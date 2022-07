Santiago Segura (Madrid, 1965) es probablemente uno de los profesionales más polifacéticos del cine de comedia español. Director, guionista y actor de comedia ha transitado desde el humor más bizarro para adultos de “Torrente” hacia la comedia enfocada a un público familiar como con la saga “Padre no hay más que uno”. La tercera entrega de esta obra cinematográfica que Segura escribe, dirige e interpreta llega a los cines el próximo 14 de julio. Además, el artista está de enhorabuena, a los premios que ha recibido se ha unido recientemente el Faro de Plata del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi.

¿Por qué se ha decidido a hacer un tercer volumen de “Padre no hay más que uno”?

Porque me encanta hacer feliz al espectador. De hecho, yo soy el primer espectador de mis películas y esta me apetecía muchísimo verla. Cuando encuentras una conexión con el público es algo casi mágico. Esta familia ha conectado con las personas y me parecería muy torpe privarlas de sus nuevas peripecias.

¿Qué podemos esperar en esta nueva entrada de la saga?

Podemos esperar diversión, sonrisas, entretenimiento, ternura, alguna travesura o gamberrada infantil, incompetencia paterna, sus buenas carcajadas salpimentando el conjunto y un montón de talento en los pequeños y grandes actores del reparto coral. Todo eso para empezar.

¿Nos reencontraremos con personajes de las anteriores ediciones?¿Conoceremos otros nuevos?

Veréis a todos los que participaron en las películas previas, pues todos regresan. Pero además, para esta película se incorporarán algunos nuevos, como el padre de Marisa, interpretada por Toni Acosta. El increíble Carlos Iglesias interpreta a un abuelo que hasta ahora no conocíamos.

"El mercado del cine no se ha recuperado de la pandemia" Santiago Segura

¿Esperáis el mismo éxito que con “Padre no hay más que uno” 1 y 2?

Por esperar que no quede. Por desgracia el mercado del cine no se ha recuperado de la pandemia y está, en Estados Unidos, un 32% por debajo frente al del año 2019. Así que conseguir un número de espectadores similar al de las anteriores entregas, estrenadas en 2019 y 2020, sería básicamente un milagro. Habrá que creer en los milagros y cruzar los dedos.

¿No parece un poco extraño estrenar una película navideña en pleno verano, cuando la gente está pensando más en la playa que en el árbol de Navidad?

A mi no me lo parece. Al final el cine de evasión te lleva a otros sitios y a otros lugares durante una hora y media. ¿Por qué no a la Navidad? ¡Con lo fresquito que se está en esa época del año!

¿Cómo se pasa de las comedias para adultos como “Torrente” a una para un público más familiar como es “Padre no hay más que uno”? ¿Es muy diferente trabajar en cada una de ellas?

Diferente y complicado. Hacer cine, especialmente para todos los públicos es un ejercicio de alto riesgo. De momento nos vamos librando y nos felicitan por lo bien que se lo han pasado los niños y los padres, que también tienen derecho a disfrutar, los pobres.

¿Qué es lo más complicado de grabar una película: escribir el guión, dirigir, actuar o hacer las tres cosas a la vez?

Sin duda, hacer las tres cosas a la vez. Hacerlo por separado te garantizo que es mucho menos cansado y estresante.

"Un galardón es más gratificante que un abucheo, una crítica destructiva o un bofetón a mano abierta". Santiago Segura

¿Qué supone recibir un premio como el Faro de Plata en un certamen “más pequeño” como el de l’Alfàs del Pi?

Recibir un premio siempre supone un estímulo. Creo que un galardón, sea el que sea, es siempre bienvenido y en cualquier caso es más gratificante que un abucheo, una crítica destructiva o un bofetón a mano abierta.