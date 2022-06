Los alicantinos Malafé y Karvel y la banda B.O.W. publican nuevos trabajos

La música alicantina goza de excelente salud, como muestra la publicación de los trabajos de varios artistas de la Terreta. Javi Bosque, conocido como Malafé , acaba de editar su primer EP homónimo, Malafé, que ha sorprendido con temas como El Séptimo D o Ciencia Ficción, donde fusiona ritmos bailables, sonido disco o música latina con grandes influencias del mejor pop de ayer y hoy. El artista realiza un directo de impacto que convierte en un gran espectáculo, como hizo hace unos días en la Sala Sirocco de Madrid o la pasada semana en Alicante.

Karvel (Joaquín M. Deltell) es un productor, compositor y artista alicantino que ya ha llevado a cabo importantes proyectos a nivel nacional como el grupo Maxthor, fundar en Ibiza la productora Signal Music Odyssey o componer temas para gente como Eva Ruiz, Flavio o Paula Cendejas. Ahora publica el tema de música electrónica Selene, en el que demuestra su perfecto dominio en este estilo musical que le ha llevado a crear su propio sello discográfico respaldado por la poderosa ADA Music (Warner).

Por otra parte, la banda alicantina B.O.W (Brotherhood of Wolves), regresan con Golden Ball, primer single acompañado de videoclip que supone la primera de entrega de A Dump Of Twisted Destinies, el nuevo álbum de la banda que será publicado en octubre, coincidiendo con su actuación en el X Aniversario del Iberia Festival, donde compartirán cartel con nombres de tanto peso como Loquillo, Bonnie Tyler, M Clan, Ilegales, Los Zigarros, Miguel Costas, Tahúres Zurdos, entre otros. A Dump Of Twisted Destinies consta de once canciones y un bonus track. Las letras relatan cuestiones relativas al arrepentimiento del ser humano, reflexiones acerca del devenir del tiempo con un halo de esperanza y la necesidad de un cambio de rumbo.