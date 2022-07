"El feminismo es una obligación"

Dice que Lorca y el teatro le salvaron la vida. También la política que desde hace más de diez años ha enfocado al mundo cultural bajo las siglas del PP. Ahora es senador autonómico por la Asamblea de Madrid y acaba de ser nombrado secretario de Cultura del PP nacional. "Un regalo", asegura. Y mientras, ha escrito su primera novela, Si te digo lo que hice, una historia que bascula entre la posguerra y el momento actual, a través de una mujer que afronta la realidad actual frente a la educación represiva que recibió. El viernes lo presenta en Alicante, en el marco de las Veladas Literarias de Maestral.

Historiador del Arte, político y escritor. ¿En qué orden?

Pues yo creo que historiador del Arte sin duda, luego político y después escritor. Historiador del Arte porque es mi profesión, pero también porque es mi vocación. Llevo dedicado al mundo de la cultura y las Bellas Artes desde que era muy pequeño, desde que mi madre, con 11 años, me inscribió en una escuela de teatro. Después me matriculé en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense porque quería entender de dónde venían esas creaciones artísticas de toda índole. La política llegó por casualidad. Cuando en 2011 Rajoy gana las elecciones, me ofrece en su gabinete una responsabilidad que tenía que ver con la cultura y la colección de arte contemporáneo del Palacio de la Moncloa. Allí llego yo y se me hace uno de los mejores regalos de mi vida que es poder trabajar con el director del Museo Reina Sofía, y también la mujer del presidente, para elegir la colección que se iba a ver en ese edificio y que debía dar sobrada cuenta de quiénes somos. La imagen que se llevan los invitados a Moncloa es importante.

Repasamos su carrera política. Bajo el mandato de Rajoy, en 2012 es nombrado consejero técnico del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. En 2015, se convierte en director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid; en 2017, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid; en 2021 fue designado senador autonómico por la Asamblea de Madrid, y este mismo año fue elegido como secretario de Cultura del PP nacional. ¿En qué momento decide que además quiere escribir una novela?

La novela llegó durante el encierro. Me llamaron de la editorial Espasa porque me leen en la columna de El Confidencial y les pareció un estilo interesante. Me asusto y digo que no, que escribo un ensayo, pero finalmente se llevan el gato al agua y me dan la oportunidad de escribir una novela que tiene una base histórica que era parte del ensayo que yo les ofrecí. La posguerra y el papel de la mujer, desde el punto de vista democrático porque nos olvidamos cómo era nuestro país hace solo 40 años. El eje central son las mujeres porque como madres son las principales hacedoras del milagro de la democracia en España. Y digo milagro porque hemos conseguido una de las democracias más justas, igualitarias y ejemplares de nuestro entorno.

¿Qué es Si te digo que lo hice? Isabel Coixet dice que es "un fascinante recorrido a través de fragmentos de nuestra historia más reciente".

Es una historia entre la posguerra y la actualidad, escrita en primera persona desde el hoy. Elvira, la protagonista, desde su hoy, intenta entender su mundo, intenta entenderse a sí misma y constatar de dónde viene ella. El punto de partida se puede entender como traumático porque su hija le dice que es lesbiana. A ella, que le han educado como que el amor entre iguales es pecado mortal. Se enfrenta a algo a lo que no le han enseñado y hace un trabajo de generosidad para reconstruirse viendo de dónde viene y, sobre todo, un trabajo de amor, porque por encima de cualquier consideración y de cualquier mala educación está el sentimiento materno que es mas fuerte que otra cosa. Ella lo que hace es mirar para atrás intentando contestar a por qué es así y por qué le cuesta querer y dejarse querer, por qué como mujer ha sido silenciada durante la mitad de su vida. A modo de recuerdo y casi diario ella va desgranando su vida siempre con la maternidad como idea fuerte. Esta novela está dedicada a mi madre, a las madres y a las mujeres que han decidido no ser madres. Hago esta puntualización porque durante la dictadura parecía que si una mujer no era madre no estaba completa. Y yo quiero huir de eso. En mi novela hay un canto a la maternidad, pero también a la libertad.

