ocho trabajos discográficos: “Three Deuces”, “De sentir latino”, el exitoso “Muñequita Linda”, “Horn Flakes”, “L' Emigrant” con Albert Sanz, “Compendium” de Jesús Santandreu y “Sinergia” con Valmuz. Próximamente saldrá su nuevo trabajo discográfico “Sedajazz Big Band con Solé Giménez” grabado en directo en el Teatro principal de Valencia en diciembre de 2021.

Rumbo a Cuba, la música de Chico & Rita ofrece un bello espectáculo en el que la música vocal conducida por la cantante Arahí Martínez y la instrumental se encuentran en perfecto equilibrio y rescatan temas de la memoria colectiva reinterpretados en clave de Latín jazz y música cubana. Un cuidado y emotivo repertorio que integra títulos del cancionero Latino como Vereda tropical, Siboney, Nosotros, Sabor a mí, Dos gardenias, Paran pan pan, Manisero, Contigo en la distancia, Muñequita linda, ... y standarts del Latin jazz como Tin tin deo, Manteca, la Batanga, Daiquiri, Cubauza ... Los arreglos y orquestaciones son originales de Bebo Valdés, Dizzy Gillespie, Jesús Santandreu, Perico Sambeat, Mike P. Mossman y Latino Blanco

La cantante Arahí Martínez Procede de una familia de músicos y comenzó su carrera en su Cuba natal a la edad de 4 años. Con una andadura artística solida por su formación y muy dilatada ha compartido escenario con las principales orquestas de salsa recibiendo el primer premio del “Festival de la Canción del caribe”” otorgado por músico Chucho Valdés.

En el año 2010 formó parte del álbum y documental, nominado a los premios GRAMMY, “100 Sones Cubanos” de la discográfica J&N Records de Miami (Florida). En el año 2015 graba el tema de su composición “Busco un Hombre” con el grupo Cuban Beats All Stars. Recientemente ha terminado su segundo disco “Manaké”. La producción y los arreglos musicales han corrido a cargo Manuel Machado.

Venta de entradas y descuentos

Descuento del 30% para menores de 30 y mayores de 65 años.

Puedes adquirir tus entradas a través de esta página web.