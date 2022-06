Fran Rees es un rapero alicantino de 30 años con cuatro discos en el mercado y dos giras internacionales a sus espaldas. Desde fuera, podría ser la viva imagen del éxito, pero por dentro lleva desde los 14 años combatiendo trastornos de conducta alimentaria -anorexia y bulimia- que llevaron aparejados problemas de ansiedad, pánico o depresión e ingreso en centros, sumados a dos experiencias simultáneas con el cáncer en su familia. Ahora se desnuda al completo en su debut en la literatura tras publicar Príncipe de cristal (Editorial Mueve tu Lengua), una obra en el que cuenta su lucha con sus demonios y que presenta este viernes, a las 19 horas, en Fnac Alicante.

"No es un libro de autoayuda, es una oda a la esperanza, un refugio para los rotos como yo", apunta en su cuenta de Twitter Fran Oliver, conocido artísticamente como Fran Rees. "Los libros de autoayuda no me ayudaban, así que he escrito el mío propio. Siempre me ha interesado la literatura, estudie Filología Hispánica, y lo que más me gusta es escribir, por eso elegí el rap como género musical", indica el autor de álbumes como Vértigo o Pagliacci, que añade que el libro lo inició "a modo de terapia, porque mi psicóloga me decía que escribiera, y sin pensar en publicarlo ha acabado en un proyecto literario".

Su libro lleva cinco días en la calle -"nunca pensé que pudiese tener ese privilegio", indica- y el pasado domingo cumplió uno de sus sueños al firmar ejemplares en la Feria del Libro de Madrid.

Aunque Fran ya había abordado en el rap su propia experiencia -en temas como Consejos (2016) habla de la superación de la bulimia y la anorexia; en Contigo (2020), la muerte de su padre, poco antes del confinamiento- el joven ha aparcado temporalmente la música para plasmar sus sentimientos en Príncipe de cristal que, a su juicio, "habla de los problemas de los jóvenes en la sociedad, porque conozco a mucha gente con ansiedad, depresión, anorexia... Creo que la salud mental tiene que tener hoy mucha más visibilidad de la que tiene y lo único que pretendo es que la gente con mi historia pueda verse reflejada y no sentirse solo como me he sentido yo en algunos momentos de mi vida".

Basada en la realidad "más cruda y absoluta", el libro combina el humor para digerir su contenido y "está contado en un tono que consigue que quieras seguir leyendo en vez de tirar el libro a la basura e irte a llorar a tu cuarto, porque el humor es algo en lo que siempre me he escudado para afrontar la realidad".

Tampoco teme haberse desnudado al completo a través de la escritura: "No me importa porque yo he hecho un ejercicio de aceptación. ¿Por qué una persona puede decir abiertamente que es diabética y no pasa absolutamente nada, y otra persona tiene miedo a que le juzguen por tener ansiedad, depresión o un trastorno alimenticio? No digo que haya que aceptarlo y no combatirlo, sino que hay que normalizar tener estas dolencias como si fueran físicas, que están más aceptadas socialmente", explica el joven, que aclara que sigue luchando hoy contra sus miedos.

Su objetivo no es otro que acompañar a mucha gente en situaciones parecidas a la suya: "Soy un autor novel y no escribo por dinero, sino para que haya gente que conozca mi historia y vea que se puede luchar contra algo que parece invencible y que el ser humano tiene una capacidad impresionante de adaptarse a situaciones que creemos que son insoportables".