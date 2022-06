Las calles de Benidorm se llenarán de danza con la segunda edición del festival Les Ones, que se celebra del 30 de junio al 3 de julio en distintos puntos de la ciudad con ocho espectáculos, talleres y clases magistrales y que este miércoles por la tarde ofrece un adelanto con una exhibición de las academias de danza locales en la plaza de los Reyes de España. El festival -que organiza la Concejalía de Cultura y coordina Lidia Lara- pretende dar visibilidad a la danza contemporánea y acercarla al público a pie de calle utilizando como escenario algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, como apunta el edil de Cultura, Jaime Jesús Pérez, quien destaca que este año Les Ones crece en número de actuaciones y también en actividades complementarias para sale al encuentro del público en el propio espacio urbano

La programación oficial de Les Ones se inicia el 30 de junio con la actuación de Aleksandra Vucheva y el espectáculo Un abrazo sin ti en el Parque de Elche a las 20.30 horas. Treinta minutos después será el turno de Fugants, de la Compañía Federica Fasano. El 1 de julio, la danza se traslada a la Plaça del Castell, con Andrómeda, de Eduardo Ignacio Fizona y Lidia Lara, a las 20.30 horas. A las 21 horas, el Colectivo Simpar, representará su Efecto Siam.

La jornada del sábado, 2 de julio, la protagonizan la Compañía Hasta que acabe con la pieza Yo-yo a las 21 horas en la Plaça Sant Jaume; y a las 21.30 horas, en la misma ubicación, Otra Danza con La Banda. Les Ones se despedirá el domingo, día 3, desde la Plaça del Castell con la Compañía de Paula Serrano y su montaje Si me buscas me encuentras a las 20.30 horas, y No son ojos porque los ves, son ojos porque te miran, de Cave Canem, a las 21 horas.

Entre las actuaciones programadas se intercalarán las clases magistrales de Federica Fasano y la Compañía Cave Canem, así como el taller Cuerpo Imprevisto a cargo de Paula Serrano.

El concejal de Cultura ha remarcado que “hablamos de artistas y compañías reconocidas o con gran proyección de la Comunidad Valenciana y de Benidorm que plantean propuestas innovadoras que estamos convencidos de que van a captar la atención del público y a contribuir a despertar aún más el interés por la danza contemporánea”.

Como preámbulo a la programación oficial de Les Ones, este miércoles a las 20.30 horas en la Plaza SSMM Reyes de España se podrá vivir la exhibición a cargo del Conservatorio Municipal Elemental de Danza y de las escuelas de Daniela Arnoldo, Pilar Segura, Rosa Martínez y Mª José Moya. Cada una de ellas pondrá en escena dos propuestas.