Vuelve después de dos años y lo hace con las mismas fuerzas. La Stars Gala, que reúne a estrellas del ballet de todo el mundo, volverá a subir al escenario del Teatro Principal de Alicante el próximo día 23 de julio a un centenar de bailarines de diferentes nacionalidades y estilos, para ofrecer un espectáculo en el que la danza no tiene límites y las fronteras no existen.

Asiya Lukmanova, de nacionalidad rusa, es presidenta de la Asociación Nacional de Ballet, entidad organizadora de esta gala benéfica. Denis Matvienko, ucraniano, es una de las grandes estrellas que participa en el espectáculo. Ambos presentaron el miércoles esta nueva edición de la Stars Gala, ya la séptima que se celebra en Alicante, y dejaron claro que las personas, la amistad y el respeto están por encima de conflictos.

"Para nosotros el ballet está fuera de la política", afirma Lukmanova. Aunque reconoce que es complicado, "pero no por nosotros; hay artistas rusos y ucranianos, pero nosotros somos amigos y seguiremos siéndolo y apoyándonos".

Denis Matvienko ha sido estrella principal de los teatros Mariinsky, Bolshoi y Mikhailovsky, y director del Ballet Nacional de Ucrania. Vivía desde hacía 15 años en San Petersburgo con su mujer, bailarina principal del Teatro Mariinsky, y allí presentó su último espectáculo unas semanas antes de que empezase el conflicto. Decidió dejar Rusia con su familia y ahora vive en Eslovenia.

"Ahora mismo la situación lleva a todo el mundo a los extremos", afirma. "Ves que no hay cosas grises, solo hay blanco o negro, y eso no es aceptable para las personas. Muchos amigos me preguntan por qué me he ido si tenía mi carrera en Rusia y no entiendo por qué no me comprenden; ahora no veo el futuro claro en ese país, aunque ha sido muy doloroso tener que irnos".

El próximo 23 de julio en el escenario del Principal veremos casi un centenar de artistas dentro del espectáculo "Stars Gala", organizado por la Asociación Nacional de Ballet Profesional. 🩰 "Stars Gala" es un hito dentro de la agenda cultural de Alicante. Una cita imprescindible para los amantes de la cultura. Se diferencia por reunir cada año a algunos de los mejores artistas del momento y las estrellas de los principales teatros del mundo. Se trata de una noche inigualable, una oportunidad de ver bailando juntos a grandes artistas que realmente están marcando la diferencia dentro del panorama de la danza clásica internacional. 👉Info y entradas www.teatroprincipaldealicante.com Posted by Teatro Principal de Alicante on Tuesday, June 21, 2022

Ahora está en Alicante, provincia que visita por primera vez, como uno de los profesores que a lo largo de tres semanas trabaja con los jóvenes de todo el mundo seleccionados para esta gala, en el Conservatorio Profesional de Danza de Novelda, como es habitual desde hace 9 años.

Grandes estrellas

También actuará como uno de los ocho bailarines del elenco estelar de esta gala benéfica, cuya recaudación se destina a becar a alumnos de excelencia en diferentes escuelas de prestigio. Entre ellos, Anna Ol, bailarina principal del Ballet Nacional de Holanda; Bakhtiyar Adamzhan, solista principal del Teatro Estatal de Ópera y Ballet de Astana; Yolanda Correa, bailarina principal del Ballet Estatal de Berlín y Luidmila Konoalova, bailarina principal del Ballet Estatal de Viena.

También actuarán como solistas Young Guy Choi y James Stout, estrellas principales del Ballet Nacional de Holanda, y Svetlana Bednenko, bailarina ucraniana de renombre internacional y artista principal del Ballet de la Ópera de Düsseldorf.

Estos bailarines estarán acompañados por un cuerpo de baile que reunirá a un centenar de artistas en el escenario, para ofrecer piezas de ballet clásico y neoclásico, y también de danza contemporánea. Entre ellas, La muerte del cisne, de Saint-Saëns; la suite de Don Quijote, de Telemann, o el Paso a dos de Talismán, con coreografía de Petipa. También, obra coreografiadas por Edward Clug, Olga Vinogradova o Hans van Manen.

Curso y becas

La Asociación Nacional de Ballet Profesional, que no cuenta con una academia estable, se dedica a la formación intensiva para "descubrir talentos para enviarles a escuelas de excelencia".

Son ya nueve años los que, de manera ininterrumpida, ese curso de formación se realiza en el Conservatorio Profesional de Danza de Novelda, y siete los que se realiza la gala en el Teatro Principal de Alicante, gracias al apoyo de ambos ayuntamientos. También hacen un curso en Bulgaria este año, y el pasado en Estambul, "pero este es el más grande".

"En julio realizamos el curso intensivo con alumnos internacionales de 35 países". afirma Asiya Lukmanova. "Unos 180 alumnos están durante tres semana mejorando con una veintena de grandes profesionales de danza como profesores, este año una veintena".

Esta asociación se encarga de traer a directores de diferentes escuelas profesionales que eligen a alumnos para sus escuelas y lo que hacen con la recaudación de la gala es becar a esos bailarines. "Todo el mundo de la danza clásica del mundo conoce Alicante", afirma.

En la presentación estuvieron también el concejal de Cultura de Alicante, Antonio Manresa, y la subdirectora del Teatro Principal, María Dolores Padilla. Para el edil, esta gala "hace una labor espectacular" y destacó que "vamos a seguir manteniendo esta línea, abrimos la puerta a todo el mundo porque la cultura está por encima de conflictos".