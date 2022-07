Mariano Sánchez Soler recopila todos sus relatos en «Recuento general»

Desde su primer relato, Sol dormido, hasta el último, El detective y la nueva normalidad, ha transcurrido casi medio siglo. El primero lo escribió Mariano Sánchez Soler con 17 años y lo publicó un año después, en 1972, en la revista Nueva Dimensión de Barcelona, ya inexistente; el último data de 2020, en plena pandemia, incluido en el volumen solidario Todo era marzo de Eléctrico Romance. Entre ambos hay cuarenta y siete cuentos más, todos ellos publicados en diversas revistas (algunas ya desaparecidas como Interviú, Terror Fantastic o la citada Nueva Dimensión), suplementos, libros colectivos y uno propio (Historias del viajero metropolitano), y que recientemente ha publicado el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert bajo el título de Recuento general (relatos completos 1972-2020).

"Yo empiezo a escribir cuentos de ciencia ficción con 17 años, en casa, con una Olivetti verde, y casi nunca me quedaba con copia porque no tenía papel carbón ni había entonces fotocopiadoras porque los enviaba a revistas o a concursos y me los publicaban. Por el primero me pagaron 3.000 pesetas y se publicó en una antología con otros de gente como Asimov o Arthur C. Clarke, así que pensé que iba por buen camino", recuerda Sánchez Soler, que continuó desarrollando su faceta de "cuentista" en revistas como Gimlet, que dirigió Vázquez Montalbán, y cuyo concurso para autores noveles ganó matando literariamente al propio Montalbán en La pistola estaba encendida.

"Antes de hacer la primera historia larga, mi entrenamiento fue el cuento, y lo sigo cultivando, pero nunca he escrito relatos para quedármelos yo. Todo se ha publicado y no queda nada en el cajón, los inéditos no los he encontrado, pero los tenía dispersos en veinte sitios distintos y durante la pandemia me puse a recopilarlos. Y es una alegría que me los haya publicado el Gil-Albert", explica el autor, que ha contado con un dibujo de Mario Paul Martínez para la portada de este volumen, dividido en tres temáticas y ordenadas cronológicamente, donde se ve el recorrido vital que Sánchez Soler desarrolla en este género, que califica de "peripecia narrativa" y "martillazo al lector", a su juicio, "muy difícil" de ejecutar: "La novela requiere una trama, unos personajes, pero el relato hay que hacerlo de una sentada, exige un ejercicio importante para lograr el golpe de efecto".

De sus primeras historias sobre seres extraños a la última aparición del detective Terratrèmol con mascarilla por Alicante hay un peso notable de lo negro en su narrativa corta, que ha seguido practicando en sus novelas, y cree que todos los relatos aguantan el paso del tiempo con dignidad. "A mí me gustan todos porque cuentan mi evolución, con algo de esperanza en los primeros y más sarcástico y más negro al final. Me gusta el sentido del humor y la ironía que desprenden. Son relatos breves de verdad, nada de merodear y dar vueltas, y sobre ejes que se repiten, como denunciar la injusticia social o apostar por el milagro", apunta.

Aunque muchos de los últimos cuentos cortos los ha escrito porque se los han pedido, señala que siempre escribe "para la gente sobre lo que veo en la calle. Yo soy un escritor social, si me aíslo del mundo no puedo crear nada".

A la espera de presentación oficial del volumen -hubo un pequeño avance en la Feria del Libro de Alicante-, Sánchez Soler prepara otra antología con sus poemas y en octubre Roca Editorial publicará un nuevo ensayo de investigación periodística, La larga marcha ultra, donde el autor de La familia Franco S.A. o Los ricos de Franco recorre la presencia de la extrema derecha desde Franco hasta Vox.