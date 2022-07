Rigoberta Bandini abandona los escenarios, así lo anunció hace unas semanas en el programa de "La Resistencia", pero antes realizará una gira de otoño por España en la que visitará Alicante.

La cantante de ¡Ay mamá!, el tema con el que se presentó al Benidorm Fest 2022 y que ya se ha convertido en un himno feminista, sorprendió a sus fans con el anuncio de su retirada durante su visita al programa de David Broncano. "Tengo que explicar una cosa importantísima", comenzó anunciando Bandini en el programa. "En otoño voy a hacer el final de la gira y después, me retiro un rato largo. Pero retirarme de los escenarios no significa que no vaya a trabajar", aclaró.

Aunque antes de su retirada por un largo tiempo, la cantante catalana se despedirá a lo grande con una gira que, bajo el nombre de "Rigotour", aterrizará en ciudades como Sevilla, Madrid, Málaga, Córdoba, A Coruña y, por supuesto, Alicante.

🔥YA ESTÁ AQUÍ EL RIGOTOUR🔥últimos conciertos del año antes del cocotero!!!🌴🌴🌴



La artista, que ya visitó la capital alicantina en el mes de mayo durante la celebración del Spring Festival, actuará en la ciudad en otoño y las entradas para el concierto de Rigoberta Bandini en Alicante ya están a la venta.

La fecha elegida para el concierto de Rigoberta Bandini en Alicante será el 11 de octubre y tendrá lugar en el Area 12 situada en el Multiespacio Rabasa. Además, las entradas cuestan 28 euros y se pueden adquirir en www.entradas.com.

Aunque habrá que darse prisa para conseguir una localidad pues en ciudades como Barcelona o Madrid la artista ha colgado el sold out. Y es que tras la noticia de su retirada se espera que este concierto sea multitudinario, ya que la cantante de Perra o Too Many Drugs no ha hecho más que cosechar éxitos desde su participación en el certamen de selección del representante de España en Eurovisión celebrado en Benidorm.

El último boom de la catalana ha sido la canción que ha publicado en colaboración con Amaia, Así Bailaba, un tema que, al igual que su mítico ¡Ay mamá!, va camino de convertirse en un himno contra el machismo.

Las dos cantantes han creado su nuevo tema cogiendo como base el estribillo de 'Los días de la semana', una de las canciones infantiles más emblemáticas de 'Los payasos de la tele', para transformarla en una canción propia del siglo XXI, con lemas feministas que reivindican la diversión y la fiesta.