Dice que el libro se lo dedica a todas las madres que educaron a sus hijos en una libertad que ellas no conocieron. ¿Podría considerarse su novela un relato feminista?

Es sin duda un relato feminista, pero desde el punto de vista inclusivo. No creo en ninguna teoría que reivindique a nadie y que sea excluyente. Hoy parece que las reivindicaciones se tienen que hacer arrinconando a quienes no piensan como tú, y que igual no piensan como tú porque son víctimas de una sociedad que no les ha dado esa oportunidad. Está muy bien que las mujeres tengan claro su papel en el mundo, pero también hay que tener en cuenta a aquellas que no han acabado de entender que el feminismo es una obligación. Yo creo que hoy todos somos feministas porque las mujeres no solo son imprescindibles sino que son la piedra angular de la sociedad. Recuerdo que cerca del 80% de cuidadores siguen siendo mujeres. Son las heroínas de nuestra democracia, las de nuestra transición, porque ellas, sin saber lo que es la libertad, ni la democracia, ni casi la justicia, han dado a los que hemos nacido en democracia todas las oportunidades y herramientas para ser libres, y eso es ejemplar.

¿Ha sido un gran salto para estas mujeres aceptar que sus hijos son homosexuales o que viven de una forma más liberal o temas como el aborto?

Por supuesto. Hasta 1991 la OMS seguía clasificando a los homosexuales dentro de las enfermedades psiquiátricas. Todas esas mujeres se han puesto a la vanguardia de los derechos sociales a una velocidad inaudita. Nunca ha habido avances tan rápidos y tan rápidamente asumidos. Yo soy gay y la OMS me consideraba un enfermo. Es verdad que queda mucho por hacer, pero lo importante es lo que hemos conseguido en estas décadas. Hombres y mujeres libres, justos, generosos, que se han puesto a la vanguardia social en el mundo, con el hándicap de que venían del ostracismo de una dictadura. Por eso me da pena cuando en nuestro país tenemos tanta dificultad para reconocernos como un país ejemplar, cuando empleamos mucho más tiempo en lo que queda por hacer y no empleamos un instante en celebrar lo que hemos hecho. Somo un país que ha sido ejemplar en muchas ocasiones a lo largo de la historia y ahora lo es mucho más en temas tan importantes como la libertad, la igualdad y la diversidad después de cuatro décadas de dictadura. Eso habla muy bien de nosotras y nosotros.

Algunos de esos colectivos, como los LGTBI o las mujeres incluso, están en cierto modo amenazados por mensajes retrógrados que vienen de partidos de la ultraderecha.

No estoy de acuerdo, no hay amenazas. Hay voceros, personas que dicen cosas que no se ajustan a la realidad. Hay partidos políticos de extrema derecha e izquierda que basan sus planteamientos en cuestiones falsas pero que saben que les permiten encender al electorado. Pero siempre se imponen los hombres y mujeres justos, demócratas. Por eso es importante que los partidos digamos tradicionales no nos dejemos arrastrar por esos partidos injustos y que basan su discurso en lo más visceral, en lo más efectista y lo más inmediato. La política de altura se hace pensando en el futuro y, sobre todo, con una mirada generosa. Las conquistas que hemos hecho en España no van a ser derogadas. Al PSOE y al PP les debemos esa construcción, han tenidio su errores, pero mucho más errática es la realidad que dibujan esos nuevos políticos que solo desde el odio plantean el futuro. Y yo creo que el odio nunca para nada es punto de partida.

"Estoy convencido de que en Europa las conquistas sociales no van a retroceder, pero no por las partidos políticos, que también, sino por las sociedades"

Ya, pero si miramos a Estados Unidos estamos viendo como están sufriendo un retroceso en los derechos sociales.

