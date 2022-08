Premios para «Phonorama» del alicantino Alex Rey

Para alguien que, literalmente, lo hace todo en sus cortos (guion, dirección, producción, diseño y animación, voces y doblaje, rótulos y, a veces, hasta la banda sonora), que su último trabajo logre en apenas cuatro meses dos premios y más de una veintena de selecciones en festivales de cine es "un chute de ánimos y de ganas para continuar creando". Así lo siente el alicantino Alex Rey con su último cortometraje animado Phonorama, una historia que combina el suspense con la ciencia ficción y el humor negro y que lleva una carrera fulgurante en festivales desde que inició su distribución el pasado mes de abril.

La lista de certámenes en los que actualmente es finalista, o lo ha sido, supera la veintena, algunos de ellos fuera de España, como el Festival Macabro de México o el Athens Digital Arts Fest, o destacados como el de Astorga o el Caóstica de Bilbao, además de participar en buena parte de los festivales internacionales de la provincia (Alicante, Sant Joan, Elche, Aspe) y ganar el premio al mejor cortometraje de Alicante en el Festival de Cine de Sax y, hace unos días, en el de Crevillent. Además, ya le han comunicado otras cinco selecciones en festivales que se materializarán este mes de agosto.

Alex Rey cree la buena acogida del corto responde a que "la gente se identifica con lo que le ocurre a José Antonio -el protagonista inspirado en James Stewart de La ventana indiscreta, que recibe una llamada y pone su mundo patas arriba- y en esa mezcla de escenas cotidianas y elementos fantásticos".

No es la primera vez que le sucede algo así al autor de títulos como Tetas, Best Seller o La importancia de llamarse Amancio. Su anterior trabajo, La increíble vacuna del Doctor Dickinson, creado en plena pandemia y lanzado hace dos años, sigue sumando premios y este fin de semana lograba el del público en Cinema 4L, que arroja un balance de 43 selecciones y 9 premios.

Para mayor gloria del cortometrajista, este año ha realizado un videoclip animado de su grupo favorito, la banda británica Supergrass, con una de las canciones de su segundo disco, Going Out, que cumplía 25 años. Lo subió a su Instagram y el batería del grupo, Danny Goffey, lo vio y contactó con él, además de compartirlo en sus redes sociales y Rey acabó invitado a un concierto que la banda dio en Mallorca el pasado mes de junio. "Eso que dicen de que es mejor no conocer a tus ídolos porque te decepcionan, en este caso no lo fue. Para mí fue un sueño cumplido", indica el alicantino, que puede que siga haciendo videoclips con algunos de los miembros del grupo.