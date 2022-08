Diez años improvisando en el escenario

Dicen que cuando se prueba el teatro de improvisación, no se abandona. Santi Avendaño, Irene Pardo, Alvarito Circo y Lea Ríos, al menos, no lo han hecho. Los cuatro forman ImproVivencia, la primera compañía profesional de teatro improvisado en la provincia, que quiere celebrar con el público sus diez años sobre el escenario.

Por este motivo, la compañía ofrecerá cuatro de sus espectáculos más significativos distribuidos en cuatro domingos entre septiembre y diciembre en el Aula de Cultura de Alicante de la Fundación Mediterráneo. ¡Me la juego! abre el ciclo el 11 de septiembre, seguido de Love, Death and... el 16 de octubre, Señoras al Bingo el 13 de noviembre y Conectando cierra la celebración el 11 de diciembre, con siete intérpretes sobre el escenario. Las entradas ya están disponibles en Entradium.

ImproVivencia nació en 2012 como proyecto pedagógico que utilizaba la improvisación teatral como una herramienta por Santi Avendaño y Javi Soto y en 2014, además de la escuela, montaron la compañía y comenzaron sus primeras actuaciones. En 2018 Soto tomó otro camino y poco a poco se fueron integrando Irene (bióloga y cantante), Álvaro (artista circense) y Lea (profesora). "En el teatro, los actores entran en contacto con la improvisación como medio de búsqueda para trabajar escenas, pero nosotros la vemos como un fin. Aquí no solo eres actor, eres guionista y director, y todo en directo. Es un veneno que se te mete dentro y del que es difícil salir", explica Avendaño, quien confiesa que le costaría mucho hacer teatro "de texto" ahora: "Se me quedaría corto".

También se le queda corto el teatro convencional a Irene Pardo: "La improvisación te da capacidad de reacción sobre el escenario, estás muy presente, con los cinco sentidos. Para mí es mucho más pleno que el teatro convencional. Nunca te vas a quedar en blanco y, si te pasa, lo aprovechas para la escena", indica la actriz y docente, que bromea diciendo que "lo bueno del teatro improvisado es que si se cae un foco en el escenario, lo incorporamos a la obra".

Los actores apuntan que entre los ocho espectáculos creados en esta década hay muchos de improvisación pura, otros que llevan un hilo conductor y otros muy libres, pero aunque haya estructura todo se deja al libre albedrío del directo y a la reacción del público, que siempre es distinto y que en ocasiones les prueba para ver si repiten el desarrollo de un montaje que ya han visto. Y no. "Ante una misma propuesta, diferente respuesta", indica el fundador y director, que añade que más de un espectador fiel les ha felicitado por ello.

El 85% de su teatro improvisado tiene la comedia de base, por lo que habitualmente regalan al público escenas para reír y emocionarse. "A veces es tan real que nos han dado ataques de risa en el escenario, intentamos controlarlos pero alguna vez ha sido imposible. Con Señoras al Bingo nos ha pasado", recuerdan.

Los cuatro títulos que ofrecerán en Alicante forman parte de sus grandes éxitos: ¡Me la juego! es su buque insignia, estuvo cinco temporadas en Las Cigarreras y llevan tres años sin representar este show competitivo donde el público vota; Señoras al Bingo es eso, cuatro señoras jugando al bingo con el público y con premio final; Love, Death and... es más innovador en la estética y escenografía, que incluye música e ilustración y Conectando nace de la total libertad, sin nada establecido, a partir de la conexión entre siete personas, que en esta ocasión suma a tres invitados especiales.

Ser pioneros en este campo no es un camino fácil y los dos años de pandemia no han ayudado con sus "altibajos económicos y emocionales", pero tras una década de trabajo, el grupo se ve "más asentado en Alicante y cada vez más presentes a nivel nacional, incluso hemos hecho una pequeña gira por Latinoamérica", destaca el director, que incide en la paradoja de haber actuado "en el Teatro Romea y en el Teatro Circo de Murcia, o en el Zorrilla de Valladolid, pero no hemos conseguido aún pisar ni el Arniches ni el Principal de Alicante. Nos encantaría".