Alicante volverá a reunir durante cuatro días, del 23 al 26 de septiembre en IFA, a lo más granado de la cocina nacional en la considerada mayor feria gastronómica de España abierta al público, Alicante Gastronómica, presentada esta mañana en el Auditorio de la Diputación.

El recinto ferial de IFA contará en esta cuarta edición "más potente" con la presencia de más de 40 estrellas Michelin y 60 soles Repsol en un espacio de 36.000 metros cuadrados con más de 250 expositores que concentrarán desde la alta gastronomía a la cocina cotidiana de nuestra tierra, a grandes chefs y a jóvenes talentos y que tendrá a Burgos como provincia invitada este año, como ha explicado Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, principal entidad impulsora de esta "marca" -con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Patronato Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana-, basada en "una de las señas de identidad más reconocibles de la provincia" como es su gastronomía.

Chefs como Quique Dacosta, Carme Ruscalleda, Kiko Moya, Alberto Ferruz, Pablo González, Susi Díaz, Cristina Figueira, Joaquín Baeza, José Manuel Miguel, José Manuel López, Rafa Soler, María José San Román, Pablo Montoro, Ferdinando Bernardi, Miguel Barrera, Alejandra Herrador, Ulises Menezo, María José Martínez, Fran Martínez (Albacete), Nazario Cano (Murcia), Alejandro Serrano (Burgos), o Paco Torreblanca acudirán a esta cita. También participarán figuras fundamentales del mundo de la sala como José María García, Elsa Gutiérrez, Carmen González o Paco Cano.

Alicante Gastronómica -que homenajeará a José María García, alma máter de La Finca de Elche, y a José Gómez, cuarta generación de propietarios de los jamones Joselito- acogerá este año el primer Congreso Nacional de Tortilla de Patatas capitaneado por el reconocido crítico gastronómico Rafael García Santos (impulsor de Lo Mejor de la Gastronomía de 2009 a 2011), así como el XV Campeonato Nacional de este producto estrella de la cocina española -no muy presente en las barras alicantinas- y el primer Concurso Profesional de Tortilla de Patatas de la Provincia de Alicante. Ha anunciado que ya hay una decena de candidatos que este año ya no han podido presentarse al concurso, debido a la gran acogida, y que lo harán el año que viene. “Espero no marcharme de este mundo sin ver buenas tortillas españolas en Alicante”, ha sentenciado.

El impulso a este plato nacional va en paralelo al apoyo de Alicante Gastronómica a otro producto típico alicantino, el salazón, una particularidad de la cocina alicantina que García Santos insiste en destacar con la segunda edición del Concurso a la mejor Tapa con Salazón. "Había que bajar la sal y subir el protagonismo del pescado en el salazón para hacerlo más tierno y llevarlo a la alta cocina", ha explicado sobre la "revolución del salazón" iniciada hace una década en Alicante.

También se celebrarán, entre otros, los concursos del Mejor Arroz y Vino del Mediterráneo o el Mejor Tartar de Atún Rojo, el Foro del Pan y la Pastelería, la Jornada de la Tapa Valenciana, el Foro del Vino con más de cien bodegas, el Túnel de las Especias o los Maestros Chocolateros.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha destacado que Alicante Gastronómica “volverá a ser una palanca para ayudar a sortear la crisis económica” y destacado que esta "es una feria para todos, organizada por alicantinos y desde Alicante como un trampolín para dar a conocer y ofrecer nuestra riqueza culinaria y nuestros excelentes productos”.

El secretario autonómico de Turismo de la Generalitat, Francesc Colomer, ha recordado que la gastronomía "es un pilar fundamental abierto al mundo, un fenómeno en movimiento permanente" que necesita retos para seguir creciendo y definió Alicante Gastronómica como "un ecosistema basado en la bondad como resultado de la inteligencia".