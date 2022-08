El alicantino Daniel Tornero debuta en el largometraje con "Saturno"

Con una carrera labrada en el cortometraje y como ayudante de dirección y producción, el joven realizador alicantino Daniel Tornero, de 32 años, rodará su primer largometraje el próximo mes de octubre con Jaibo Films, la productora alicantina de Adán Aliaga y Miguel Molina con más de una veintena de trabajos detrás.

El debut en el formato largo de Tornero llega con Saturno, una película documental armada a partir de una historia familiar, que prevé rodar entre Alicante y Elche durante dos o tres semanas y que comenzó a desarrollar a principios de 2021 con la grabación de algunas imágenes.

El proyecto ha sido fraguado a fuego lento e iluminado con aportaciones profesionales desde varios focos, ya que Tornero ha disfrutado durante el curso pasado de una residencia en la Academia de Cine para desarrollar el guion y sacar adelante la película. Él, junto con el también alicantino Javier Marco, fueron dos de los veinte directores escogidos entre cerca de 700 solicitudes. Saturno, además, recibirá una ayuda de 55.000 euros del Instituto de la Cinematografía y Artes Visuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura, para producir la película y antes también fue premiado como mejor documental en el laboratorio de Atlàntida Mallorca Film Fest.

"Todas las experiencias están siendo muy positivas y enriquecedoras. Con el equipo de Jaibo nos entendimos desde el primer momento, fue una unión a primera vista. Me interesaba mucho el cine que hacían, que enlaza con mi manera de ver la película", apunta este realizador nacido en Alicante en 1989, criado en Santa Pola y afincado en San Vicente desde hace ocho años. También forma parte de una de las promociones que obtuvo la titulación en Dirección Cinematográfica antes del cierre del Centro de Estudios de Ciudad de la Luz, donde entre otros tuvo de profesor a Mariano Barroso, con quien luego coincidió en la Academia de Cine.

De su paso por la residencia de la Academia solo tiene buenas palabras: "Es una maravilla poder dedicarte nueve meses en exclusiva al proyecto y compartir con profesionales y compañeros tus dudas y avances en un feedback constante", indica Tornero, que ha tenido entre sus mentores al cineasta José Luis Guerín (Goya al mejor documental en 2001 por En construcción): "Creo que ha transformado mi película y me ha enseñado a ver el camino que tenía que tomar el guion, encontrarlo y encontrarme a mí en la película porque era importante saber mi papel al ser director y partícipe a la vez en la historia", destaca, mientras que con Javier Marco de compañero también reconoce que ha sido "un lujo" poder intercambiar opiniones sobre sus respectivos proyectos.

Aunque Tornero llevó sus cortos a la ficción, en su ópera prima se ha decantado por el documental, explica, "porque me interesaba muchísimo la no ficción. Hay algo del documental que permite acercarte a la realidad más pura y mantener ese pacto con el espectador es importante para evitar una posible manipulación de la historia por el director. Me encanta el formato corto, pero en este caso quedaría sesgada la historia".

Tiene "muchas ganas" de empezar el rodaje y el apoyo del ICAA ha sido el último recibido, que supone "no sólo un impulso para la película en términos de financiación sino también un voto de confianza de la institución, que posiciona al documental de una manera extraordinaria a la hora de conseguir el resto del presupuesto y de buscar compañeros y compañeras de viaje que se quieran sumar al proyecto. Este apoyo, junto con el de Filmin y À Punt Media, nos permiten seguir dando pasos hacia delante y tener una motivación añadida en el camino de la producción", declara.