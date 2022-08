Una obra en construcción en el escenario del Teatro Principal

Llevan desde mayo con los primeros ensayos, pero fue en julio cuando empezaron a poner en práctica las ideas en el escenario que albergará el estreno de su obra, Tribulto. El tributo definitivo a los musicales de tu vida (ETDALMDTV), la propuesta ganadora de la quinta edición de la Residencia de Producción Teatral José Estruch, promovida por el Teatro Principal de Alicante.

Recolectores Teatro es la compañía alicantina que llevará a escena el 30 de septiembre en el Principal esta obra, que solo con el título ya da idea de que será una comedia disparatada que da voz a los trabajadores de las artes escénicas, en concreto a los figurantes o secundarios en los repartos, que habla de su precariedad y de su dignidad a través de tres personajes que deciden armar su propio musical para poder ser protagonistas en la que creen que será su última oportunidad.

Cuando presentaron la propuesta, obra de Marcos Montagud con dirección de Iván Jiménez, el texto estaba esbozado y abierto a incorporar las propias experiencias de los protagonistas -Mila García, Dolores Faraco y Diego Juan- algo que valoró el jurado y que ellos resolvieron en los primeros encuentros que tuvieron en mayo, donde cada integrante volcó su experiencia y el joven autor, de 23 años, remató el texto, consensuado entre todos.

"Empezar de cero es complicado hasta que entras en el juego, pero hemos improvisado mucho con los personajes y es una obra muy disparatada", indica Dolores, a lo que Mila apunta que habla "de lo que no se ve en los espectáculos y de lo que nunca debería pasar nunca en un ensayo principal, pero que a veces pasa" y puede ser "un cúmulo de despropósitos". "Es como preparar una boda: si tienes mucho dinero, todo puede salir perfecto, pero si no, pues falla la música, el fotógrafo, los trajes de Zara se repiten entre las invitadas y se llena de imperfecciones, que al final son las más divertidas", explica la actriz, mientras Diego remata que "la gente se va a ver reflejada porque no habla del teatro, sino de la vida" tras indicar los tres que para ello ha sido necesario "una exposición a bocajarro y un tirarse a la piscina", aunque el espectador "no sabrá qué es real y qué inventado, pero se lo creerá".

Ahora, la obra está armada en un 50 por ciento y ayer perfilaban las coreografías con la ayuda de Susana Martínez, la asesora vocal y de movimiento llegada desde Escocia para enseñar a bailar y cantar a los personajes, cada uno con sus particularidades en la obra que -no hay que olvidar- es un musical. Las canciones son originales, con textos de Montagud y música de Carlos López.

"El ritmo es frenético y ellos tres solos hacen un musical en una hora y diez minutos. Es un espectáculo de riesgo, porque en la historia los tres se la juegan a una última carta, pero es una obra muy ágil y muy viva", apunta el director, Iván Jiménez, que destaca que lo que les pasa a esos tres personajes "se puede extrapolar al resto de la población y la obra lo que busca es la dignidad en el anonimato. La gente se verá más identificada con ellos que con Rafa Nadal o con Penélope Cruz porque aquí no hay estrellas".

El autor subraya el contraste de realizar una obra, además, musical, un género que es "una oda a la voluptuosidad y a las lentejuelas, que ellos confrontan con su cotidianidad".

La compañía parará unos días los ensayos en el Principal y volverá a finales de mes para continuar hasta el estreno el 30 de septiembre en la muestra Alacant a Escena de esta obra "con vocación para todos los públicos, comedia de principio a fin pero nada superficial, con mucha profundidad en los personajes", señala Jiménez, y Montagud agrega. "Si se llevan una reflexión sobre lo que planteamos, sobre el éxito y el fracaso, mejor".