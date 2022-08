Dos alicantinos, en el próximo «Mamma Mia!» de estreno en Madrid

Ninguno había nacido cuando el grupo ABBA se separó tras diez años de éxitos, pero tanto el alcoyano Aaron Mata, de 31 años, como el petrerense Héctor Garijo, de 22, han visto alguna vez el musical con las canciones del grupo sueco y los dos eligen el mismo tema, Voulez-Vous, como su preferido en el espectáculo. Ahora forman parte de la nueva versión que prepara la productora SOM Produce (la misma detrás de éxitos como Billy Elliot, West Side Story, Grease o Cabaret), que se estrenará el próximo 7 de octubre en el Teatro Rialto de Madrid, en plena Gran Vía.

Ambos encaran su cuarta semana de ensayos al formar parte de la treintena de actores y bailarines de esta nueva producción tras haber sido seleccionados entre más de 2.000 aspirantes que se presentaron a las pruebas -2.104, exactamente- para cubrir 28 papeles. Garijo integra el elenco masculino y Mata es uno de los dos swing masculinos, que en su caso debe aprenderse el papel y la posición de cinco de los artistas y puede suplirles en cualquier momento.

"A mí al principio no me llamaron, me quedé como primer reserva, pero entré un mes después porque alguien falló. Yo ya me había olvidado y fue toda una sorpresa. El musical lo había visto dos veces, una en Alicante y otra en Murcia, pero no podía imaginarme ni en sueños que un día estaría yo trabajando ahí", recuerda Garijo, que destaca que la producción "es totalmente nueva, con otras coreografías, otra puesta en escena, que va a sorprender mucho a la gente, también a los que ya han visto otras versiones".

En ella, forma parte de los jóvenes amigos del novio en la historia, "hacemos coros durante toda la obra y salimos bailando en varios números. Ensayamos de lunes a sábado y de 4 a 9, pero este lunes empezamos ya los ensayos en el propio teatro", apunta con entusiasmo.

Garijo, que con 8 años practicaba gimnasia rítmica, empezó con 14 su formación en danza clásica y danza moderna y la completó a los 18 con Arte Dramático en la especialidad de Interpretación Musical en la Escuela Superior de Artes Escénica de Málaga. Acabó el pasado año y ha estado trabajando un año en We Will Rock You, el musical con canciones de Queen. También ha coincidido con Aaron Mata la recién estrenada película Voy a pasármelo bien, con éxitos de Hombres G, ya que el coreógrafo es el mismo que el de Mamma Mia!, Iker Karrera.

Aaron, bailarín y coreógrafo profesional que lleva el baile "en la sangre" desde niño, no se planteó hacerlo profesionalmente hasta los 16 años. Se inició en el Conservatorio Juan Cantó de Alcoy y se ha formado en Madrid, Los Ángeles, Nueva York, Valencia, Barcelona y Londres. Ha trabajado para artistas como Rihanna, Shakira, Becky G o Jason de Rulo, entre otros, así como en diferentes talent shows y de asistente coreográfico en Fama A Bailar 2018 y 2019.

"¡Quién no conoce las canciones de ABBA! Yo fui a ver el musical y siempre me gustó, pero la verdad es que en este le han dado una vuelta grande y es muy potente. Estoy muy contento, y trabajar en estos momentos en un musical en la Gran Vía de Madrid es muy de agradecer y quién sabe qué otras puertas te puede abrir", indica Mata sobre su participación en este montaje, que aclara entre bromas que no consiste en esperar el mal ajeno de nadie en la obra. "Mi función es estar al cien por cien siempre: si hay rotaciones, si alguien se lesiona o tiene un dolor de cabeza. Me aprendo las posiciones de cinco de los chicos y eso requiere más tiempo y más trabajo fuera, pero me gusta mucho la coreografía y lo veo como un juego en el que hay que estar atento y con rapidez. Hay que trabajar más la memoria coreográfica, ver qué hace cada uno y ser rápidos". Él está convencido de que saltará al escenario para cubrir rotaciones una dos veces por semana y no se aburrirá: "Como cada uno hace una cosa distinta, no tengo preferencias", concluye.