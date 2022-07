La fotografía social llega a Elche de la mano de PhotoEspaña

Primero fue Flora mediterránea en la obra de Pilar Pequeño, después Contemporáneos de Alberto Schommer y ahora llega Enfoca el corazón para cambiar el mundo, la tercera exposición que bajo el paraguas de PhotoEspaña se presenta en Elche.

Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía; Claude Bussac, exdirectora de PhotoEspaña y directora general de exposiciones y festivales de La Fábrica, y Juan Nicolás, de la Fundación Cepaim, conformaron el jurado de la I edición del Premio Internacional de Fotografía Esperanza Pertusa que se celebró el año pasado. Los ganadores y seleccionados en este concurso, dedicado a fotografía social, se reúnen ahora en una exposición que se inaugura el jueves, a las 12 horas, en la sala Orden Tercera, en el transcurso de un acto en el que también se darán a conocer los ganadores de este año.

Si en la primera edición fueron 182 fotografías de 62 artistas procedentes de una treintena de países, este año han sido 630 fotografías de 210 artistas, un incremento considerable de participantes, entre los que saldrá el ganador, dotado con 1.500 euros; los dos accésit, cada uno premiado con 500 euros, y siete menciones especiales.

La muestra, que el 15 de septiembre llevará PhotoEspaña al Círculo de Bellas Artes de Madrid, incluye las tres imágenes de la fotógrafa ganadora, Ana Palacios, tituladas Las habitantes, en las que retrata a niñas pobres en países donde los derechos de la mujer son cuestionado.

A estas tres imágenes se unen las seis de los dos accésit. Por un lado, Paula, de Fernando Iglesias, que recoge la situación de exclusión de miles de migrantes que residen en asentamientos chabolistas cerca de las explotaciones agrarias en el municipio andaluz de Níjar. Y por otro, Sobrevivientes, de Pedro Londoño, una serie sobre la realidad de personas anónimas que sobreviven en la calle.

La exposición se completa con una imagen de cada uno de los fotógrafos distinguidos con una mención especial. De Ghana a España, de Jesús Aguilar; Hamada (La Nada), de Ana Valiño; Juguetes solidarios, de Arturo López; Life in Sudan, de Benedict Bowler; Young girls from my village, de Nour Eddine El Ghoumari; Niños Mundari, de Javier Fernández, y Tangible dolor, intangible amor, de Ana Álvarez-Errecalde.

"Hay mucha gente en el mundo fotografiando realidades y no hay tantos espacios para que puedan mostrar sus obras", afirma Esperanza Navarro Pertusa, patrona de la Fundación Esperanza Pertusa. "La fotografía social es la temática de nuestra fundación y de ahí surgió la idea de crear un premio, que es también una forma de ayudar a través de esta exposición".

Claude Boussac accedió a ser jurado del premio tras conocer la Fundación Esperanza Pertusa (de la empresa ilicitana de calzado Gioseppo) "porque PhotoEspaña quiere implicarse cada vez más en proyectos de carácter social", asegura Navarro.

De ahí que en la primera edición la entrega de premios se realizó en la sede de PhotoEspaña en Madrid y en esta ocasión es Boussac quien se trasladará a Elche para inaugurar la muestra y dar a conocer a los nuevos ganadores.

Esta Fundación tiene el propósito "de visibilizar el trabajo de muchas ONG y apoyarlas económicamente, y dentro de nuestras posibilidades hacer todo lo que se pueda por la transformación de la sociedad".

Para Esperanza Navarro, "un concurso de fotografía es una forma de visibilizar muchas realidades a través del arte porque este concurso es social pero de fotografía artística", afirma. "La fotografía tiene la capacidad de mover conciencias y tocar el corazón de una manera muy directa. La belleza del arte es capaz de emocionar".