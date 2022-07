José Luis Ferris se reencuentra con la poesía

Fue poeta antes que novelista o ensayista. Pero su último poemario salió en 1989. Han pasado más de 30 años y José Luis Ferris vuelve a recoger sus versos en un libro. El animal que habito es el título de este reencuentro con la poesía que acaba de ver la luz bajo el sello de la editorial Elenvés, "un libro de amor y desamor", asegura el autor.

"Para mí la poesía es el género sagrado, por encima de todos, es el género intocable por encima de la novela o el ensayo, quizá por eso me merecía mucho respeto y no encontraba el momento", destaca el escritor alicantino que se dio a conocer en 1984 con Cetro de Cal, con el que consiguió el accésit del Premio Adonais de Poesía. Se publicó en 1985 y ese mismo año sacó también Piélago, primer poemario escrito y segundo publicado, con el que en 1986 ganó el premio de la Crítica Valenciana. "Fue muy importante para mí porque me lo dio en mano además Juan Gil-Albert, es algo que no se me olvidará en la vida". A raíz de ahí, "empezamos a vernos y estuve una semana yendo a su casa para hacerle una entrevista que luego se publicó en la revista Canelobre".

Su último incursión poética publicada en un volumen fue en 1989 con Niebla, pero desde entonces hasta ahora Ferris dice que la poesía siempre ha estado ahí. "Yo nunca he dejado de escribir poesía en todos estos años, no he dejado de dar poemas a revistas literarias que me han pedido en ciertos momentos un poema, pero es cierto que hay algo fundamental. Cuando vas a publicar un libro de poemas, ese libro tiene que tener una historia, una coherencia, un sentido como libro. Y yo en todo ese tiempo no encontré el momento para concebir un libro de esa manera y, sobre todo, un libro que yo tuviera claro que fuera mejor que los que había escrito antes".

Pero entonces llegó el confinamiento y desordenó el universo literario de Ferris, hasta el punto de empezar a publicar en redes pequeños versos a diario, en forma de haikus y pensamientos poéticos. Y ese fue el germen de El animal que habito. "En 2020 tenía avanzada una novela y con el encierro en casa me pasó algo curioso, me bloqueé desde el punto de vista narrativo y empiezo a tener dudas de lo que llevo escrito". Ahí se enfrentó a tener "todo el tiempo libre del mundo". Y aparece la poesía, 30 años después. "Fue como una necesidad de comunicación a partir del aislamiento".

Así, durante 100 días empezó a escribir en redes esos poemas breves. "Primero 100 haikus y luego poemas breves que llamé adagios con máximas, epigramas, pensamientos poéticos...".

Ese fue el reencuentro con sus lectores. "Yo sabía que todos los días no haces un micropoema maravilloso, eso sale de vez en cuando". Así la siguiente tarea fue realizar una selección "muy estricta" de ese contenido.

Con ese conjunto de poemas seleccionados, y otros nuevos, estructuró este libro que consta de tres partes. La primera incluye 30 pensamientos poéticos breves. Algunos dedicados, como los de la fallecida poeta Guadalupe Grande o el iluminador Juanjo Llorens. La segunda incluye once poemas largos -"algunos ocupan varias páginas"-, también elegidos entre los que ha escrito en los últimos años para revistas o publicaciones, "muchos inéditos también" y algunos nuevos. Entre esta selección está Utopía, de seis páginas, "un guiño a Juan Carlos Mestre"; o Canción de cuna para Clara, sobre el bombardeo al Mercado Central, "que me pidió la revista 21 Versos".

Para la tercera parte seleccionó cuarenta de los poemas breves. Dedicados algunos a Vicente Aleixandre, Sebastiâo Salgado o Juan Marsé.

El libro comienza con el poema Niebla, en homenaje a Pablo Neruda, y finaliza con Coda, "una especie de síntesis de todo el libro", que toma el título del poema Nostalgia y confesión. "Todos hemos pasado en alguna etapa de nuestra vida un desamor y hay un momento en el que todo ser humano se encuentra con esa parte que uno mismo ha desatado a partir de las decisiones que hemos tomado".

Nueva editorial

José Luis Ferris se decidió a publicar con Elenvés, editorial creada hace tan solo un año por Concha Abadía, Almudena Rubio,Conchi Molina y Pepa Merlo, escritora, profesora e investigadora en torno a las mujeres en la literatura. "Podía haber vuelto a las editoriales con las que había publicado, pero han cambiado los tiempos, hay nuevas editoriales muy interesantes, como la colección Vandalia de la editorial Fundación José Manuel Lara", que es donde ha publicado sus últimos ensayos, como las biografías de Miguel Hernández y de María Teresa León.

El escritor recibió la propuesta de Elenvés y aceptó. "Es muy interesante porque está apostando muy fuerte y tiene una distribución excelente, mueve el libro por todas partes y cuando te lo coge un equipo editorial con ilusión invierte más en un libro de un autor que si lo publicase en una gran editorial porque eres uno más entre muchos".

De momento, la agenda de presentaciones se abre después del verano.