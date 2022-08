La Filmoteca d’Estiu en Alicante, una asignatura pendiente

La última película del ilicitano Chema García Ibarra, Espíritu Sagrado, inaugura este viernes la Filmoteca d'Estiu de València en los jardines del Palau de la Música, donde hasta al 3 de septiembre desarrollará su programación de cine de verano al aire libre. En esta ocasión son once las películas que se proyectarán a lo largo del mes en 26 sesiones, todas las noches salvo los miércoles. La Filmoteca d'Estiu está organizada por el Instituto Valenciano de Cultura, dependiente de Cultura de la Generalitat, en colaboración con el Ayuntamiento de València y con una marca de cerveza. Con capacidad para 950 personas, en 2019, el último año antes de la pandemia y las restricciones, pasaron por allí 14.600 personas. Y lleva veintidós ediciones celebradas.

¿Y la Filmoteca d'Estiu en Alicante? No existe, nunca ha existido, como tampoco en Castellón. Que en esos 22 años la Filmoteca del IVC no haya extendido el proyecto a Alicante y Castellón es, por sí solo, un agravio comparativo considerable, que se suma al de la programación durante el resto del año; que los gobernantes locales no hayan planteado una colaboración para que una ciudad turística como Alicante, con la ocupación al completo en agosto, acoja una filmoteca de verano tampoco ayuda. Este vacío, sin embargo, podría cambiar el próximo año si entra en juego Casa Mediterráneo.

"El problema en Alicante es la falta de espacios. Se llegó a plantear la búsqueda de lugares, pero no encontramos la manera de hacerlo y con la pandemia se paró", indica José Luis Moreno, anterior director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, que apunta que en 2020 hubo un primer acercamiento a Casa Mediterráneo, donde se celebró el festival Oh! La cultura, que incluyó la proyección de algunas películas, conciertos de música y obras de teatro con buenos resultados. Para el siguiente año de 2021, el IVC ya lanzó su propio festival de artes escénicas en el mes de julio en Alicante, Fresca! -primero en el Muelle 12 del Puerto de Alicante y este año en la Plaza de Toros-, pero no hubo suerte para proyectar cine ya que Casa Mediterráneo no tenía actividad en agosto.

El director general del IVC, Abel Guarinos, confía en que con el cambio de dirección en Casa Mediterráneo y la entrada de Andrés Perelló sea posible llegar a un acuerdo para trasladar las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu a este espacio "con vistas al verano de 2023" porque "es una idea antigua que tenemos, la de llevar a Alicante un ciclo similar de películas de la Filmoteca, que no crean competencia con las salas de cine -porque no son películas comerciales- y que es un revulsivo para el ciudadano". "Cuando probamos allí algunas películas en 2020, vimos que era un buen lugar para hacerlo. Sigue siendo nuestra intención intentarlo y en ello estamos. A la vuelta del verano, en septiembre, me comprometo a planteárselo a Andrés Perelló, a ver si podemos colaborar porque Casa Mediterráneo sería el lugar ideal", apunta Guarinos.

Perelló, a su vez, no ve inconveniente en acoger las sesiones de la Filmoteca d'Estiu en las instalaciones. "Es cuestión de verlo. No es que cerremos en agosto, es que baja la actividad y en el edificio hace mucho calor durante el día, pero siendo esto una actividad que se realiza por la noche sí lo veo posible. Se trata de hablarlo y de ver cómo podemos ajustarlo", manifiesta el responsable de Casa Mediterráneo, que añade que el espacio central cuenta con capacidad para más de 400 personas sentadas.

Otro ciclo del Consorcio de Museos

Por otra parte, el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana produce por cuarto año consecutivo la programación de CCCCinema d'Estiu, que se celebra en el claustro del Centro del Carmen de València. De acceso gratuito, este agosto proyectará 24 películas dentro de un ciclo de comedia europea, con sesiones todos los días hasta el 28 de agosto, salvo los lunes.

El director del Consorcio, José Luis Pérez Pont, señala que el ciclo funciona muy bien en València y llevar algo parecido a Alicante es una posibilidad que hasta ahora no se había puesto sobre la mesa. "Si el Ayuntamiento de Alicante tiene interés, lo podemos plantear para el verano próximo porque es una alternativa de ocio cultural y diferente", apunta Pérez Pont.

Por su parte, el concejal de Cultura, Antonio Manresa, indica que en Las Cigarreras existe desde hace años el cine de verano, ahora con el ciclo "Cine desde la Trasera", realizado en julio con ocho películas, pero que no tiene continuidad en agosto, por lo que está abierto a estudiar las posibilidades. De momento, este es el único cine de verano que existe en la ciudad, con solo ocho proyecciones en julio.