Es aque EE UU no es solo Nueva York, Los Ángeles o San Francisco. A pesar de ser una de las democracias más consolidadas sigue habiendo estados que van en contra de los derechos de la mujer y del colectivo gay. Y hay un tribunal que desgraciadamente ha dado un paso atrás. Pero en Europa estoy convencido de que las conquistas sociales no van a retroceder, pero no por las partidos políticos, que también, sino por las sociedades.

Las encuestas dan a su partido ganador si hubiera ahora elecciones generales con el impulso de Feijoó. ¿Ve al PP gobernando?

Feijoó es un hombre moderado, absolutamente pegado a la realidad, que lleva gestionando prácticamente 30 años, y ha concatenado cuatro mayorías absolutas. Desde su punto de vista, lo que importa es el bien común. Ese espíritu democrático es el que ha hecho que en apenas dos meses las encuestas se hayan dado la vuelta. España necesita líderes solventes y en épocas de crisis son más necesarios los hombres de estado con capacidad de gestión. No tengo ninguna duda de que será un grandísimo presidente.

Usted es senador por Madrid. ¿Qué piensa de las becas de estudios que ha aprobado Isabel Díaz Ayuso para familias con rentas superiores a 100.000 euros?

Pues como de costumbre me parecen muy injustas las miradas que se hacen de forma asilada de los planteamientos. Lo que ha planteado Ayuso no son becas que vengan a favorecer a los más ricos, sino becas que vengan a apoyar a las clases medias y a los estudiantes excelentes. La ley educativa socialista lo que hace es poner en precario a generaciones venideras porque la excelencia ya no la pone como punto de partida. Las becas ya no están sujetas a los expedientes, además de que las humanidades se han convertido en una realidad a extinguir. Ayuso lo que hace es poner a disposición de las clases medias, que muchas veces son las que con sus impuestos más contribuyen y en ocasiones menos reciben, una herramienta vinculada directamente con los resultados, con las notas de esos chavales.

"Lo que ha planteado Ayuso no son becas que vengan a favorecer a los más ricos, sino becas que vengan a apoyar a las clases medias. En Madrid hay muchas familias que trabajan dos personas y suman 100.000 euros al año"

Hombre, unos ingresos de 100.000 euros anuales no son de clase media precisamente.

Se habla de unidades familiares, no de un sueldo. En Madrid hay muchas familias que trabajan dos personas y suman esa cantidad. Además hay que premiar la excelencia. O premiamos la excelencia o no vamos a hacer nada. Y en paralelo hay que intentar ofrecer oportunidades a todo el mundo y también ser capaces como Estado de detectar esos chavales que quizá porque no quieran o no tengan ambición de estudiar una carrera pues ayudarle scon la Formación Profesional. La educación es la gran asignatura pendiente de la democracia española. Y al ley educativa de Sánchez, no de Celaa , es un golpe casi de muerte a unas generaciones que lo van a pasar mal. También te digo que soy súper optimista y que creo que se va a arreglar.

Su otra carrera, la literaria, le trae este viernes a Alicante, a las Veladas Literarias de Maestral, con un menú y un vino exclusivo para su libro. ¿Qué le parece la experiencia?

A mí todo lo que celebre la literatura, la cultura, me parece que es la mejor de las inciaitivas. Que en una ciudad tan bella como Alicante, se honre la cultura y se dé la oportunidad de poner en contacto a un autor con el que podría ser su público es un ejemplo de generosidad y de construcción, de seguir haciendo por y para mejorar las cosas.

¿Habrá segunda novela?

Seguro, en cuanto tenga un hueco queda prometido. Escribir es una de las cosas que más me gusta. Siempre me ha gustad, pero el miedo atenaza. Cuando eres consciente de que has podido juntar 100.000 palabras, que son las que tiene mi novela, algunos miedos se minimizan.