"Girar con el Circo del Sol es como movilizar un ejército"

En su viaje profesional, Mike Newquist pasó de gestionar las operaciones comerciales de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL (liga de fútbol americana) a trabajar en Ticketmaster y en la Ultimate Fighting Championship (UFC). Y de ahí a ser el responsable de las giras de los espectáculos del Circo de Sol. Mucho de deportistas tienen, aunque asegura que sobre todo son "una familia". Hasta Alicante ha llegado acompañando a Luzia, que se estrenó el pasado jueves en un espacio junto a la playa de San Juan, convertido en sede semipermanente de la compañía.

El regreso tras la pandemia habrá sido como una celebración.

Ha sido muy mágico. Ahora tenemos cuatro shows girando y ha sido algo maravilloso volver después de la pandemia al cien por cien. Donde primero empezamos fue en Houston y vimos que la gente tenía mucha ganas y lo estaba esperando. Volver a ver las caras de la gente, ver a los niños como se ríen ha sido muy especial.

El Circo del Sol no deja de ser una empresa. ¿Cuánta gente vio paralizada su actividad con este parón, tanto artistas como técnicos o colaboradores, en todos los espectáculos que se estaban ofreciendo?

Desafortunadamente un 95 por ciento de la plantilla tuvo que ser temporalmente apartada y ahora ha sido una satisfacción poder recuperar a esas más de mil personas para que sigan trabajando.

¿Ha costado mucho poner la maquinaria en marcha de nuevo?

Ha sido un regreso muy cuidadoso, todo se ha hecho de forma muy pausada. Hemos abierto un show cada dos meses y en este momento tenemos ya ocho espectáculos abiertos pero se ha querido hacer despacio. Pero teníamos claro que a Europa había que volver porque sabíamos que había mucha demanda. La primera ciudad europea a donde fuimos tras la pandemia fue Londres.

Dentro de esa gira, Luzia se estrenó el jueves en Alicante. ¿Qué expectativas han puesto en esta ciudad?

Si el resultado del día del estreno sirve como indicador, estoy convencido de que la acogida va a ser enorme. La gente nos sorprendió. Gritaba, participaba, reía... Estaba muy metida en el espectáculo y estamos seguros de que esa energía que se sintió va a seguir siendo tan fuerte.

El Circo del Sol ha convertido Alicante en su tercera sede semipermanente en España -ya lo son Madrid y Hospitalet-, tras un acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión del solar a cambio de traer sus espectáculos cada dos años. ¿Están satisfechos?

Desde luego. Y tenemos la intención de volver cada dos años con un espectáculo y seguir con el acuerdo. Estamos encantados de poder estar aquí. Hablaba ayer con los artistas y lo técnicos, y todo el equipo está muy contento de estar en Alicante. Además ahora ellos están aquí y reinvierten su dinero en la ciudad al estar aquí viviendo tanto tiempo.

¿Cómo eligen las ciudades que son sede? ¿Por lo que les ofrece el ayuntamiento, por las características de la ciudad, si es muy turística o poco, por las infraestructuras?

Siempre miramos diferentes situaciones. Una de ellas, por supuesto, que sea un destino turístico. Eso es fundamental. También la población, especialmente en verano, y, muy importante, el histórico de venta de entradas. Eso nos da la decisión de que una ciudad es candidata para ser subsede.

Luzia es el cuarto espectáculo que trae la compañía a Alicante. ¿Qué tiene respecto a otros montajes?

La lluvia y el agua. Yo no había visto jamás algo así. La combinación de figuras acrobáticas encima del agua me maravillaron cuando las vi por primera vez. Y aquí he visto que la reacción de la gente ha sido igual que la mía. Es la parte que más resalto.

¿Cómo se organizan las giras de tantos espectáculos y de este calibre, con unas necesidades técnicas enormes además del traslado y la movilización de gente? Es como si se moviera un pueblo completo de un lado a otro.

Es como mover un ejército con más de 100 personas por cada tour. Se puede hacer porque tenemos a expertos en cada campo técnico. Pero sí, es como movilizar un ejercito.

Usted empezó trazando las estrategias de equipos deportivos, como es el caso de la NFL, la liga de fútbol americano, entre otras cosas. En el Circo del Sol hay deportistas y mucha gente que trabaja de forma conjunta como un engranaje. ¿Se puede considerar el Circo del Sol también un equipo en ese sentido deportivo?

Sí, es un equipo y una gran familia. Después del show todo el mundo se abraza, viven juntos, comen juntos... Tiene elementos de equipo pero es más que eso. Es un equipo, pero sobre todo es una familia.

Podría ser como una delegación olímpica...

Sí, porque hay gente de todo el mundo. Uno no se da cuenta de lo enorme que es el mundo del Circo del Sol. Esa es su belleza, que es enorme en todos los sentidos.

No es fácil de contestar, pero ¿cuál es el secreto para que todas estos espectáculos se muevan al mismo tiempo por el mundo y que todo funcione como una máquina?

Pues es algo que me mantiene despierto por la noche (risas). Tenemos los mejores expertos en cada campo para poder hacerlo. Es importante permitir que hagan su trabajo. Hay que dirigir y coordinar, pero sobre todo dejar que desarrollen su labor.

No creo que sea muy difícil que las ciudades acojan al Circo del Sol, quiero decir que no tendrá que insistir mucho. ¿O no todas las ciudades están preparadas para recibir uno de sus espectáculos?

Generalmente las ciudades nos reciben muy bien. Cada vez que vamos a una ciudad tenemos que ver la población, la logística, dónde estará ubicado, si tienen cubiertas las necesidades... Aquí en Alicante tenemos todo eso.

¿Alguna ciudad les ha dicho que no?

No, nunca se ha dado que algún país o ciudad no quiera que vaya el Circo del Sol. Sí que ha pasado que ciudades no han podido por motivos logísticos. Siempre estamos dispuestos a abrir mercado, pero hay lugares en los que no es viable.

Como en todas las grandes compañías, en los equipos de los diferentes espectáculos habrá gente de Rusia y de Ucrania. ¿Cómo afrontan esa situación en un momento tan complicado?

Sí, tenemos artistas de ambos países, pero todos seguimos siendo una gran familia. Estamos trabajando todos juntos y no ha habido ningún conflicto.

No sé si solían ir de gira por Rusia.

En el pasado sí se hicieron en Rusia y Ucrania. Ahora no hay previsto llevar ningún espectáculo a Rusia.

Su relación con el Circo del Sol es reciente, empezó en diciembre de 2021. ¿Hasta dónde le gustaría llevar esta compañía?

Queremos borrar los límites, seguir a nivel creativo y ver hacia dónde vamos, introduciendo nuevas tecnologías, y siempre desde el punto de vista de la cercanía. Queremos ver hasta donde pueden llegar sus límites creativos.