Las claves del disco superventas de Tanxugueiras

Tanxugueiras han vuelto a dejar a más de uno con la boca abierta ante un nuevo hito en la industria musical española. En la primera semana del lanzamiento de su nuevo y tercer disco, álbum en gallego y con gran presencia de la música tradicional, 'Diluvio' han logrado que sea el disco físico más vendido, aunque las apeen de la lista de Los 40 Principales. Detractores critican que todos los temas suenan igual. Con la ayuda de Iago Pico, percusionista y productor musical del álbum, desmontamos la idea.

1. 'Treboada'

Esta introducción instrumental al álbum nos adentra en una tormenta con sonido de lluvia y truenos. Las tres pandeireteiras conjuran una fuerte lluvia que arrase con los estereotipos . “El sonido de la lluvia es totalmente real. En muchos temas del disco, hay ambientaciones, sonidos grabados de la naturaleza mezclados con elementos electrónicos”, señala Pico. Reconoce que “con Tanxugueiras me gusta mucho jugar con ambientaciones propias, más cinematográficas”. Este músico reconoce que “en el caso de Tanxugueiras me gusta mucho jugar con ambientaciones propias que son más cinematográficas. Son como paisajes sonoros (landscapes, en inglés) mezclados con la parte sonora y que encontramos también en 'Figa'.

2. 'Arica'

El título hace referencia a cuando se ara superficialmente, mientras la letra se dirige a un hombre soberbio, ya que esta es la primera parada del recorrido del disco por los pecados capitales, lo que nos recuerda a Curros Enríquez o Dante. Musicalmente, el comienzo nos adentra en una sonoridad celta, como si estuviésemos en Lorient (Bretaña francesa) para escuchar el ritmo de la pandeireta tocando muiñeiras. Iago Pico destaca que “se emplean percusiones como la lata clásica del pimentón y pandeiros de varios tamaños mezclados de manera procesada como se hace con la electrónica”. Curiosamente, es el tercer tema que elaboraron del disco, mucho antes de la vorágine de Benidorm ya que cuenta con un año de antigüedad.

3. 'Desidia'

La letra señala que hay falta de voluntad para bailar, para hacer cosas, para ir recobrando fuerzas para seguir y vencer a la pereza. Este pasodoble tradicional presenta “una fusión más arriesgada, dándole un tinte más dramático y con elementos cinematográficos”, señala Pico. "Vuelven a destacar los paisajes sonoros y en las zonas de los estribillos los sintetizadores llevan una orquestación tirando a sinfónica y con sesión de metales completa”, agrega. Es uno de los temas preferidos del propio Iago en este disco, según confiesa.

4. 'Midas'

Fue el primer tema de la nueva etapa de Tanxugueiras abierta a la electrónica e inaugurada hace un año. Ayer, este tema contra la avaricia acumulaba más de 2,1 millones de visualizaciones en YouTube. La canción contó con la producción de Fer Peleteiro (50% de Verto). “Él hizo una primera producción en la que metió unas cucharas, timbal y congas pequeñas. Cuando el tema llegó a mí le di una vuelta de producción para que explotara con la percusión y electrónica recalcadas en el estribillo y que fue el inicio del cambio de Tanxugueiras”, explica Pico. Aclara que ese cambio ha consistido en “mezclar ritmos binarios, más típicos del hip hop, con ritmos ternarios (6x8) que son más típicos de la música gallega”. Otro detalle, Pico echó mano del autotune en las voces en algunos puntos.

5. 'Pano corado'

Reivindica la libertad sexual contra quienes castigan la lujuria y homofobia con la voz rumbeada de Sabela de protagonista. La sonoridad de la pandeireta se hermana con sones del sur en una rumba gallega aflamencada. “Metimos elementos como el cajón flamenco, la guitarra española acústica, un bajo eléctrico que marca el matiz del tema y un saxo alto para hacer entre todos un tema muy fresco”, detalla Pico. El productor musical también resalta el trabajo vocal de Sabela sobre coplas gallegas.

6. 'Sorora'

En el ecuador del disco, esta canción comienza a capella para unirse después la pandereta. Formada por varios temas de corte tradicional, homenajea a la gran pionera, Mercedes Peón. Es una mirada limpia a donde proceden, a la raíz. “Este tema lo grabaron con Isaac Palacín, el otro percusionista del grupo y productor del disco anterior, ‘Contrapunto’. Quisieron grabar la canción superpulcra, sin arreglos ni nada electrónico”, aclara Iago Pico.

7. 'Seghadoras'

Junto a los sintetizadores, suena en la mezcla con gran presencia la lata de pimentón, acompañado por los pandeiros, el riscado de la pandereta por veces y todo unido a un estribillo “que puede estar más ligado a la música americana, a un rock o un metal pero que suena a electrónico y gallego con cierta oscuridad”, señala Pico. Este canto contra la envidia “es mi preferido para tocar en directo, es con el que mejor lo paso”, confiesa.

8. 'Averno'

Lo cantan con Rayden y lleva 2,8 millones de visualizaciones en YouTube. En algunos momentos, las voces suenan a antiguo: es el efecto VHS. Esta historia contra la ira, gira “más hacia el hip hop, con una mezcla más arriesgada y contemporánea. Cuando se lo enviamos a Rayden, flipó, le encantó. Quedó un tema muy oscuro, superdirecto. Tiene una sonoridad que sorprende”, explica Pico. Tanto le gustó a Rayden que el productor gallega trabaja en un tema para el próximo disco del rapsoda urbano. “Seguramente saldrá a finales de septiembre. Es un tema muy chulo. Es algo mío con él, sin Tanxugueiras”, aclara. El vídeo tema, recordemos, se nos descubrió en Vigo durante la celebración del Benidorm Fest este año.

9. 'Figa'

Este himno contra la envidia acumula casi tres millones de visualizaciones en YouTube y fue la ‘culpable’ de que eurofans pidieran que compitieran en el Benidorm Fest. En esta variante de la muiñeira, llama la atención la percusión después de la intro. ¿Cómo se logró? “La hice con la tabla donde apoyo el teclado y ratón del ordenador. Como tenía un micro al lado y sonaba tan bien, decidí que quedase. Es muy original. No es un pandeiro”, avisa Pico. A lo largo del tema, tras los silencios se escuchan castañuelas. Confiesa Pico que este mix de tradición y electrónica fue complejo: “Sabíamos que era algo arriesgado. Teníamos algo de miedo por ver cómo respondería la gente de lo tradicional porque estábamos mezclándolo con música actual”.

10. 'Fame de odio'

La nueva parada contra los pecados capitales presta atención a la gula y como en la sociedad actual se ataca a quienes en teoría viven fuera de un supuesto canon de belleza. Realmente es un canto para quererse a una misma luchando contra todos los pecados capitales con ritmos de rumba confundibles con reggaeton pero menos agresivo mientras suena el cajón flamenco, la guitarra española y pandereta.

11. 'Terra'

Iago Pico confiesa que “casi no tuvimos tiempo para prepararla. No teníamos pensado participar en el Benidorm Fest pero al final nos pusimos. Yo tenía una idea en la cabeza para un tema épico con elementos gallegos. Hice una instrumentación y en la furgoneta de camino a Manresa fuimos trabajando las voces, los aturuxos... Surgió así de forma natural y funcionó”. Tanto gustó que el tema en Spotify supera los once millones de reproducciones.

12. 'Acougo'

De nuevo, tormenta para cerrar el álbum, pero calmándose, para parar y descansar tras este tema instrumental que conecta con el primero como un ciclo. Fin del disco.