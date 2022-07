«Es fundamental que el cine independiente no desaparezca y que lo impulsen las cadenas»

La actriz valenciana recibe el sábado el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Elche, certamen ya consolidado por sus 45 ediciones. La también directora de un documental sobre Francisco Brines, que se proyectó en este certamen, señala que es tiempo de repensar la industria y defender las producciones locales.

Ha participado en el festival durante décadas. ¿Recuerda la primera vez?

Tengo algunos recuerdos muy enraizados pero no recuerdo con qué venia. Sé que era la época de José Jurado, era el calor del estreno de Tierra y libertad, en la segunda mitad de los años noventa, no se si vine un año de jurado o a presentar el festival. También acudí en el homenaje a Vicente Aranda... y un año el festival me hizo un pequeño detalle con una palmera muy bonita.

En este 45 aniversario del FICIE, ¿cree que la consolidación del certamen ha ido paralela a su crecimiento profesional?

Hemos coincidido en el tiempo de alguna manera. Aunque en algunas ocasiones no vine, nos perdimos la pista, ahora nuestros caminos coinciden en un momento en el que el festival ha alcanzado una plenitud y madurez muy importante con esto de que ganar en Elche te abre las puertas a los premios Goya, y es muy importante para quiénes se dedican al cortometraje. Luego en mi carrera como actriz ha llegado el momento en el que también he dado el paso a la dirección, y es un año muy especial con la presentación del documental de Francisco Brines.

¿Qué se lleva de aquellos meses con el poeta antes de lanzar Francisco Brines. Los signos desvelados?

Era la primera obra en solitario en la dirección y ha sido un aprendizaje importante escuchar en esa intimidad que permitía la entrevista. Éramos un equipo pequeño, estaba el cámara, técnico de sonido, la gente de producción, fuera, él y yo. La sensación era que se creaba una burbuja, que estábamos solos. Ver una persona de 88 años al principio, 89 cuando acabamos la entrevista, revisitar algunos de los espacios importantes de su vida, hablarte de la poesía, volver a pensar en lo que han sido hitos e inquietudes...es emocionante.

Lo recuerda con mucha ternura...

Lo importante era la facilidad de Francisco Brines para entrar en comunicación con él. Sus amigos decían que Paco ha sido un hombre muy generoso, que nunca ha escatimado tiempo para los amigos, y yo sentía que algo de esos destellos estaba en esos encuentros. Pasé muchos meses montando el documental y mientras veía sus imágenes a veces extendía la mano y le acariciaba la cara. El murió en mayo de 2020 y lo he sentido muy presente. Presenté la película en 2021 y pensé que era ahora cuando empezaría a despedirme de Francisco Brines porque, aunque nos dejó en presencia, he seguido viviendo con él en sala de montaje.

"Sus amigos decían que Francisco Brines fue un hombre muy generoso, que nunca escatimaba tiempo para los amigos, y yo sentía que algo de esos destellos estaba en esos encuentros"

¿En qué proyectos está inmersa?

He empezado a poner piedra sobre piedra en un proyecto en el que tiraré del carro, también documental. Estoy en búsqueda de una productora y en conversaciones con quienes me asesoren. Puse la mirada en ficcionar un libro que me gustó mucho pero cuando hablé con la autora se me adelantaron. Luego está un documental sobre temas relacionados con nuestro territorio de la Comunidad Valenciana, en el que estoy intentando pulsar las teclas para que haya recursos financieros. También estoy en el proyecto teatral Paraules en carn viva, por la conmemoración del año Fuster junto al dramaturgo Manolo Molins y el actor Enric Majó, que se podrá ver en septiembre en el teatro Micalet de València.

Mariano Barroso, Palmera de Plata en la pasada edición, destacó la importancia de mantener los festivales para impulsar el arte. ¿Cree lo mismo?

Los festivales son un punto de encuentro y tienen un valor muy especial. En esta edición casualmente han seleccionado el corto de un joven que acaba de terminar los estudios en la escuela de Barcelona, y que es hijo de unos amigos muy cercanos. Me dijo que lo han pasado muy bien y que han conocido gente muy interesante. A eso me refiero con punto de encuentro, sobre todo para jóvenes cineastas que empiezan a poner en pie sus obras, a foguearse en la vida. Es muy importante codearte con gente que tiene, por ejemplo, tus mismas dificultades para conseguir financiación y que se vean los proyectos. Festivales como este son muy importantes para hacerse hueco en la industria, así como conocer obras de nuevos creadores y de gente más consagrada.

¿Qué efectos tiene para la industria la pandemia y la inflación?

Creo que estamos ante un momento de incertidumbre que es una encrucijada, estoy convencida de que son momentos de oportunidad. Pero con la pandemia y la situación internacional, y también a nivel nacional con las implicaciones de la guerra en el encarecimiento de los suministros, para mí es muy preocupante que la coyuntura actual haga que involucionemos. En la Cultura tenemos que plantear que en el mundo en el que nos sentíamos confortablemente instalados quizás se nos imponen restricciones en cuanto a cuántas películas somos capaces de hacer y de distribuir para que no se queden en un cajón, porque esa inversión es importante. Hay que conseguir que esas películas que se hacen con tanto esfuerzo se vean. Estamos en un momento propicio para repensar cuál es la industria que queremos tener y cómo se consigue.

"Lo global está muy bien, pero no nos confundamos, lo global sin enraizar en lo local y sin tener un pie en la tierra nos homogeneiza, nos hace a todos iguales"

También con la importancia que cada vez más cobran las plataformas de streaming...

La producción cinematográfica se intenta balancear con la producción que llamamos audiovisual. Los contenidos para televisión están cobrando mucha fuerza, y es importante que las cadenas de televisión pongan el tanto por cien que la ley pide para promocionar el cine independiente, es fundamental que no desaparezca. Hay múltiples plataformas de streaming, y en un momento en el que todos esos elementos están ahí, y han venido para quedarse, es importante que redimensionemos la industria del audiovisual, y del cine en particular, y que seamos capaces de poner medidas para salvaguardar la capacidad de contar historias propias que nos llevan de lo local a lo global.

Proteger el talento más próximo...

Lo global está muy bien, pero no nos confundamos, lo global sin enraizar en lo local, y sin tener un pie en la tierra nos homogeneiza, nos hace a todos iguales. Un momento en el que puedes ver una película en Alicante, Elche o Canadá, ¿qué nos hace únicos? Como gentes con una cultura propia es el momento idóneo para repensar.