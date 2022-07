Llueve en el Circo del Sol

No es un nombre propio, no lleva tilde y se escribe con z. Luzia es el título del espectáculo del Circo del Sol que el jueves levanta el vuelo en Alicante y el nombre responde a la fusión de dos palabras que identifican esta creación: luz y lluvia. Que los montajes de la compañía canadiense iluminen la Gran Carpa es algo característico de sus producciones. Que aparezca el agua como elemento creativo, como un personaje más, no lo es.

Y es que Luzia es el primer espectáculo itinerante del Circo del Sol que incorpora el agua como fuente de inspiración y como un elemento más en sus números. Porque no estará solo en un estanque debajo del escenario sino que se ha creado una cortina de lluvia que acompaña a diferentes números de forma muy distinta, pero que suponen todo un hándicap para las acrobacias. Y también para Miquel Llull Riera, jefe de automatización escénica que tiene la misión cada día de que todo lo que se mueve sobre el escenario lo haga de forma correcta. También la cortina de agua, creada a partir de un complejo sistema que cada noche controla este catalán desde cuatro monitores y una mesa de control. Ingeniero en electricidad y electrónica industrial, Llull empezó a trabajar con el Circo del Sol en 2016. No se lo pensó y voló a Canadá donde formó parte de esta gran familia durante dos años y medio en Montreal con Volta. Luego Luzia fue su nuevo reto. "Mi trabajo consiste en asegurar que todas las partes que se mueven del show de manera automática funcionen en cada representación; montarlas y desmontarlas, mantenerlas, arreglarlas, crear nuevas...". Alicante busca con el Circo del Sol un impacto cultural y económico En especial la cortina de agua que cae sobre el escenario, todo un logro de ingeniería no solo para su incorporación al espectáculo sino también por cómo lo hace. Gotas para crear imágenes El agua aparece en cinco números en Luzia, pero la complejidad mayor está en el final, donde las gotas de agua, al caer, van formando imágenes. "Hay unas 200 electroválvulas que nos permiten controlar cada gota de agua que cae para ir formando imágenes". Dice que hay que verlo para entender el resultado de este complicado sistema. "Para tener el agua disponemos de unos tubos que la transportan caliente a la parte de arriba y lo distribuyen en las electroválvulas que controlamos por ordenador; abriéndolas y cerrándolas nos permite crear imágenes concretas con cada gotita de agua. Es como una impresora, pero en vez de sacar tinta, saca agua y cuando cae queda fija la imagen". 50 Cuando el agua cae, se va por unos microagujeros hacia el estanque debajo del escenario y de allí se conduce por unas tuberías a un camión donde se filtra antes de volver arriba "para dejarlo listo para el número siguiente". Asegura este ingeniero que técnicamente "representa uno de los retos más complicados", porque tiene "gran complejidad" y son "muchas cosas a controlar que pueden fallar, pero "solo por el efecto que crea vale la pena". El agua aparece varias veces "y se usa de manera muy inteligente en el espectáculo". Desde el número del clown hasta el del trapecio o el payaso buzo, pasando por el número de aros sobre el agua y bajo la lluvia. Esta última era una idea que parecía inconcebible y para poder hacerlo se montó un neumático de bicicleta en la llanta de la rueda para solventar el problema de adherencia. "Las imágenes con las gotas de lluvia aparecen al final del primer acto y representan partes claves del espectáculo". A Daniele Finzi Pasca, creador de Luzia, "le gusta que caigan cosas del cielo y en sus espectáculos siempre integra elementos de esta forma, en este caso inspirado en el camino que realiza por México, que es el hilo conductor de la historia, donde el agua está muy presente". Desde los cuatro monitores y la mesa de control Miquel Llull controla cada número y al mismo tiempo debe velar por la seguridad. "Mi función principal es que los sistemas siempre sean seguros para los artistas y si algo va mal tenemos que ser muy rápidos y muy habilidosos para reaccionar ante la adversidad, hay que ser muy resolutivo". La vida del Circo del Sol bajo la Gran Carpa llega a la estación de tren de Alicante en imágenes El proceso de creación de un espectáculo del Circo del Sol dura en torno a dos años. "En ese tiempo se hace la conceptualización y luego se aborda lo más técnico con un equipo que se encarga de hacer realidad esos conceptos originales hasta llegar a un producto que puede estar funcionando más de diez años". Al cuidado de 1.000 piezas de vestuario Aunque es veterinaria, su vocación viró enseguida hacia el mundo del arte. El amor le llevó al Circo del Sol, donde trabajaba el que luego fue su marido, y así entró en el departamento de vestuario. "Me encantó y empecé a formarme". Montse Sabaté, barcelonesa, es ahora asistente de vestuario en Luzia y se encarga sobre todo de cuidar los zapatos que calzan el medio centenar de artistas que intervienen en el espectáculo. Más que como una tarea física, enfoca su trabajo como una misión: "Cuidar a los artistas, intentar mejorar y vigilar que todo lo que usan esté bien". Son 1.000 piezas de vestuario, incluida ropa, calzado y accesorios, las que a diario deben vigilar y revisar un equipo de cuatro personas que viajan habitualmente con el circo, más otras cuatro que contratan en cada ciudad. Montse Sabaté dirige su mirada a los 180 pares de zapatos que se usan a diario. "Hay que chequear que todo esté en perfectas condiciones, que las suelas estén bien y que mantengan la adherencia necesaria, renovarlas si es preciso, y en este espectáculo con el agua más". Cuando el Circo del Sol apaga las luces, el equipo de vestuario lava toda la ropa, la cuelga para el secado "y lo revisamos a la mañana siguiente por si algo se ha roto o enganchado, y lo arreglamos para que todo esté impecable". Para ella, pertenecer a esta compañía "es una forma de vida". "Cambias de ciudad cada dos o tres meses, pero aquí dentro te sientes como en casa. Te acostumbras a que cuando baja la carpa y todo se recoge, tú haces las maletas para ir a la siguiente ciudad". Habrá oportunidad de ver en Alicante el resultado de estos procesos hasta el 21 de agosto. Aún quedan entradas para ver Luzia en la gran carpa ubicada por primera vez en la playa de San Juan.