Sonia Delaunay (1885-1979) fue una de las artistas más innovadoras de la primera mitad del siglo XX. Junto a su marido, Robert Delaunay, fue creadora del Simultaneísmo y propagó su estilo desde su tienda de Madrid hasta París, con sus diseños llenos de color. La primera exposición monográfica que se hizo de su obra en España fue en 2017, en el Museo Thyssen Bornemisza.

Marisol Escobar (1930-2016) fue una de las grandes creadoras de arte pop. Inseparable de Andy Warhol y Roy Lichtenstein, su estilo siempre fue único. No ha sido hasta este año cuando se ha realizado una retrospectiva que contextualiza a esta artista y su relación con Warhol en Nueva York.

Ellas son solo dos de las mujeres artistas que habitan el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, como parte de la Colección de Arte Siglo XX, a las que les costó hacerse hueco mientras vivían pese a estar inmersas en los movimientos más vanguardistas de su época o que tuvieron reconocimiento entonces y se fueron, o mejor dicho las fueron, diluyendo en la historia hasta borrar a muchas de ellas.

El MACA muestra una radiografía particular, pero que puede extenderse a nivel general, sobre la presencia de mujeres en las colecciones de los centros museísticos. Un recorrido que deja ver cómo el tiempo, pese a todo, ha jugado a su favor.

El fondo que dio origen al Museo de la Asegurada, centro que precedió al actual, fue el donado por Eusebio Sempere a la ciudad. La Colección Arte Siglo XX cuenta con 177 piezas. Solo 13 de ellas las firman mujeres, es decir un 7,3%. La incorporación de la Colección Fundación Mediterráneo sumó 212 piezas de gran valor y representativas de más de 200 artistas contemporáneos. De las 212, un total de 40 son de creadoras, un porcentaje que se incrementa hasta el 18,86%. El salto más significativo se produce con la Colección Jenkins-Romero, donde el concepto de representación y paridad está muy presente, ya que de las 291 piezas donadas al museo, 119 son de féminas, es decir, un 40%.

Mención aparte merece el legado de la artista alicantina Juana Francés que consta de 133 piezas, todas suyas.

Haciendo números, de todas las obras que atesora el MACA (sin contar el fondo municipal del propio Sempere) solo un 22% son de artistas mujeres. Un número que poco se corresponde con el listado de creadoras que han dejado su huella a lo largo de la historia.

Momento histórico

«Las colecciones de los museos responden al momento histórico que las conforma», apunta Rosa Castells, conservadora del MACA. «Está claro que en el momento en que Sempere conforma su colección la presencia de las artistas mujeres no es habitual. Existían, pero no tenían la visibilidad e importancia que hoy sabemos que tenían».

Castells recuerda que en la sociedad de entonces, «también la cultural y artística, había relegado a las artistas mujeres a ‘esposas de’ o a artistas de segunda línea». En ese contexto, « Sempere no fue capaz de incluir más que 13 obras». Sin embargo, algunas de ellas tienen gran importancia en la historia. Es el caso de Sonia Delaunay y otras de su momento histórico como Carmen Laffon, Soledad Sevilla o Elena Asins.

Las colecciones que han ido completando los fondos del MACA han ido a su vez aumentando la presencia de creadoras. Ese es el caso de la Colección Juana Francés. «Es una suerte que una de las artistas más importantes de la segunda mitad del siglo en el arte español decidiera legar a su muerte una parte de su colección al MACA y tenemos así una representación perfecta de su producción que podemos contextualizar con perspectiva de género».

Después llegó la Colección Fundación Mediterráneo, que está en depósito, un fondo de reciente creación que «sí que debiera de haber tenido en cuenta el trabajo artístico realizado por mujeres. Ese porcentaje del 18,86% no es aceptable y ha dejado fuera la producción artística de artistas españolas que ya no podrán estar representadas».

Es cierto que incluye algunos nombres «esenciales» como Esther Ferrer, Carmen Calvo, Cristina Iglesias, Ángeles Marco, Eva Lootz, Victoria Civera, Montserrat Soto o Cabello Carceller, entre otras.

La Colección Michael Jenkins y Javier Romero llegó el pasado año como donación para dar la vuelta a estos parámetros. «Se hizo desde otra óptica más real, con una gran sensibilidad hacia la creación contemporánea, y con una clara vocación de ser testigos del arte ejerciendo prácticamente de periodistas de la realidad artística y documentando, casi en el mismo instante de su creación, a los artistas y los grupos, a las tendencias más significativas en tiempo presente».

Para la conservadora del MACA, ese 40% se acerca a la paridad. «Números que ninguna colección puede alcanzar y que deberían de constituir la norma».

Entre los nombres de esta colección están Anni Albers, Louise Bourgeois, Katharina Fritsch, Anna Bella Geiger, Mona Hatoum, Jenny Holzer, Graciela Iturbide, Corita Kent, Barbara Kruger, Agnes Martin, Zanele Muholi, Wanguechi Mutu, Cindy Sherman, Kara Walker o las alicantinas Teresa Lanceta, Olga Diego, Nuria Fuster, Inma Femenía o Elena Aguilera.

Un tema a solucionar

En el caso de los museos históricos es más complicado. «Tienen una narración que atiende a tiempos pasados y puede entenderse, que no justificarse, que no haya presencia de mujeres en las colecciones». Para solucionar este vacío, Castells aboga por una política de adquisiciones «que intente conseguir obras de las artistas mujeres de los distintos periodos. Algo muchas veces difícil porque son escasas o no han trascendido en el tiempo. Pero también se puede hacer una gran labor investigando y poniendo de relieve esas ausencias».

Sin embargo, es injustificable en museos o centros de arte contemporáneo de reciente creación, «porque no es que las hayamos olvidado, es que las hemos silenciado, y cuando las mujeres entramos en un museo no tenemos referentes. Y eso conforma una sociedad desigual».