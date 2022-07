La clausura del cuerpo es el título de la exposición de videoarte japonés que presentan en el centro cultural las Cigarreras de Alicante Mai Endo y Aya Momose, dos de las videoartistas niponas más reconocidas en la actualidad en Japón en el contexto queer/ feminista.

La muestra, primera dedicada al videoarte japonés que se realiza en la provincia de Alicante, según los organizadores, llega de la mano de Negre (programa audiovisual de la Caja Blanca de las Cigarreras), con producción del Consorci de Museus de la Comunidad Valenciana y con el apoyo de la Fundación Japón, con el objetivo de mostrar los trabajos de estas dos creadoras, entre el 14 de julio y el 12 de septiembre.

La clausura del cuerpo es fruto de un diálogo entre las artistas y el comisario, Cayetano Limorte, en torno a una preocupación común: el régimen heteronormativo de la diferencia sexual imperante en las sociedades patriarcales tanto de Oriente como de Occidente. Un diálogo mantenido en el tiempo que va desde los usos del lenguaje como dispositivo de control del sistema sexo/género hasta el uso de las imágenes en el marco de la historia del arte y su poder legitimador de estereotipos de género.

La exposición consta de cinco piezas de videoarte de creación reciente de las artistas Mai Endo y Aya Momose. Dos de ellas se van a ver por primera vez fuera de Japón.

Aya Momose y Mai Endo

Aya Momose y Mai Endo son dos de las videoartistas más reconocidas en la actualidad en Japón en el contexto queer/feminista. Dos artistas que han ganado un gran reconocimiento por parte de la crítica de arte japonesa que les ha llevado a exponer sus trabajos en reconocidas instituciones como el 21st Century Museum of Contemporary Art de Kanazawa, donde se ha realizado este año la primera gran exposición en Japón dedicada al movimiento feminista japonés en las artes (‘Feminisms’, comisariada por Ritsuko Takahashi).

Cayetano Limorte

Nacido en Albatera, es historiador del Arte, comisario e investigador independiente, especializado en arte japonés contemporáneo. Actualmente trabaja sobre las relaciones entre arte, corporalidad y tecnología. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Ha sido becario de investigación de la Biblioteca Nacional de España, el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de la Región de Murcia (CENDEAC) y recientemente de la Fundación Japón (Japanese Studies Fellowship Program 2021-2022), lo que le ha permitido realizar una estancia de investigación de seis meses en la Tokyo University of the Arts donde ha trabajado en su próximo proyecto curatorial, titulado Art vs Technology. A cartography of media arts in Japan.

Es autor del libro Ernesto Neto, el cuerpo como lugar común (Ediciones Asimétricas, 2018) y coautor del libro Superficie de inscripción: escritura y fotografía (Ediciones Asimétricas, 2016), entre otras publicaciones.

El carácter internacional de Negre

Negre se propone acercar a la población local una muestra de arte contemporáneo internacional con la intención de trazar un puente de intercambio artístico entre dos culturas. Para ello, cuenta, esta vez, con el apoyo de la Fundación Japón.

Este nuevo reto de Negre tiene como objetivo acercar desde una perspectiva transcultural el arte de los nuevos medios a la periferia.