Nosotros no nos mataremos con pistolas podría ser un Los amigos de Peter que ha cambiado la campiña inglesa por un pequeño y húmedo pueblo costero valenciano. En este caso, además, Peter ha muerto y sus amigos -interpretados por Ingrid García-Jonsson, Elena Martín, Joe Manjón, Lorena López y Carlos Troya- se vuelven a reunir para afrontar el duelo que hasta ese momento habían querido evitar. Maria Ripoll (Barcelona, 1964) ha dirigido la adaptación que Víctor Sánchez Rodríguez ha realizado junto a Antonio Escámez de la obra teatral con la que ganó un Max al autor revelación en 2016.

Rodada en valenciano y castellano, y entre Quartell, Sagunt y la playa de Almenara, Nosotros no nos mataremos con pistolas se estrena el viernes tras haberse exhibido en el Festival de Málaga. «Gustó mucho porque todo el mundo decía que solo se podía rodar una cosa así aquí -explica Ripoll en conversación telefónica. Es una película que mama mucho de la València postindustrial mezclada con la huerta, que es un paisaje que refleja muy bien el estado de ánimo de los personajes».

El calor, el sudor, las miradas en primer plano, la música… El comienzo parece de Espagueti Western.

Es una película que habla del reencuentro de cinco amigos que hace mucho tiempo que no se ven y que tienen una asignatura pendiente. Hablan y se retan como si de alguna manera fueran pistoleros. El duelo que sienten por la persona que no está lo resuelven en duelos entre ellos. Por esos duelos se me ocurrió la idea de Western.

Lo que es muy valenciano es, después de un día tan tenso, montar un «todo por el aire» al ritmo de Orxata Sound System.

Sí, eso es muy genuino de València. En el guion ponía que iba a ser una fiesta con una banda de pueblo, pero estábamos durante el rodaje en plenas restricciones e iba a ser difícil. A mí alguien me había presentado entonces las canciones de Orxata Sound System y me parecieron ideales por generación y por representar una época muy concreta.

¿Es difícil llevar al cine una obra de teatro como la que escribió Víctor?

Cuando la historia es buena y la obra funciona tan bien, no es tan difícil. Hemos podido sacar la historia a la calle, hemos sacado el paisaje para explicar la desolación de los personajes, hemos mostrado la casa y, sobre todo, hecho una verbena en la que todos quieren bailar y desahogar sus tensiones. Era el primer guion de Miguel y Antonio y me hacía gracia porque era yo la que defendía la obra original, ellos lo querían cambiar todo, poner otros personajes… Intentamos preservar la obra de teatro aunque ha quedado una película muy cinematográfica.

Es una historia claramente generacional. ¿Se puede identificar alguien que no sea un treintañero nostálgico y decadente?

Yo creo que sí. Yo soy más mayor y me he sentido identificada porque todas las generaciones hemos tenido un pasado, un verano, unos amigos y una nostalgia de todo eso. Todos tenemos una verbena, un pueblo y un pueblo al que nos gustaría volver algún día.

¿Es una generación tan egoísta como parecen algunos de estos personajes?

Más que la del egoísmo, es la generación de los sueños no cumplidos. Tuvieron una carrera, viajaron fuera, volvieron, les prometieron mucho y al final puede que no hayan tenido ni siquiera tanto como tuvieron sus padres. Esos sueños no cumplidos y ese ‘es lo que hay’ que dicen en la película, son los que definen a esa generación.

«Parecía que nos íbamos a comer el mundo y nos hemos comido un mojón», dice uno de ellos.

Esa es la frase. El mojón así de grande. Hasta ahora siempre había un crecimiento entre generación y generación, un crecimiento cultural, económico… Pero esta es la primera generación en la que el crecimiento se corta y no sé muy bien quién tiene la culpa de eso, si el mundo o el individuo. De alguna manera nos tenemos que contentar con lo que hay y preservar lo que tenemos.

Tenemos la amistad, pero a los cinco amigos les cuesta reencontrarla.

Esta es sobre todo una película que habla de la comunicación, de las cosas no habladas. Si no comunicas un buen duelo y no te confías en tus amigos, no hay nada que hacer. Hay una frase en la película al final que creo que lo resume bien: «anem juntes perquè juntes es pensa millor».

Es su segunda película rodada en València. ¿Habrá una tercera?

Quizá sí. Ahora estreno en Netflix una serie con Jean Reno y Aura Garrido, y empezamos la preparación de una más gordota que podría transcurrir perfectamente en València. A mí me gusta mucho la Comunitat Valenciana para rodar porque hay localizaciones que no encuentras en otro lugar.

¿Costó tanto el casting de paisajes como el de intérpretes?

Estuvimos buscando ese Sagunt postindustrial mezclado con las huertas porque son paisajes que nos llevan muy bien a la desolación de los personajes. Las localizaciones de València no se conocen pese a ser muy cinematográficas. En todo el Mediterráneo, por ejemplo, no hay playas que ofrezcan un paisaje tan particular como las de Sagunt o Almenara.

Es una València fuera del tópico.

Sí, y por eso las elegimos, porque así son los personajes. Y porque a mí siempre me gusta mirar sitios que no se suelen ver.