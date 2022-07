José Julián Martín Estruch (Valencia, 1993) tuvo que sufrir el drama de perder a su padre para encontrar su camino. Conocido como Jxta Martín, este joven músico dejó los escenarios de un karaoke para, guitarra en ristre, desafiar a las leyes del reguetón y volver a sacar el flamenco al más puro estilo Andy y Lucas a la palestra. Su primera composición: una canción a su padre. No fue la única. Desde entonces dio rienda suelta a sus letras en forma de singles y ahora aglutina más de 31.000 seguidores en Instagram -otros tantos en Tik Tok y Twitter-. Y promete seguir aumentándolos.

Y eso que cuando contaba con tan solo 14 años su hermana pequeña no le veía un futuro muy halagüeño. “Me gustaba cantar y ella me decía que lo dejara, que lo hacía mal”, comenta. Y parece ser que se equivocaba. Solo hubo de pasar el tiempo y llegar la mayoría de edad para que Jxta siguiera con su destino. “Cuando murió mi padre tenía 18 años y no sabía qué quería hacer en la vida. Trabajaba en el karaoke y cantaba en mis ratos libres canciones antiguas. Mi primo me animó a hacer una canción en su memoria y empecé a componer”, rememora. Fue entonces cuando se germinaron los ritmos de canciones como ‘Lunares’ o ‘Destino’, uno de sus últimos trabajos publicados.

Este martes sale a la luz ‘No me llames más’, una suerte de segunda parte de su anterior single que habla del desamor. “Esta canción y ‘Destino’ las escribí juntas, en un momento de rupturas”, explica, para añadir que “es el desamor lo que más me produce inspiración”.

Porque Jxta ya no es el niño que escuchaba Camela. Ahora él da la nota con temas basados en historias propias, de amigos, o que escucha por ahí. Y aunque su base es el flamenco, sabe lo que quiere. “Me crie con mi abuela y uno de mis tíos escuchaba mucho flamenco. Cuando empecé a cantar me salía el deje sin querer”, dice. “Aunque mi base sea el flamenco y el pop yo quiero ir más allá, no quiero tener miedo a experimentar nuevos sonidos y en los próximo singles se verá”.

Los Caños y la era C. Tangana

Así, hecho a sí mismo en la época en la que Los Caños despuntaban fuerte y autoproclamado fan de C. Tangana y Alejandro Sanz, Jxta no se rinde y espera verse en un futuro en el mundo de la música, “sin grandes lujos”.

“Admiro a C. Tangana porque, aunque vocalmente no es la hostia, está ahí arriba por tema de coco, porque es inteligente”, comenta. “Alejandro Sanz también es una inspiración porque lleva toda la vida y es un compositor increíble”.

El Yin y el Yang de la música, dos extremos y un centro, Jxta y sus canciones. “Me gusta esta carrera, hacer música. Es verdad que con los años te das cuenta que esto no es solo cantar, hay muchas cosas por dentro, aprendes cómo funciona la industria”, señala y asegura que “aunque a veces hay días de desánimo tengo claro que quiero dedicarme a esto.

Con un futuro aun por modelar, un sinfín de canciones y letras en la mochila, y una guitarra flamenca como acompañamiento, este joven, que se autodefine como divertido, nervioso y sensible, ha pasado por los escenarios de ‘La Voz’, ‘Top Star’ y ha estado de gira con Antonio Orozco, algo que define como “increíble”.

“Más esclavo de las redes sociales que de su música”, considera que el mundo 2.0 es la clave en el mundillo y trabaja single a single con la ilusión de poder sacar un EP y un disco dentro de poco. Algunos dicen que será el C. Tangana de 2023, él tiene los pies en la tierra: “Este trabajo es lento y costos y siempre hay que tener una pizca de suerte”.

Jxta, ¿qué crees que pensaría tu padre?

Estaría muy orgulloso (sonríe).