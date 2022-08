Seis años después de su último álbum, y tras nueve meses de su liberación de la injusta tutela legal a la que la sometió su padre durante casi 14 años, Britney Spears ha resucitado para la música. El pasado mes de julio volvió al estudio, concretamente el que tiene en Beverly Hills del productor ganador del Grammy Andrew Watt. Allí grabó sus frases de 'Hold Me Closer', un llamativo dúo con Elton John que versiona el éxito del cantante 'Tiny Dancer' (1971), con una pizquita 'The One' (1992) y un poquito del himno de 1976 'Don't Go Breaking My Heart'.

En una entrevista con 'The Guardian' el autor de 'Rocket Man' ha alabado a su compañera: "Spears cantó fantásticamente. Todo el mundo decía que ya no podía cantar. Pero fue brillante. Me emocionó verla cantar así".

Con Dua Lipa

Divertida y exquisita, 'Hold Me Closer' es una clara apuesta por repetir el éxito de 'Cold Heart', la colaboración del año pasado de Elton John con Dua Lipa, que también combinaba varias glorias de la extensa carrera del artista, sobre todo 'Rocket Man' y 'Sacrifice'. El dúo fue un exitazo en las emisoras de radio, y consiguió llevar al cantante al 'top 10' de Billboard's Hot 100 por primera vez en más de dos décadas.

El nuevo dúo con Spears son tres minutos y medio de resplandeciente electro-pop, house y funky en el que las voces en falsete de los dos cantantes se confunden por momentos gracias al autotune.

Para Spears, de 40 años, 'Hold Me Closer' supone su primer trabajo musical desde su álbum 'Glory', de 2016. Un periodo demasiado largo que la hizo sentirse algo insegura al volver al estudio. En la citada entrevista, John cuenta cómo ha apoyado a su compañera en su regreso musical: "Llevaba tanto tiempo fuera, y ha sido traicionada tantas veces mientras ha estado en el ojo del huracán durante tanto tiempo... Hemos estado sosteniendo su mano durante todo el proceso, asegurándole que todo va a estar bien". Asegura que cuando se encontró con ella, "Britney estaba rota", pero que él también conoce esa sensación. Pero que también se puede salir del pozo. "He pasado por esa sensación de ruptura y es horrible. He estado sobrio durante 32 años y es el tiempo más feliz que he vivido. Ahora tengo la experiencia para poder asesorar a la gente y ayudarla porque no quiero ver a ningún artista en un lugar oscuro", ha explicado el cantante, de 75 años, quien en los 90 también 'sostuvo la mano' de George Michael, Robbie Williams y Geri Horner (Halliwell).

"Le dará confianza"

"Estoy muy emocionado de poder hacerlo con ella porque si es un gran éxito, y creo que puede serlo, le dará mucha más confianza de la que ya tiene y se dará cuenta de que la gente realmente la ama y la cuida y quiere que sea feliz. Eso es todo lo que cualquiera en su sano juicio querría después de que ella pasó por un momento tan traumático", relata el cantante en la publicación.

Remezclarse una y otra vez

Remezclarse a sí mismo no es nada nuevo para sir Elton John, actualmente inmerso en su gira de despedida 'Farewell Yellow Brick Road', de la que tiene aún pendientes conciertos en EEUU en lo que queda de año, así como actuaciones previstas para el año que viene en Australia, el Reino Unido y Europa. ¿Qué es si no la versión de 1997 de 'Candle in the Wind', cuya letra original escrita al alimón con Bernie Taupin en 1973 sobre la fama y pronta muerte de Marilyn Monroe, volvió a rehacer en honor a la fallecida princesa Diana de Gales, de cuya muerte se cumplirán 25 años la semana que viene?