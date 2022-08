"Trabajar con el agua en Luzia ha sido un desafío acrobático maravilloso"

Dramaturgo, director de escena, payaso, coreógrafo y empresario cultural, el suizo Daniele Finzi Pasca es una de las figuras más reconocidas de la escena internacional. Además de tener su propia compañía, es el creador de los espectáculos Corteo y Luzia del Circo del Sol, este último en Alicante hasta el próximo día 21. La particularidad de Luzia es que ha introducido por primera vez el agua en medio de las acrobacias. "ha sido un desafío gigante", afirma.

Luzia se estrenó en 2016 y ahora está en Alicante, en lo que supone el regreso del Circo del Sol a España.

Estamos por fin aquí, felices porque es este espectáculo, que se centra en México, en España se entiende de forma distinta a toda Europa.

¿Cómo nace este espectáculo?

Después de Corteo, surgió volver a hacer algo junto al Circo del Sol. Yo he vivido en México 10 años y me parecía que hablar de la mística mexicana, de su tradición ancestral, podía ser algo muy interesante para el circo en ese momento y así fue. He tratado de contar su alma, su magia, sus colores, su magnífica e increible ternura y profundidad.

El título es una mezcla de luz y lluvia. Y llueve de verdad sobre el escenario, algo que ocurre por primera vez en el Circo del Sol y que está impactando mucho en el público.

El agua yo la he utilizado mucho en mis espectáculos teatrales y ponerla en una carpa ha sido un desafío gigante, pero lo logramos de una forma creo que espectacular. La interacción entre el agua y el arte es como una danza, es una coreografía. Aunque trabajar con agua es una batalla cuando tienes números acrobáticos, encontramos una forma para hacer que todo eso fuera un danzar con el agua. Es un desafío acrobático maravilloso y creo que esta muy logrado. Bueno, estoy seguro de que esta muy logrado.

Cuando ves un espectáculo del Circo del Sol parece que es imposible superarlo en el tema de acrobacias o números. ¿Cómo se piensa en ir más allá?

Creo que hay artesanos que trabajan bien y otros que tratan de hacer algo sublime. No es un creador, son varios. Gente que trata de hacerlo lo mejor que puede para crear un sueño. Hay quien construye barcos y otros que construyen barcos increíbles, súper veloces; hay gente que sube una montaña y otra que trata de descubrir caminos diferentes. En el Circo del Sol hay un concepto de producción que empuja a los creadores a tratar de hacer algo sublime. Tratamos de no escoger nunca el camino más fácil y de encontrar formas novedosas para hacer lo mismo. Es como en la cocina, los cocineros que tratan de hacer que algo que todos comieron durante toda la vida, llegue de una manera que nunca descubrieron. Nosotros tratamos también de sublimar ciertas cosas para sorprender al público.

¿Se buscan los números y luego se narra la historia o, al revés, usted escribe una historia y luego adapta los números?

No sé en los otros espectáculos, pero para mí, viniendo del teatro, antes que nada es la dramaturgia. Yo antes escribo y luego voy al mercado a buscar a los artistas. Es como si vas a la compra. No todas las patatas sirven para hacer ñoquis. Se van buscando las figuras y entonces encuentras.

En 2006 escribió y dirigió Corteo. ¿Qué diferencia estos dos espectáculos?

Tienes que pensar que el Circo del Sol es una familia. Cuando te dan un espectáculo es porque saben bien quién eres. Hice Corteo y después de unos años teníamos ganas de volver a trabajar juntos. No es que uno cambie, es que en el segundo espectáculo ya conocía muy bien el Circo del Sol, sus entrañas, y fue más fácil que el primero. Fue un viaje muy cómodo y este es un espectáculo profundamente luminoso.

El Circo del Sol tiene una filosofía del espectáculo muy particular. ¿Cuáles son los requisitos para recibir el visto bueno de la compañía?

Para dirigir un espectáculo del Circo del Sol yo creo que se necesita oficio y humildad. Oficio porque si estás dentro de un equipo grande construyendo proyectos tan gigantes tienes que saber lo que haces. Humildad porque es fundamental para poder trabajar con otros creadores, cada uno genial y extraordinario. Y una tercera, locura. La locura es necesaria porque un creador esperas que llegue con ideas novedosas. Pero es una locura controlada...

A veces, se dice que el Circo del Sol se repite mucho…

Uno come lo mismo siempre, pero tiene algo de diferente. Nosotros hacemos esto. No es cuestión de no hacer la misma cosa, claro que se hace lo mismo, pero se renueva. Las notas son siete con sus variaciones. El amor es el amor, pero hay tantos pequeños matices que son los que hacen la diferencia. Nada es lo mismo nunca.

Los protagonistas de los espectáculos trabajan al límite, con bastante riesgo por sus acrobacias. Hace unos años, en 2018, hubo un accidente mortal en una representación. ¿Cómo funciona el tema de la seguridad?

En el espectáculo prestamos gran atención a limitar el riesgo. Siempre estamos muy atentos a no poner nunca en riesgo a nadie. No hay que arriesgar la vida. La seguridad en nuestros espectáculos es absolutamente el punto central de todo. Cada vez que hay algún accidente lo estudiamos para que no se repita. El peligro es algo que no tiene espacio en el Circo del Sol, es un peligro muy controlado.

Usted ha trabajado con muchas compañías teatrales, de danza y de circo, incluyo la suya propia. ¿Qué particularidad tiene el Circo del Sol?

Yo tengo una compañía desde hace 40 años, con la que he recorrido el mundo con espectáculos que sorprendieron a Guy Laliberté hace años y por eso me llamó. Yo sigo haciendo ceremonias olímpicas y también hago espectáculos pequeños. Pero el Circo del Sol fue para mí un encuentro extraordinario, se volvió mi casa, un lugar donde creo que se pueden construir cosas en el mundo del espectáculo como no se pueden realizar todavía en otras estructuras de producción. El Circo del Sol sigue siendo un unicum y para mí ha sido un honor, una aventura maravillosa. Espero muy pronto poder hacer otra creación con ellos.

¿Tiene ya algo pensado?

Como todas las historias de amor, hay momentos en que dos se levantan en un salón de baile y empiezan a bailar juntos. Creo que de un lado y de otro estamos esperando la música correcta para empezar a bailar juntos de nuevo.