Después de Superhéroes y/o villanos (Suburbia Ediciones, 2019), el libro de poemas en el que Alicia García Núñez afrontaba el vacío, la pérdida y la incomunicación a raíz de la muerte de su padre, la poeta ilicitana reflexiona ahora sobre la vida, el desamor y la salud mental en su nuevo poemario, Parabellum (Bala Perdida, 2022), que presenta este sábado, a las 19 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante. La autora estará acompañada en el acto por Irene Sala, de Parole de Queer.

El libro, publicado el pasado mes de abril, rescata muchos de los poemas creados sin pretensión de ser editados, pronunciados ante el público en recitales por Alicia García Núñez -también conocida como Alicia G. en su faceta de artista y performer- pero "perdidos" al no estar en ninguna publicación. "Un día me dije: haz caso a esos poemas, que también tienen su valor y se fueron desarrollando de manera orgánica", destaca la ilicitana, que asegura que muchos de ellos "se adelantan a la realidad" cuando los escribe, como el titulado Sea lo que sea, lo hemos jodido juntas, pensado mucho antes de una ruptura sentimental que vivió. "Otros, como If I were a woman, hablan de la identidad, del género, que siempre está ahí, del masculino y del niño que fui, porque no soy una mujer al uso", apunta la poeta, que escribe en libretas y reconoce que trabaja sus obras como si armara "un puzzle" en el que refleja sus obsesiones, "lo que a una le preocupa y le martillea la cabeza", añade.

Parabellum (que es la bala más común en el mundo) está dividido en cuatro partes a partir de sus poemas, que son "versos rápidos, balas que recorren diez años de escritura", indica García Núñez, pero es también un libro coral que tiene algo de fiesta y que se completa con textos de otras autoras, como Aïda Camprubí, un poema de Be Gómez y un cierre a modo de epílogo de Ana Quiroga.

La editorial describe a la poeta ilicitana como "un poema complejo lleno de sonoridades; una canción repleta de ritmo" y considera que con su escritura "pone palabras a lo más oscuro, agrietado y desgarrador que a veces ocultamos".