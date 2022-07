Noche de buen rock el sábado en la sala El Bunker de Alicante. Los grupos Stoneracer y Land of the Sun pondrán su potencia a prueba en sus conciertos, que darán comienzo a las 21 horas, con entrada gratuita.

Stoneracer nació en Alicante hace más de tres años. Durante este tiempo, esta banda fiel al stoner rock, ha grabado más de una decena de temas propios, la mayoría ya colgados en youtube. Después de su debut en la sala La Revuelta de San Vicente, Vanesa yEric (voz), José Manuel (batería), Cristóbal y Francis (guitarra) llegan ahora a El Bunker para ganar el sitio que les corresponde en el mundo del rock con temas como Drive my band o She came to me.

Land of the Sun está formada por Alex McClure al bajo y voz, Omar Laqdiem a la guitarra y Juanpa Nosiglia a la batería. El pasado mes de octubre la banda dianense llevó su música a la sala Moby Dick de Madrid.

En febrero de 2016 publicaron su primer álbum digital con nueve temas.