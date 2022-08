De Castalla con la guitarra al Carnegie Hall

Jonathan Esteve ganó a los 12 años su primer concurso de guitarra, un instrumento del que no se desprende desde los 8 y que además desde hace una década los crea con sus manos de forma artesana. Con una de sus guitarras, este joven de 33 años natural de Castalla ha resultado premiado en el Golden Classical Music Awards, un concurso internacional online al que se presentan instrumentistas de todas las edades y de todo el mundo y que tiene como premio especial entre sus ganadores un sueño al alcance de pocos: tocar en el escenario del Carnegie Hall de Nueva York.

Él lo hará en marzo del próximo año después de alzarse con el primer premio en la categoría absoluta (a partir de 19 años, sin límite de edad) entre todos los instrumentistas solistas en esta competición online tras mostrar diez minutos de su interpretación en un vídeo, al igual que "miles" de concursantes, explica Esteve, ya que es un certamen internacional con distintas categorías abiertas a todos los instrumentos y edades.

Considerado por su acústica uno de los mejores escenarios para conciertos del mundo, el Carnegie Hall fue, de hecho, uno de los motivos por los que Jonathan Esteve decidió presentarse al concurso. "Es una de las salas más importantes, por donde han pasado los mejores músicos del planeta en el ámbito de la música clásica, y también en otros géneros musicales como el jazz o el blues", indica sobre este teatro que ha acogido a figuras como Chaikovski, Pavarotti, Maria Callas, los Beatles o Frank Sinatra, tras añadir que "era una meta personal, en mi caso, y llevaba ya un tiempo queriéndome presentar. Para mí es tocar allí es un sueño por cumplir al tratarse de un lugar tan emblemático".

Ha sido el único español premiado entre los galardonados en su categoría, siendo el más joven de 19 años y de 57, la de mayor edad. El guitarrista de Castalla eligió dos danzas de Johann Sebastian Bach (Allemande y Bourrée de la Suite BWV 996), el Capricho nº 7 de Luigi Legnani y la Danza del molinero de Manuel de Falla.

Entre sus referencias hay "muchísimos" instrumentistas, desde el guitarrista clásico australiano John Williams, el inglés Julian Bream o el catalán Carles Trepat, con quien se formó años después de que a los 8 años tuviera como regalo de sus abuelos su primera seis cuerdas. "Compré mi primera guitarra española en Granada con 19 o 20 años y ahí decidí hacerme profesional", señala el de Castalla, formado en los conservatorios de Villena y Óscar Esplá de Alicante tras completar los estudios superiores con matrícula de honor y continuar después con Trepat y Carlos Bonell. En su haber tiene una decena de reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio al mejor guitarrista español de la Comunidad Valenciana en el LI Certamen Internacional Francisco Tárrega de Benicàssim 2017, el primer premio en el V Concurso Internacional de Guitarra Clásica Ángel. G. Piñero 2018 o el segundo premio en el XVII Concurso Internacional de música de Benidorm 2015. Ha compartido escenarios con directores como José Luis Granados, Rafael Vilaplana o Salvador Brotons y tocado en auditorios de España, Francia y Reino Unido.

La música con la que ganó el reciente concurso, además, salió de las cuerdas de una de las dos guitarras creadas por él de su propiedad. Y es que Jonathan también es lutier: "Me gusta ser emprendedor y creo que soy un caso un poco exclusivo. La guitarra siempre ha sido el centro de mi vida y en 2009 empecé a hacerlas. Tengo un taller en el que he construido unas treinta y ahora mismo estoy haciendo dos pedidos", indica, mientras añade que de pequeño "siempre hacía mis propios juguetes y a los 14 años hice una intentona de guitarra. Ahora he llegado a tal perfección que hasta gano concursos con una de las mías", bromea el guitarrista, que también da clases del instrumento y ha publicado un libro en Amazon, Ser guitarrista, para aprender a tocar la guitarra desde cero.

Sus inquietudes también le han llevado a crear en 2013 el certamen de guitarra Ciudad de Castalla, del que es director.