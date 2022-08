San Francisco, el nuevo reto coreográfico de Asun Noales

El momento dulce que atraviesa la bailarina y coreógrafa ilicitana Asun Noales continúa su curso mirando al otro lado del charco. La ciudad de San Francisco es su próximo objetivo donde estrenará una pieza con la Axis Dance Company el próximo 16 de septiembre.

Y lo hace con un triple reto. El primero, trabajar con bailarines que no conoce; el segundo, contar con que uno de ellos lo hace desde su silla de ruedas, y el tercero, hacerlo en tan solo cuatro semanas.

La propuesta le llegó de Nadia Adame, española que acaba de asumir la dirección artística de Axis Dance Company en San Francisco, agrupación que trabaja con bailarines con diversidad funcional, y que hará su presentación con una noche de danza titulada Adelante, que incluye tres estrenos absolutos en el ODC Theater del 16 al 18 de septiembre. Uno de ellos será el de Asun Noales, cuyo título provisional es Desiderata y en el que trabaja con un quinteto que explora el deseo, los placeres y las relaciones humanas.

"Contacté con ella en 2005 por una entrevista que le hicieron en La 2 y acabamos trabajando juntas, primero con un proyecto mío y después con un dúo suyo que había creado para el Certamen Coreográfico de Madrid", asegura la artista ilicitana cuya pieza está coproducida por el Joyce Theater de Nueva York, lo que supone todo un orgullo. "Actué en ese teatro hace muchos años y es estupendo que se implique en mi obra porque es un centro que solo programa danza".

Esta misma semana, Asun Noales empezó a tomar contacto con sus bailarines a través de Zoom, a la espera de viajar hasta San Francisco la próxima semana. "Estamos investigando, explorando, conociéndonos porque no nos conocemos, y probando cosas que no es fácil online porque sin contacto físico no es lo mismo, pero estamos intentando arrancar el inicio de la producción", asegura.

De momento, la coreógrafa ha dado rienda suelta a Zara Anwar, Alaja Badalich, David Calhoun, JanpiStar y Louisa Mann, los cinco bailarines, para que vayan improvisando. "Les marco unas pautas de movimiento y ellos bailan; estamos trabajando en parejas, cambiando los roles, exponiendo ideas y cualidades de movimiento, pero hasta que no llegue allí solo puedo avanzar a medias".

Para Asun Noales es todo un reto. "Primero por trabajar con bailarines de otra cultura, que vienen de otras formaciones que no conozco; también por el tiempo, porque tengo solo cuatro semanas para montar, y además tengo que adaptarme a bailarines con y sin discapacidad; tengo que crear desde otros cuerpos, con otra fisicalidad y otra mirada".

Además es consciente de que trabajar con un bailarín en silla de ruedas en un espectáculo de danza "es algo que te marca y la mirada se va hacia esa persona".

Noales, ganadora de tres premios Max por La mort i la donzella, contará de nuevo con la música de Telemann Rec, como ya hizo en esa producción del Institut Valencià de Cultura y Vigor Mortis. "Suelo trabajar con ellos a partir de una lista de reproducción de músicas que a mí me inspiran, armonías y sonoridades, y a partir de ahí empezamos a crear". En esta ocasión, afirma, "me atrae una mezcla de música electrónica y voces, quizás con algún tema a capella para llevarlo a mi pieza, a mi creación".

La pieza tiene que estar acabada a finales de agosto o principios de septiembre, por lo que todo tiene que ir rápido. De hecho, esta misma semana se ha reunido también vía Zoom con el encargado de vestuario, Vicent Avery. "Quiero que sea todo muy casual, muy cómodo". Igual que la presentación de la obra que carece de escenografía. "Solo me voy a apoyar en la luz, de la que se encarga John Bernard, que es la que va a acotar el espacio. Quiero que sea un trabajo físico, utilizando el espacio".

Esta será la primera vez que Asun Noales lleve su danza a San Francisco. En Nueva York ya lo ha hecho un par de veces hace años. "Una vez lo hice en el Lloyd Theatre con la compañía del ilicitano Vicente Sáez, bailé una pieza que se titulaba Fénix, y salió una crítica en el New York Times en la que me nombraban porque hice un solo, y la segunda, con la coreógrafa japonesa Kazuco Hiravayasi".